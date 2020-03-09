Вещи, которые должны быть в вашем гардеробе после 30

Большая часть этого периода протекает незаметно, но если речь заходит о гардеробе, дела обстоят немного сложнее. С возрастом одежда приобретает большое значение. Жизнь становится более загруженной, график более плотным, поэтому зачастую у нас нет даже свободного часа, чтобы собраться утром. Максимум минут 20.

Если в этом описании вы узнали себя, у нас есть способ вам помочь. Мы подобрали 20 вещей, которые нужно купить, когда вам исполнится 30 лет. Они облегчат вам жизнь и сделают ваши образы сногсшибательными, пишет wday.ru.

1. Джинсы, которые хорошо сидят

Все мы помним джинсы с очень заниженной талией в стиле Бритни Спирс. У них был свой пик популярности, но не стоит забывать, что наше тело взрослеет вместе с нами, и такой вариант становится наименее приемлемым. Вместо этого найдите подходящие классические джинсы, которые вы сможете носить в любое время года.

2. Универсальное платье-миди

Хотя многим нравятся образы Ким Кардашьян, бывает время, когда мы не можем себе позволить носить такие наряды. Иногда лучше выбрать сдержанный стиль и надеть платье-миди, а не облегающий вариант.

3. Хорошие ботильоны

Да, есть сапоги выше колена, есть сапоги по колено, но ботильоны всегда остаются самым надежным вариантом. Найдите хорошую пару, и вы наденете их бесчисленное количество раз, избавив себя от постоянных походов в обувные магазины.

4. Классические ювелирные украшения

Не забывайте, что даже классическое украшение может быть трендовым. Яркий пример — бренд Chloé, который создал модные классические аксессуары. Поверьте, вы влюбитесь в них раз и навсегда.

5. Классический черный блейзер

В какой-то момент вы должны прийти к осознанному потреблению, забыв про быструю моду. Приобретайте те вещи, которые действительно можно назвать рациональным вложением. Они будут идеально смотреться на вас в любом возрасте.

6. Тренч

Тренч — одна из тех вещей, которая всегда выглядит шикарно. Если вы купите хороший тренч, то сможете носить его еще много лет. Поверьте, вы действительно не будете сожалеть, если эта тренч появится в вашей коллекции верхней одежды.

7. Женственные аксессуары для волос

Попрощайтесь с венками из цветов и другими подростковыми аксессуарами. Ознакомьтесь с тенденциями аксессуаров и выберите те, которые вы сможете надевать в любых ситуации, будь то торжественный ужин или повседневный выход в футболке и джинсах.

8. Брюки с высокой талией

У всех в жизни был период, когда на собеседования приходилось идти в отвратительных костюмах. Как правило, этот момент случается в начале вашей карьеры, ведь тогда вы абсолютно не знали, что надеть. А теперь вы спокойно можете носить брюки с высокой талией и элегантную блузку. Профессиональный и шикарный образ!

9. Модная обувь на плоской подошве