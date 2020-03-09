ТОП-5 сильных и независимых женщин по знаку Зодиака

Стрелец

Что можно сказать о той, кто способен делать несколько дел одновременно? Да, есть одно условие — она должна быть заинтересована на все 100% и должна понимать, для чего и почему все это. Во всем остальном Стрельцы не знают себе равных! Несколько работ? Почему нет. Обустройство дома в кратчайшие сроки? Не проблема! Нет помощи — она не станет грустить. Соберет, как обычно, волю в кулак и возьмет свое.

Водолей

Представители этого знака знают, чего хотят. Много времени Водолеи уделяют саморазвитию, которое, несомненно, ставит их на высокую ступень пьедестала. Мало кому удается сбить с толку такую женщину, если она что-то задумала. Она все может сама, абсолютно владеет всеми техниками общения с людьми и умеет выстраивать планы. Некая степень ранимости делает ее уязвимой, но об этом мало кто догадывается.

Лев

Львицы «за свое» готовы и в огонь, и в воду! Натура пылкая. Женщина-Лев не будет сидеть сложа руки и ждать помощи, скорее всего, она уже на полпути к цели, независимо от сложившейся ситуации. Она готова также с легкостью прийти на помощь окружающим. Давать волю эмоциям Львы тоже умеют! Разрядка порой похожа на электрический ток, но это некое освобождение, необходимое в силу темперамента.

Овен

Женщина-Овен — это огонь, упорство, трудолюбие, творческие взрывы и, безусловно, уют в доме. Представительницы этого знака Зодиака всю жизнь идут к поставленным целям, причем, что важно — не по головам. Они умны, обаятельны и предприимчивы! Умеют легко находить почти с каждым общий язык, что дополнительно помогает достигать необходимых результатов.

Скорпион