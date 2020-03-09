После 40 лет — не черная тушь, а темно-синяя! ТОП-10 советов по макияжу для зрелой кожи

После 40 лет кожа начинает меняться — и важно учесть это при создании макияжа. «Домашний Очаг» поговорил с визажистом Bobbi Brown Амали Рассел и визажистом M.A.C Дебби Финнеган, и спешим поделиться их советами. Эти маленькие хитрости помету вам создать естественное сияние и модный красивый образ, который точно не будет вас старить.

Секрет: вам нужна более жидкая тональная основа

Очень часто женщины, становясь старше, выбирают более плотное тональное средство, чтобы скрывать морщины. Но это ошибка: оно скатывается в складках кожи и придает возраста.

К тому же из-за неправильной тональной основы, у вас не только могут появится прыщи, но и жирный блеск, а также пигментация. Амали Рассел из Bobbi Brown рекомендует жидкие, легкие тональные средства, которые дают коже дышать.

А можно не покупать новый тональный крем, а добавить немного масла для лица в свое привычное средство. Это предаст кожи сияния. А, если вам нужен ровный тон всего на несколько часов, — в качестве основы под макияж можно использовать обычный увлажняющий крем.

Если пудра — только кисточкой!

Если у вас не склонна к жирности кожа и тональная основа держится хорошо, то вам не обязательно использовать пудру. Однако, если вы используете ее регулярно, — «наносите ее пушистой кисточкой, так как это сохранит эффект воздушности и сияния», — говорит Амалия.

Вместо черной туши — коричневая или темно-синяя

Если любите делать длинные стрелки или смоки-айс, вам будут особенно полезны советы Дебби Финнеган из M.A.C.

Праймеры для теней очень важны: они не только увлажняют кожу, но и помогают теням не забиваться и выглядеть идеально весь день. Они также отлично подходят для сглаживания неровного тона и создания основы для пигментов теней для век.

Что касается самих теней, Дебби предлагает использовать блестящие и атласные текстуры, поскольку они с меньшей вероятностью забиваются в морщинки и складки кожи. Главное, избегайте матовых теней, они могут старить. А вот блеска и мерцания, наоборот, бояться не стоит, поскольку, в отличие от матовых текстур, правильный блеск подходит для всех возрастов.

«Добавьте немного хайлайтера или блестящих теней во внутренний уголок глаза или проведите тонкую линию по верзнему веку прямо у ресницы, чтобы создать привлекательный акцент», — предлагает Дебби.

Для более нежного образа Дебби рекомендует использовать не черную подводку, а темно-коричневую, а черную тушь сменить на темно-синюю. Черный цвет у глаз старит, а вот цветные пигменты омолаживают.

Румяна — для четкого овала лица

«Румяна должны визуально делать более четким овал лица», — говорит визажист Bobbi Brown Амалия Рассел. И добавляет: «Выбирайте более теплые тона для мгновенного свежего, здорового сияния — например, персиковый. Обязательно используйте мягкую кисточку для нанесения».

Самое главное — румяна должны быть кремовые, а не сухие.

Помады с тату-эффектом для губ

Если вы любите модную матовую помаду, перед нанесением используйте нежный скраб для губ и бальзам. Также Амалия рекомендует сочетать матовые губы с сияющей кожей для более современного образа.