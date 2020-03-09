ВЕСЕННИЙ И ПИКАНТНЫЙ ⟩ Интересный салат из свежих огурцов и яиц

Количество порций - 4

Время приготовления - 25 мин

Ингредиенты

Огурцы свежие - 500 г

Яйцо куриное - 4 штуки

Чеснок - 1 зубчик

Лук красный - 1 штука

Укроп - 1 пучок

Оливковое масло - 2 столовые ложки

Семечки тыквенные - 20 г

Семечки подсолнечника - 20 г

Соль - по вкусу

Черный перец свежемолотый - по вкусу

Красный острый перец - по вкусу

Сметана или натуральный йогурт - 100 г

Способ приготовления

Яйца сварите вкрутую. Остудите в холодной воде (так их будет легче почистить) и очистите. Затем порежьте на мелкие дольки.

Огурчики вымойте и почистите. Затем нарежьте мелкой соломкой.

Чеснок измельчите с помощью чеснокодавилки. Лук мелко порубите.

Разогрейте в сковороде немного растительного масла. Потушите огурцы с чесноком, луком, солью и перцем 6-7 минут под крышкой. Не удивляйтесь – во многих азиатских кухнях огурцы принято тушить и жарить. Когда огурцы остынут, слейте лишнее масло и огуречный сок, если он есть.

Укроп помойте, обсушите с помощью бумажной салфетки. Мелко порубите, смешайте со сметаной и солью (или с натуральным греческим йогуртом). Добавьте немного молотого перца чили.

Семечки лучше купить уже очищенные. Если у вас тыквенные и подсолнечные семечки в кожуре, для салата их нужно будет почистить вручную.

Смешайте огурцы с яйцами, добавьте заправку из сметаны. Перемешайте, сверху украсьте двумя видами семечек.