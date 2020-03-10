ДУРНОЙ ТОН ⟩ Восемь модных ошибок, которые совершает каждая женщина

Стилист Юлия Кость выделила восемь ошибок, которые женщины постоянно совершают (и которых стоит бояться, как огня).

Ошибка №1: Поправлять макияж в заведении

Почему туалет называют дамской комнатой? Очень просто: это место, где дамы приводят себя в порядок. Верх невежества – краситься и причесываться в общественных заведениях, в том числе в офисе. Делайте это в специальных местах!

Ошибка №2: Носить резинку для волос на руке

Резинка – это не браслет, поэтому не нужно носить ее на руке. Прежде всего, это показатель вашей лени. Можно поспорить, что у вас в сумочке найдется место для маленькой резинки. К сожалению, этим правилом пренебрегает большинство женщин. Обратите внимание: так делают не только «простые смертные», но и знаменитости. Но это не значит, что нужно им подражать.

Ошибка №3: Очки на волосах

Запомните: носить очки на голове считается дурным тоном. Во-первых, когда вы носите их как ободок, то растягиваете дужки, что приводит к их быстрому износу. Во-вторых, это очередной показатель вашей лени. Не ленитесь: спрячьте очки в чехол.

Ошибка №4: Место, которое стоит прикрыть

Главное правило индивидуального стиля – подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. Например, зона подмышек часто не зависит от веса или возраста: она либо аккуратная, либо нет. Как стилист, я рекомендую эту зону прикрывать более толстыми лямками топов, блуз и так далее. Обратите внимание, правильно ли подобран бюстгальтер: возможно, он слишком сдавливает эту зону.

Ошибка №5: Телесные колготки неправильного оттенка

Во многих организациях колготки – неотъемлемая часть нерушимого дресс-кода, независимо от сезона и модных трендов. Часто колготки становятся воплощением анти-стиля. Телесные колготки темного оттенка создают эффект загорелых ног, но руки, шея и лицо остаются светлыми, что сразу бросается в глаза. Хуже телесных колготок могут быть телесные колготки с узорами и принтами. На расстоянии такие рисунки выглядят как синяки или изъяны кожи. Подбирайте телесные колготки в тон кожи и без блеска, чтобы образ выглядел гармонично (читайте также: Как правильно выбирать колготки).

Ошибка №6: Неухоженная одежда

Как вы знаете, у каждого человека есть собственный базовый гардероб. Он состоит из вещей, которые вы любите и носите каждый день. Но во всем нужно знать меру. Если одежда изнашивается, деформируется, появляются катышки, дырки, пятна – это верный знак того, что от нее пора избавиться.

Ошибка №7: Не знать меры

Неуместно использовать яркий аромат в первой половине дня. Пожалуй, каждая из нас ощущала утром в лифте яркий шлейф своей соседки. Всему виной – наш организм: по утрам, как правило, обоняние более чувствительно, поэтому даже прекрасный аромат может вызывать отвращение.

К счастью, современный мир подарил нам множество гелей для душа, спреев и кондиционеров, которые позволяют поддерживать легкий аромат благоухания цветов и фруктов. А насыщенный парфюм приберегите для второй половины дня (читайте также: Парфюмерный этикет: какие ароматы где и когда уместно носить).

Ошибка №8: Неуместный макияж

Макияж должен быть уместным. Можно знать множество техник макияжа, любить краситься, но выглядеть нелепо в определенной обстановке. Яркий макияж выглядит неподобающе в офисе и тянет за собой множество стереотипов. Впрочем, как и отсутствие макияжа на вечеринке.

Самое важное правило

Угнаться за модой крайне сложно и, если честно, совсем не стоит затраченных усилий. Быть собой, подчеркивать свою индивидуальность и красоту – вот наука, которой стоит поучиться.