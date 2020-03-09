Ретротренды, которые можно носить сегодня и выглядеть сногсшибательно

Шейные платки, перья, платья из сатина и другие вещи, которых не хватает в вашем гардеробе.
Поклонники моды 70-х годов знают, что именно в то время появилось огромное количество трендов, которые актуальны и по сей день. Некоторые люди даже не догадываются, что эти тенденции пришли в мир моды из того времени. Взять в пример хотя бы платья с принтами, блузки в стиле бохо, юбки-миди и так далее. 70-е можно увидеть на подиумах каждые пару сезонов, а особо внимательные замечают вещи из той эпохи и на улицах.
Вспомните имена культовых дизайнеров того десятилетия: Ив Сен-Лоран, Карл Лагерфельд, Диана фон Фюрстенберг. Это был период доступной моды. Он подарил миру настоящие иконы стиля: Фэрра Фосетт, Грейс Джонс, Бьянка Джаггер, Дайана Росс, Шер, Дебби Харри… Если вы посмотрите на архивные снимки, то поймете, что огромное количество ретротрендов популярно и сейчас. Какие же вещи мы продолжаем носить даже спустя десятилетия?
1. Платок на голову
Стиль Жаклин Кеннеди понравится всем минималистам. Обычный образ для отдыха, дополненный платком на голове, — тренд, который часто можно увидеть на страницах Instagram.
2. Буфы
Стиль принцессы Анны был по душе многим. От крупного цветочного принта до рукавов-фонариков и гофрированного лифа — все это актуально и по сей день.
3. Жемчуг
Сейчас жемчуг можно увидеть повсюду, и это ювелирный тренд, который обязательно появляется каждые 10 лет.
4. Платья с запахом
Платье с запахом Дианы фон Фюрстенберг стало настоящей сенсацией, и оно остается незаменимым элементом гардероба любой женщины.
5. Монообраз
Монообраз станет отличным решением, когда вы будете решать, в чем пойти на работу. Платья-миди, высокие сапоги и гармония цвета сделают ваш образ по-настоящему стильным.
6. Кофты с надписями
Множество шикарных женщин вдохновлялись Дебби Харри. Они готовы отдать все, чтобы заполучить такой же свитер с надписью Blondie, как у их любимицы.
7. Платья из сатина
Облегающие платья из сатина были везде на протяжении всего XX века, и в них действительно что-то есть. Их с радостью надевают на праздники, за что стоит поблагодарить Дайану Росс.
8. Брючный костюм
Популярность брючных костюмов нестабильна, но прямо сейчас его можно назвать маст-хэвом.
9. Сочетание похожих вещей
Если приглядеться, можно заметить, что большая часть образов Шер из 80-х и 70-х годов перекликается с гардеробом Беллы Хадид 2017 года, но не стоит на этом останавливаться. Создайте наряд из похожих вещей, не бойтесь экспериментировать и миксовать их.
10. Ботфорты
Эта модель идеально соответствует современной моде. Устойчивый и чуть скошенный каблук, белый цвет — что еще нужно, чтобы собрать сотни восхищенных взглядов?
11. Джинсовые платья
Джинсовые платья также продолжают оставаться в топе. Вы можете надеть короткое платье с обувью на платформе, а можете отдать предпочтение чему-то более скромному. Джинсовый комплект делает этот наряд универсальным.
12. Тотал-лук
Особо актуальны в 2019 году были тотал-луки — образы, полностью составленные из одежды одного цвета. Фотосессии 70-х годов подтверждают, что этот тренд пришел к нам именно оттуда.
13. Платья в стиле бохо
70-е невозможно представить без хиппи, которые борются за свободу, и так вышло, что Джейн Фонда была частью этого движения. Тогда она носила платья в стиле бохо, а сейчас похожие модели можно увидеть на Кейт Мосс.
14. Сумки-корзинки
Джей Биркин в то время носила минимум одежды, но у нее всегда была сумка-корзинка. В последние несколько лет вы могли заметить, что они возвращаются в моду, и этому не стоит удивляться.
15. Стиль сафари
Каждый раз, когда дизайнеры представляют свои летние коллекции, вы можете поспорить, что на подиуме будет одежда в стиле сафари. Это началось с бренда Yves Saint Laurent. Его муза Бетти Карту появлялась перед объективами камер в знаменитом платье в стиле сафари, которые впоследствии стало культовым.
16. Шейные платки
Какая стильная девушка сегодня не носит шейный платок? Правильно, их носят все. Они были популярны в 70-х, дополняли многие образы, в том числе женственные наряды от Dior.
17. Пижама (не только для сна)
Шелковая туника, кюлоты и шарф Марисы Беренсон выглядят как вещи, в которых мы бы с радостью пришли на вечеринку пару лет назад. Золотые босоножки и пальто, накинутое на плечи — вот идеальный рецепт гламурного наряда, который покорил сердца многих еще в 1974 году.
18. Millennial Pink
Элизабет Тейлор была невероятной женщиной. Ее поклонники помнят впечатляющий образ: ярко-розовое платье, огромное количество бисера, алмазы, жемчуг и тюрбан.
19. Вязаные вещи и тай-дай
В 70-е вязаные вещи и тай-дай были в моде, а многие платья совмещали сразу два тренда.
20. Перья
Донна Саммер была королевой диско, и ее сценические образы стали вдохновением для многих поп-див. Сочетание перьевой накидки и купальника на концерте Бейонсе сегодня не вызывает вопросов. А в коллекции осень-зима 2019 года перья и вовсе были одним из главных трендов.
21. Туфли на платформе
1970-е невозможно представить без туфель на платформе. Это мог быть глэм-рок или простой образ, но такая обувь неизменно оставалась популярной на протяжении всего десятилетия. Этой весной стоит обратить на нее особое внимание!