Ретротренды, которые можно носить сегодня и выглядеть сногсшибательно

Поклонники моды 70-х годов знают, что именно в то время появилось огромное количество трендов, которые актуальны и по сей день. Некоторые люди даже не догадываются, что эти тенденции пришли в мир моды из того времени. Взять в пример хотя бы платья с принтами, блузки в стиле бохо, юбки-миди и так далее. 70-е можно увидеть на подиумах каждые пару сезонов, а особо внимательные замечают вещи из той эпохи и на улицах.

Вспомните имена культовых дизайнеров того десятилетия: Ив Сен-Лоран, Карл Лагерфельд, Диана фон Фюрстенберг. Это был период доступной моды. Он подарил миру настоящие иконы стиля: Фэрра Фосетт, Грейс Джонс, Бьянка Джаггер, Дайана Росс, Шер, Дебби Харри… Если вы посмотрите на архивные снимки, то поймете, что огромное количество ретротрендов популярно и сейчас. Какие же вещи мы продолжаем носить даже спустя десятилетия?

1. Платок на голову

Стиль Жаклин Кеннеди понравится всем минималистам. Обычный образ для отдыха, дополненный платком на голове, — тренд, который часто можно увидеть на страницах Instagram.

2. Буфы

Стиль принцессы Анны был по душе многим. От крупного цветочного принта до рукавов-фонариков и гофрированного лифа — все это актуально и по сей день.

3. Жемчуг

Сейчас жемчуг можно увидеть повсюду, и это ювелирный тренд, который обязательно появляется каждые 10 лет.

4. Платья с запахом

Платье с запахом Дианы фон Фюрстенберг стало настоящей сенсацией, и оно остается незаменимым элементом гардероба любой женщины.

5. Монообраз

Монообраз станет отличным решением, когда вы будете решать, в чем пойти на работу. Платья-миди, высокие сапоги и гармония цвета сделают ваш образ по-настоящему стильным.

6. Кофты с надписями

Множество шикарных женщин вдохновлялись Дебби Харри. Они готовы отдать все, чтобы заполучить такой же свитер с надписью Blondie, как у их любимицы.

7. Платья из сатина

Облегающие платья из сатина были везде на протяжении всего XX века, и в них действительно что-то есть. Их с радостью надевают на праздники, за что стоит поблагодарить Дайану Росс.

8. Брючный костюм

Популярность брючных костюмов нестабильна, но прямо сейчас его можно назвать маст-хэвом.

9. Сочетание похожих вещей

Если приглядеться, можно заметить, что большая часть образов Шер из 80-х и 70-х годов перекликается с гардеробом Беллы Хадид 2017 года, но не стоит на этом останавливаться. Создайте наряд из похожих вещей, не бойтесь экспериментировать и миксовать их.

10. Ботфорты

Эта модель идеально соответствует современной моде. Устойчивый и чуть скошенный каблук, белый цвет — что еще нужно, чтобы собрать сотни восхищенных взглядов?

11. Джинсовые платья