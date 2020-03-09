СПРОСИЛИ У ПСИХОЛОГА ⟩ Нужно ли рассказывать подруге, что муж ей изменяет

Взгляни на подругу со стороны

В данной ситуации не может быть одного рецепта, потому что все люди разные. Попробуй понять, к какому типу людей относится твоя подруга.

Одни хотят знать правду, какой бы горькой она не была. Такие никогда не прощают подруг, которые знали об измене, но умолчали о ней.

Другие женщины настолько погружены в мир фантазий о своем браке, что сами не замечают того, что творится у них под носом! Мало того, они и другим этого позволить заметить не могут — настолько им мир грез важнее и интереснее реальной жизни.

Есть и третья категория дам, которые сначала выслушают, поплачут, а потом вычеркнут из жизни честную подругу, и дальше будут терпеть измены.

Третья категория женщин прекращает общаться с подругой из-за того, что она открыла им правду, заставила снять розовые очки и взглянуть на мир, в котором давно не живут единороги. В итоге получается, что не муж ее виноват в том, что имеет связь на стороне, а ты выступаешь в роли средневекового гонца, которого казнили, если он приносил дурную весть. Ты готова к такой участи?

Прояви дипломатичность

Если, проанализировав ситуацию, тебе кажется, что подруга имеет право знать о проблеме, не начинай разговор в лоб. Пойди дипломатическим путем: расскажи о знакомой, которой изменяет муж-подлец, и спроси у подруги совета, как поступить — говорить или нет, попутно выяснив ее отношение к информации такого рода.

Но даже если она скажет, что хотела бы знать об измене супруга, это совершенно не означает, что она не прекратит с тобой общаться, услышав от тебя: «Ой, а Вася тоже тебе изменяет!».

Поэтому, взвесив все за и против, подумай, не лучше ли усмирить свой праведный гнев и подождать, пока она сама его не разоблачит и не скажет: «Представляешь, а Вася мне изменяет!». И тогда ты выдохнешь и ответишь: «Каков подлец! Я всегда подозревала, что он тебя не достоин!».

Так ты и дружбу сохранишь, и не станешь причиной внепланового развода.

Попробуй поговорить с изменщиком

Если ты сильно любишь свою подругу и переживаешь за нее, попробуй поговорить с ее мужем. Прямо скажи, что тебе все известно (при этом у тебя на руках должны быть не домыслы и догадки, а неопровержимые доказательства измены).

Скажи ему, что тебе бы очень хотелось, чтобы подруга никогда не узнала о предательстве с его стороны, потому что она такого не заслуживает. Объясни, что он ведет себя опрометчиво и что если ты об этом узнала, то и она при его безалаберном поведении тоже вскоре может обо всем догадаться!

Помни о личных границах