ДУРНОЙ ТОН ⟩ Восемь модных ошибок, которые совершает каждая женщина

Стиль – это не просто одежда и внешний вид, это способ общения с окружающим миром. И хотя сейчас мода постепенно отходит от строгих табу и клишированных сочетаний, самые нерушимые правила стильного этикета все еще стоит соблюдать, рекомендует журнал Marie Claire.
Стилист Юлия Кость выделила восемь ошибок, которые женщины постоянно совершают (и которых стоит бояться, как огня).
Ошибка №1: Поправлять макияж в заведении
Почему туалет называют дамской комнатой? Очень просто: это место, где дамы приводят себя в порядок. Верх невежества – краситься и причесываться в общественных заведениях, в том числе в офисе. Делайте это в специальных местах!
Ошибка №2: Носить резинку для волос на руке
Резинка – это не браслет, поэтому не нужно носить ее на руке. Прежде всего, это показатель вашей лени. Можно поспорить, что у вас в сумочке найдется место для маленькой резинки. К сожалению, этим правилом пренебрегает большинство женщин. Обратите внимание: так делают не только «простые смертные», но и знаменитости. Но это не значит, что нужно им подражать.
Ошибка №3: Очки на волосах
Запомните: носить очки на голове считается дурным тоном. Во-первых, когда вы носите их как ободок, то растягиваете дужки, что приводит к их быстрому износу. Во-вторых, это очередной показатель вашей лени. Не ленитесь: спрячьте очки в чехол.
Ошибка №4: Место, которое стоит прикрыть
Главное правило индивидуального стиля – подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. Например, зона подмышек часто не зависит от веса или возраста: она либо аккуратная, либо нет. Как стилист, я рекомендую эту зону прикрывать более толстыми лямками топов, блуз и так далее. Обратите внимание, правильно ли подобран бюстгальтер: возможно, он слишком сдавливает эту зону.
Ошибка №5: Телесные колготки неправильного оттенка
Во многих организациях колготки – неотъемлемая часть нерушимого дресс-кода, независимо от сезона и модных трендов. Часто колготки становятся воплощением анти-стиля. Телесные колготки темного оттенка создают эффект загорелых ног, но руки, шея и лицо остаются светлыми, что сразу бросается в глаза. Хуже телесных колготок могут быть телесные колготки с узорами и принтами. На расстоянии такие рисунки выглядят как синяки или изъяны кожи. Подбирайте телесные колготки в тон кожи и без блеска, чтобы образ выглядел гармонично (читайте также: Как правильно выбирать колготки).
Ошибка №6: Неухоженная одежда
Как вы знаете, у каждого человека есть собственный базовый гардероб. Он состоит из вещей, которые вы любите и носите каждый день. Но во всем нужно знать меру. Если одежда изнашивается, деформируется, появляются катышки, дырки, пятна – это верный знак того, что от нее пора избавиться.
Ошибка №7: Не знать меры
Неуместно использовать яркий аромат в первой половине дня. Пожалуй, каждая из нас ощущала утром в лифте яркий шлейф своей соседки. Всему виной – наш организм: по утрам, как правило, обоняние более чувствительно, поэтому даже прекрасный аромат может вызывать отвращение.
К счастью, современный мир подарил нам множество гелей для душа, спреев и кондиционеров, которые позволяют поддерживать легкий аромат благоухания цветов и фруктов. А насыщенный парфюм приберегите для второй половины дня (читайте также: Парфюмерный этикет: какие ароматы где и когда уместно носить).
Ошибка №8: Неуместный макияж
Макияж должен быть уместным. Можно знать множество техник макияжа, любить краситься, но выглядеть нелепо в определенной обстановке. Яркий макияж выглядит неподобающе в офисе и тянет за собой множество стереотипов. Впрочем, как и отсутствие макияжа на вечеринке.
Самое важное правило
Угнаться за модой крайне сложно и, если честно, совсем не стоит затраченных усилий. Быть собой, подчеркивать свою индивидуальность и красоту – вот наука, которой стоит поучиться.
Носите то, в чем вам удобно, главное – ощущайте себя комфортно в вашем образе. Современная мода дает прекрасные возможности выразить себя, подчеркнуть свою индивидуальность. А погоня за постоянно меняющимися трендами добавляет еще больше стресса в нашу жизнь.