ВЕСЕННИЙ И ПИКАНТНЫЙ ⟩ Интересный салат из свежих огурцов и яиц

Свежие огурцы и вареные яйца отлично сочетаются между собой – именно поэтому эти два ингредиента часто можно встретить в одном рецепте. Предлагаем вам попробовать простой, но при этом довольно пикантный и оригинальный салат из свежих огурцов и вареных яиц с семечками.
Время приготовления - 25 мин
Ингредиенты
Огурцы свежие - 500 г
Яйцо куриное - 4 штуки
Чеснок - 1 зубчик
Лук красный - 1 штука
Укроп - 1 пучок
Оливковое масло - 2 столовые ложки
Семечки тыквенные - 20 г
Семечки подсолнечника - 20 г
Соль - по вкусу
Черный перец свежемолотый - по вкусу
Красный острый перец - по вкусу
Сметана или натуральный йогурт - 100 г
Способ приготовления
Яйца сварите вкрутую. Остудите в холодной воде (так их будет легче почистить) и очистите. Затем порежьте на мелкие дольки.
Огурчики вымойте и почистите. Затем нарежьте мелкой соломкой.
Чеснок измельчите с помощью чеснокодавилки. Лук мелко порубите.
Разогрейте в сковороде немного растительного масла. Потушите огурцы с чесноком, луком, солью и перцем 6-7 минут под крышкой. Не удивляйтесь – во многих азиатских кухнях огурцы принято тушить и жарить. Когда огурцы остынут, слейте лишнее масло и огуречный сок, если он есть.
Укроп помойте, обсушите с помощью бумажной салфетки. Мелко порубите, смешайте со сметаной и солью (или с натуральным греческим йогуртом). Добавьте немного молотого перца чили.
Семечки лучше купить уже очищенные. Если у вас тыквенные и подсолнечные семечки в кожуре, для салата их нужно будет почистить вручную.
Смешайте огурцы с яйцами, добавьте заправку из сметаны. Перемешайте, сверху украсьте двумя видами семечек.
Вкусный и полезный салат из яиц, лука и свежего огурца готов! Он станет прекрасным дополнением основных блюд из мяса, рыбы и картофеля. Кстати, в него также можно добавить половинки оливок без косточек и листики свежей мяты.