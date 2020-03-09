Вещи, которые должны быть в вашем гардеробе после 30

Тренч, черный блейзер и другие идеальные элементы гардероба.
Большая часть этого периода протекает незаметно, но если речь заходит о гардеробе, дела обстоят немного сложнее. С возрастом одежда приобретает большое значение. Жизнь становится более загруженной, график более плотным, поэтому зачастую у нас нет даже свободного часа, чтобы собраться утром. Максимум минут 20.
Если в этом описании вы узнали себя, у нас есть способ вам помочь. Мы подобрали 20 вещей, которые нужно купить, когда вам исполнится 30 лет. Они облегчат вам жизнь и сделают ваши образы сногсшибательными, пишет wday.ru.
1. Джинсы, которые хорошо сидят
Все мы помним джинсы с очень заниженной талией в стиле Бритни Спирс. У них был свой пик популярности, но не стоит забывать, что наше тело взрослеет вместе с нами, и такой вариант становится наименее приемлемым. Вместо этого найдите подходящие классические джинсы, которые вы сможете носить в любое время года.
2. Универсальное платье-миди
Хотя многим нравятся образы Ким Кардашьян, бывает время, когда мы не можем себе позволить носить такие наряды. Иногда лучше выбрать сдержанный стиль и надеть платье-миди, а не облегающий вариант.
3. Хорошие ботильоны
Да, есть сапоги выше колена, есть сапоги по колено, но ботильоны всегда остаются самым надежным вариантом. Найдите хорошую пару, и вы наденете их бесчисленное количество раз, избавив себя от постоянных походов в обувные магазины.
4. Классические ювелирные украшения
Не забывайте, что даже классическое украшение может быть трендовым. Яркий пример — бренд Chloé, который создал модные классические аксессуары. Поверьте, вы влюбитесь в них раз и навсегда.
5. Классический черный блейзер
В какой-то момент вы должны прийти к осознанному потреблению, забыв про быструю моду. Приобретайте те вещи, которые действительно можно назвать рациональным вложением. Они будут идеально смотреться на вас в любом возрасте.
6. Тренч
Тренч — одна из тех вещей, которая всегда выглядит шикарно. Если вы купите хороший тренч, то сможете носить его еще много лет. Поверьте, вы действительно не будете сожалеть, если эта тренч появится в вашей коллекции верхней одежды.
7. Женственные аксессуары для волос
Попрощайтесь с венками из цветов и другими подростковыми аксессуарами. Ознакомьтесь с тенденциями аксессуаров и выберите те, которые вы сможете надевать в любых ситуации, будь то торжественный ужин или повседневный выход в футболке и джинсах.
8. Брюки с высокой талией
У всех в жизни был период, когда на собеседования приходилось идти в отвратительных костюмах. Как правило, этот момент случается в начале вашей карьеры, ведь тогда вы абсолютно не знали, что надеть. А теперь вы спокойно можете носить брюки с высокой талией и элегантную блузку. Профессиональный и шикарный образ!
9. Модная обувь на плоской подошве
В 30 лет появляются определенные модели обуви, которых следует избегать. Оксфорды с «седловидной» вставкой, как правило, попадают в этот список. Вместо них лучше купить стильную пару балеток.
10. Платье-халат
Вместо того чтобы скупать все вещи, которые сейчас в тренде, выбирайте те модели, которые подходят вашей фигуре. Например, платье с запахом хорошо смотрится на всех.
11. Струящийся топ на бретельках
Топы считали отличным нарядом для похода в клуб, когда вы были подростком или учились в университете. После 30 лет их можно носить только на праздники. Однако если вы приобретете струящийся топ на бретельках, он будет отлично сочетаться с джинсами.
12. Оригинальная юбка
Возможно, вы не сможете носить такие вещи каждый день, но ведь бывают времена, когда надеть абсолютно нечего. В этот момент на помощь приходят юбки с принтом, которые решают все проблемы. Эта вещь будет смотреться ярко и привлекательно. Кстати, юбки-миди выглядят гораздо лучше, чем мини-юбки, к которым вы могли привыкнуть.
13. Идеальные джоггеры
Эту вещь можно увидеть в наборе каждой модницы. Если носить джоггеры правильно, например с белой рубашкой или кашемиром, они не будут выглядеть как вещь из гардероба подростка.
14. Юбка-карандаш
Даже не думайте про короткие рубашки, а вот про юбку-карандаш забывать не стоит. Этот предмет гардероба всегда будет работать на вас. Она хорошо смотрится с заправленной рубашкой и идеально дополняет ваш офисный стиль.
15. Стильное вечернее платье
Когда вам исполнится 30, вы часто будете ходить на вечеринки по случаю помолвки или свадьбы. Убедитесь, что вы готовы к любому мероприятию. В этом вам поможет одно потрясающее платье, которое вы будете носить снова и снова.
16. Колготки хорошего качества
Колготки с рисунками должны остаться в школе. Если у вас есть чулки, на которых изображены кошечки, елочки или что-то еще, пришло время с ними распрощаться. Вместо этого купите себе колготки хорошего качества, которые пропишутся в вашем гардеробе.
17. Кожаная юбка
Это будет еще одной вещью для случаев, когда вам нечего надеть. В итоге вы с радостью наденете ее на работу, сходите в ней позавтракать или прогуляетесь в выходные. Кожаная юбка должна выглядеть соответствующе вашему возрасту, и тогда вы будете на высоте.
18. Черные закрытые туфли на каблуке
Возможно, какая-то ваша часть хочет купить себе пару туфель на шпильках с открытым носом, но классические черные туфли вас от этого спасут. Они подходят абсолютно ко всему, с ними невозможно прогадать, и вы точно будете чувствовать себя уверенно.
19. Кроссовки
Вы можете бесконечно любить свою поношенную пару тренировочных кроссовок, но в вашем гардеробе всегда должна быть модель, которая идеально подойдет как к официальному стилю, так и для неформальных прогулок. Кроссовки — обувь, которую вы можете носить в любом возрасте.
20. Джемпер с высоким горлом
Эта вещь является вторым универсальным элементом гардероба после белой рубашки. И такой джемпер действительно всегда будет выглядеть превосходно.