Смотри, чем занялись предприимчивые эстонские красотки на вечеринке для успешных женщин в клубе Prive

Эстонский модельер Кайе Куулер представила очень женственную коллекцию бархатных платьев серии «Bellus Vertibilio», украшения QLR ручной работы, серьги и головные уборы. Макияж моделей был легким, воздушным, с идеальным лицом, стеклянными губами и прямой волнистой линией, согласно итальянским тенденциям весны 2020 года. Под черным лайнером был модный золотой лайнер. Стиль макияжа был создан визажистом Кэтлин Рохилаид-Альясте. Танцовщицы танцевального клуба Dancest Divad выступили в роли моделей на показах, а также показали зажигательный танец Heel Dance. Сцена была полна блеска благодаря Balloonilinn.

По словам одного из организаторов мероприятия и Миссис Европа 2019 Миллы Карпиковой: «Мы очень рады, что уже второй год подряд можем подарить праздник нашим замечательным женщинам, видеть как их глаза сверкают от возможности отвлечься от рутины, надеть лучшее платье и прийти к нам на вечеринку Womens Club, чтобы узнать много нового, познакомиться с такими же интересными женщинами и прекрасно провести время. Ведь в этот вечер вход мужчинам на мероприятие строго воспрещен.»

В дополнение к классическому женскому показу мод также был впервые представлен показ мод от Ego Lingerie. Это то, что каждый мужчина хотел бы увидеть на своей женщине, аксессуары с перчинкой, портупеи и многое другое. По словам основателя танцевального клуба Dancest Divade Марты Йориц: «Ego Lingerie может стать отличным подарком для мужчины до того, как он начнет планировать подарок к женскому дню и поверьте, женщины после такого подарка от вас, мужчина, сделает все, что вы захотите и даже больше.»

Кульминацией вечера стал праздничный торт от TL Cakes, которым организаторы праздника угостили всех гостей и партнеров.

Вечер был полон подарков и лотереи и проходил при поддержке: салон красоты Beautiful Me, Rose De Paris, кулинария Марты, TL Cakes, Glanz & Glamour, Royal Beauty Club, Chronicle, ароматы Flor De Mayo, QLR Design, студия Kalynna, Sinead Promotions OÜ, Ego Lingerie, Balloonilinn.

Ведущим вечера был очаровательный Юхан Крулль.