Как быстро почистить селедку от костей: шесть способов, проверенных годами

Lisa.ru делится самыми простыми и быстрыми способами, как очистить рыбу от костей, кожи и внутренностей.
Селедка — полезная и вкусная рыба. Она богата аминокислотами, а также важными для женского здоровья жирными кислотами Омега-3, которые помогают поддерживать баланс во многих системах организма. Эту рыбу охотно используют и в сложных блюдах, а если нужно приготовить быстрый и сытный обед или ужин, нет ничего лучше соленой сельди с картофельным пюре. Надо лишь знать, как разделать селедку от костей на филе.
1. Классический способ
Возьми тушку, аккуратно перережь хребет острым ножом у основания головы.
После этого потяни голову на себя так, чтобы она легко отделилась от туловища, а за ней потянулась большая часть внутренностей.
Острым ножом распори брюхо, вытащи из него рыбные молоки и мешочек с икрой.
Легкими движениями лезвием ножа соскреби черную пленку и оставшиеся внутренности, которые не отделились вместе с головой. Отрежь хвост и все плавники.
После этого сделай продольный разрез, двигаясь ножом вдоль хребта, чтобы разрезать кожу и мясо. Поддень и аккуратно сними кожу.
Через брюхо нащупай хребет и отдели его сначала от одной половины тушки, а затем от другой.
На разделочной доске останутся две ровные половинки тушки. Их необходимо еще раз тщательно осмотреть с внутренней стороны на предмет мелких косточек и при необходимости удалить их.
Если ты задумываешься о том, как почистить селедку от костей для «шубы», то лучше всего использовать именно этот способ, так как он позволяет получить максимально ровные кусочки филе.
2. Чистим селедку от костей: быстрый способ северян
Большим ножом или острыми кухонными ножницами отрежь у рыбы голову и хвост.
Сделай продольный разрез вдоль хребта, а также отрежь низ брюшка.
Вытащи все внутренности, сними кожу, двигаясь при этом от головы по направлению к хвосту.
При помощи больших пальцев обеих рук отдели мясо от скелета, медленно и аккуратно продвигаясь вдоль хребта.
3. Чистка с помощью полиэтиленового пакета
Как быстро почистить селедку от костей, когда время сильно ограничено?
Сделай продольный разрез вдоль брюшка и выпотроши из тушки все внутренности, а также не забудь снять черные пленки с внутренних стенок брюшной полости.
После этого положи рыбу в полиэтиленовый пакет, закрой его и отбей тушки широкой стороной кухонного ножа. Сильные удары делать не стоит, но и похлопывания не дадут нужно результата, поэтому движения должны быть умеренной силы, но при этом достаточно уверенными.
Достань сельдь из пакета, отруби голову и хвост, удали плавники.
После таких манипуляций хребет и мелкие косточки будут очень легко отделяться от филе.
Лайфхак: чтобы мясо сохранило аккуратную форму, снимать кожу нужно в самую последнюю очередь, после того, как филе будет очищено от костей.
4. Способ, который займет 2 минуты
Часто в попытках очистить сельдь мы тратим слишком много времени, при этом на мясе все равно остается множество мелких косточек. Как избежать этого и действительно очистить рыбу за считанные минуты, смотри в следующем видео:
5. Чистка от обратного: отделяем филе от кости правильно
В некоторых случаях удобно не отдирать кости от мяса, а сделать все наоборот.
Необходимо сначала выпотрошить рыбу, удалив внутренности, голову и плавники. Также с тушки необходимо снять кожу. Хвост лучше оставить.
Далее сельдь кладется на ровную разделочную поверхность, мясо надрезается у основания хвоста и слегка отделяется.
Прижми одной рукой хребет с хвостом к рабочей поверхности и начинай оттягивать мясо, постепенно отделяя его от кости.
То же самое повтори со второй половиной.
6. Метод продавливания
Рассказываем, как убрать кости из селедки, если у тебя нет ножниц и ножа.
Выпотроши рыбу, убрав внутренности, плавники и кожу, а затем промой ее под струей проточной воды.
Возьми сельдь в руку таким образом, чтобы большой палец оказался сверху спинки, а все остальные внутри.
Сжав пальцы, выдавливающим движением отдели одну половину филе от костей, а потом вторую.
Такой способ отлично подходит для свежей рыбы, поэтому может пригодиться рыбакам, которые хотят сразу же попробовать свежевыловленный улов.
Как почистить селедку быстро и без костей: общие рекомендации и лайфхаки
Если ты работаешь с замороженной рыбой, сначала дождись ее полной разморозки, оставив тушки на 12 часов в холодильнике или положив в холодную воду. Если рыба хоть немного будет заморожена внутри, ничего не получится.
После очищения тушки от внутренностей обязательно промывай ее под проточной водой. Чтобы получить красивые и ровные кусочки, дальнейшие манипуляции нужно проводить на чистой разделочной доске.
Удалять наиболее мелкие кости помогает металлические пинцет или игла, которой их удобно поддевать.
Чтобы кости легко отделялись от мяса, сельдь предварительно можно обернуть куском фольги или бумаги и несколько раз постучать об стол.
Разбирать сельдь на кости лучше всего в латексных перчатках, чтобы едкий рыбный запах не впитался в кожу.