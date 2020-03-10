Советы стилиста: как разобрать гардероб к весеннему сезону?

Календарная весна уже наступила, пора задуматься о смене зимних теплых вещей на более легкие. Перед тем как пополнить шкаф новой одеждой, разберите свой гардероб, чтобы понять, чего вам не хватает. Вот несколько советов от стилиста и fashion-блогера Анастасии Парфеновой, как лучше всего это сделать.

Выделите время

Разбор гардероба потребует много свободного времени. Выделите несколько часов для грамотного подхода к собственному образу. Освободите день, когда вам никто не будет мешать.

«Обратите внимание на то, что гардероб разбирается по сезонам в разные дни. Отдельно — осень-зима, отдельно — теплая весна-лето. Если вы начнете разбирать все вместе, то купальники будут цепляться за свитера. Вам станет сложно, вы устанете», — советует Анастасия Парфенова.

Проанализируйте свой гардероб

Анастасия советует разложить имеющиеся у вас вещи по «тематическим кучкам» и разделить их на категории. Отдельно стоит разбирать брюки, отдельно — юбки, отдельно — жакеты, футболки и так далее. И только после этого можно приступать к анализу каждой категории.

От чего можно отказаться?

• Вещь, которую вы не надели ни разу за последние два сезона.

• Изношенные вещи, на которых видны следы времени. Точно стоит попрощаться с растянутой одеждой с несмываемыми пятнами и катышками.

• Вещи, которые не подходят вам по размеру. Чаще всего, главная причина хранить такую одежду — фраза «я точно до нее похудею». Поверьте, за время диеты мода сменится не один раз.

• Устаревшие вещи. Эксперт подчеркивает, что если вещь куплена четыре или пять лет назад, она уже морально устарела. Фасоны базовых вещей с годами тоже меняются.

Как поступить со старой одеждой?

Есть вещи, с которыми очень сложно расстаться. Например, вы потратили много денег на них, недавно купили или же они просто напоминают вам о каких-то событиях. Не стоит пересиливать себя и выбрасывать вещи со слезами на глазах! Сложите их в коробку и уберите подальше.

«Если в ближайший месяц вы вспомните о чем-то и почувствуете боль разлуки, достанете. А вот если вы не вспомнили об этих вещах два месяца, смело избавляйтесь от этой коробки, желательно даже не открывая ее. При открывании жаба может снова подкрасться к вам и помешать», — убеждена Анастасия.

Если в процессе разбора гардероба вы поняли, что каких-то вещей вам не хватает, то составьте шопинг-лист и с ним посетите магазины.

Как пользоваться новым гардеробом?

Оставшаяся в гардеробе одежда сослужит вам отличную службу. Составьте капсулу — набор из специально подобранных вещей, которые складываются в 12-15 комплектов и органично смотрятся друг с другом.

Лайфхак от стилиста: сделайте фотографии получившихся комплектов. Выступите в качестве модели и сфотографируйтесь в зеркале! Снимки сохраните, а когда вы в следующий раз будете опаздывать на работу, сможете быстро одеться «по шаблону».

«Самые сложные этапы — избавление от неактуальной одежды и подбор новых комплектов. Понять, какие вещи уже неактуальны, а также составить стильные комплекты из оставшихся актуальных вещей зачастую может только профессионал», — говорит стилист.