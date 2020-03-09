25 лет группе «Блестящие»: рак Фриске, несчастья Орловой и тяжелый развод Новиковой

Ольга Орлова стала первой вокалисткой коллектива. Ее позвали в группу «Блестящие» Андрей Грозный вместе с Андреем Шлыковым. Девушка с ранних лет отличалась творческими способностями и окончила музыкальную школу. В 1995 году ей было 18 лет. Ольга не только пела, но и была автором некоторых композиций группы. Хит «Там, только там» принес коллективу первую популярность.

«Из первого состава группы «Блестящие» музыкальное образование было только у двоих, подбирали скорее ярких тусовых девчонок, нежели певиц. Клип на песню «Там, только там» снимали без режиссера, правда, с отличным оператором Максимом Осадчим. Девочки надели цветные колпаки, умопомрачительные платформы, и... выстрелило! По тем временам это было очень прогрессивно, смело, даже несколько альтернативно! «Блестящие» случились, когда я, серьезно позанимавшись акустической гитарой и джазом (переиграв всего Уэса Монтгомери и Джо Пасса), решил сделать коммерческий проект. Это однозначно должен был быть девичий коллектив. В тренде тогда был рейв, в котором я мало что понимал, но старался вникнуть. В Москве зарождались клубы, и я начал свою джазово-классическую голову туда засовывать, врубаться и выглядывать потенциальных артисток», — говорил Андрей Грозный.