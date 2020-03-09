ТОП-5 сильных и независимых женщин по знаку Зодиака

Стрелец
Что можно сказать о той, кто способен делать несколько дел одновременно? Да, есть одно условие — она должна быть заинтересована на все 100% и должна понимать, для чего и почему все это. Во всем остальном Стрельцы не знают себе равных! Несколько работ? Почему нет. Обустройство дома в кратчайшие сроки? Не проблема! Нет помощи — она не станет грустить. Соберет, как обычно, волю в кулак и возьмет свое.
Водолей
Представители этого знака знают, чего хотят. Много времени Водолеи уделяют саморазвитию, которое, несомненно, ставит их на высокую ступень пьедестала. Мало кому удается сбить с толку такую женщину, если она что-то задумала. Она все может сама, абсолютно владеет всеми техниками общения с людьми и умеет выстраивать планы. Некая степень ранимости делает ее уязвимой, но об этом мало кто догадывается.
Лев
Овен
Женщина-Овен — это огонь, упорство, трудолюбие, творческие взрывы и, безусловно, уют в доме. Представительницы этого знака Зодиака всю жизнь идут к поставленным целям, причем, что важно — не по головам. Они умны, обаятельны и предприимчивы! Умеют легко находить почти с каждым общий язык, что дополнительно помогает достигать необходимых результатов.
Скорпион
Сложно конкурировать со Скорпионами. Они не просто личности сильные, упрямые, независимые, но и в умеренной степени властные. Из них получаются отличные руководители, если выпадает шанс реализовать себя полностью. Особенно это проявляется после 30 лет. Возможно, окружающие часто недолюбливают их за твердость и прямолинейность, но тем, кому удается найти с ними общий язык, крупно повезло — у них в жизни точно есть верные друзья!