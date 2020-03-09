Меган Маркл впервые после своего мятежа встретилась с королевой

Королева Великобритании пригласила мятежных герцогов Сассекских на службу в королевскую часовню всех святых в Виндзоре. Супруги с радостью приняли это предложение, пишет Cosmo.

Служба была посвящена погибшему в Афганистане в 22 года солдату военно-морской пехоты. В церкви присутствовала и семья Бена Рэдди.

Для принца Гарри это мероприятие стало последним, на котором он появился в качестве генерал-капитана британской военно-морской пехоты. Теперь на этом посту его заменит дочь королевы Великобритании, принцесса Анна.

Принц Гарри лично находился за рулем внедорожника. Папарацци заметили пару на пути к часовне.

Меган выбрала лаконичное черное платье Givenchy, а ее муж отдал предпочтение классическому костюму. Направляясь на встречу с королевской семьей, супруги выглядели умиротворенными.

«Пригласив младшего внука и его жену в церковь, королева совершила очень благодушный жест. Она показала, что эти двое всё еще члены семьи. И семья всё равно любит их, несмотря ни на что», — цитирует People слова инсайдера.