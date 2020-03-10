Как быстро почистить селедку от костей: шесть способов, проверенных годами

Селедка — полезная и вкусная рыба. Она богата аминокислотами, а также важными для женского здоровья жирными кислотами Омега-3, которые помогают поддерживать баланс во многих системах организма. Эту рыбу охотно используют и в сложных блюдах, а если нужно приготовить быстрый и сытный обед или ужин, нет ничего лучше соленой сельди с картофельным пюре. Надо лишь знать, как разделать селедку от костей на филе.

1. Классический способ

Возьми тушку, аккуратно перережь хребет острым ножом у основания головы.

После этого потяни голову на себя так, чтобы она легко отделилась от туловища, а за ней потянулась большая часть внутренностей.

Острым ножом распори брюхо, вытащи из него рыбные молоки и мешочек с икрой.

Легкими движениями лезвием ножа соскреби черную пленку и оставшиеся внутренности, которые не отделились вместе с головой. Отрежь хвост и все плавники.

После этого сделай продольный разрез, двигаясь ножом вдоль хребта, чтобы разрезать кожу и мясо. Поддень и аккуратно сними кожу.

Через брюхо нащупай хребет и отдели его сначала от одной половины тушки, а затем от другой.

На разделочной доске останутся две ровные половинки тушки. Их необходимо еще раз тщательно осмотреть с внутренней стороны на предмет мелких косточек и при необходимости удалить их.

Если ты задумываешься о том, как почистить селедку от костей для «шубы», то лучше всего использовать именно этот способ, так как он позволяет получить максимально ровные кусочки филе.

2. Чистим селедку от костей: быстрый способ северян

Большим ножом или острыми кухонными ножницами отрежь у рыбы голову и хвост.

Сделай продольный разрез вдоль хребта, а также отрежь низ брюшка.

Вытащи все внутренности, сними кожу, двигаясь при этом от головы по направлению к хвосту.

При помощи больших пальцев обеих рук отдели мясо от скелета, медленно и аккуратно продвигаясь вдоль хребта.

3. Чистка с помощью полиэтиленового пакета

Как быстро почистить селедку от костей, когда время сильно ограничено?

Сделай продольный разрез вдоль брюшка и выпотроши из тушки все внутренности, а также не забудь снять черные пленки с внутренних стенок брюшной полости.

После этого положи рыбу в полиэтиленовый пакет, закрой его и отбей тушки широкой стороной кухонного ножа. Сильные удары делать не стоит, но и похлопывания не дадут нужно результата, поэтому движения должны быть умеренной силы, но при этом достаточно уверенными.

Достань сельдь из пакета, отруби голову и хвост, удали плавники.

После таких манипуляций хребет и мелкие косточки будут очень легко отделяться от филе.

Лайфхак: чтобы мясо сохранило аккуратную форму, снимать кожу нужно в самую последнюю очередь, после того, как филе будет очищено от костей.