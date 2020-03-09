Смотри, чем занялись предприимчивые эстонские красотки на вечеринке для успешных женщин в клубе Prive

06.03 в модном клубе PRIVÉ состоялось 11 по счету мероприятие Womens Club, которое собрало на празднование своего второго дня рождения более 110 женщин.
Эстонский модельер Кайе Куулер представила очень женственную коллекцию бархатных платьев серии «Bellus Vertibilio», украшения QLR ручной работы, серьги и головные уборы. Макияж моделей был легким, воздушным, с идеальным лицом, стеклянными губами и прямой волнистой линией, согласно итальянским тенденциям весны 2020 года. Под черным лайнером был модный золотой лайнер. Стиль макияжа был создан визажистом Кэтлин Рохилаид-Альясте. Танцовщицы танцевального клуба Dancest Divad выступили в роли моделей на показах, а также показали зажигательный танец Heel Dance. Сцена была полна блеска благодаря Balloonilinn.
По словам одного из организаторов мероприятия и Миссис Европа 2019 Миллы Карпиковой: «Мы очень рады, что уже второй год подряд можем подарить праздник нашим замечательным женщинам, видеть как их глаза сверкают от возможности отвлечься от рутины, надеть лучшее платье и прийти к нам на вечеринку Womens Club, чтобы узнать много нового, познакомиться с такими же интересными женщинами и прекрасно провести время. Ведь в этот вечер вход мужчинам на мероприятие строго воспрещен.»
В дополнение к классическому женскому показу мод также был впервые представлен показ мод от Ego Lingerie. Это то, что каждый мужчина хотел бы увидеть на своей женщине, аксессуары с перчинкой, портупеи и многое другое. По словам основателя танцевального клуба Dancest Divade Марты Йориц: «Ego Lingerie может стать отличным подарком для мужчины до того, как он начнет планировать подарок к женскому дню и поверьте, женщины после такого подарка от вас, мужчина, сделает все, что вы захотите и даже больше.»
Кульминацией вечера стал праздничный торт от TL Cakes, которым организаторы праздника угостили всех гостей и партнеров.
Вечер был полон подарков и лотереи и проходил при поддержке: салон красоты Beautiful Me, Rose De Paris, кулинария Марты, TL Cakes, Glanz & Glamour, Royal Beauty Club, Chronicle, ароматы Flor De Mayo, QLR Design, студия Kalynna, Sinead Promotions OÜ, Ego Lingerie, Balloonilinn.
Ведущим вечера был очаровательный Юхан Крулль.
Смотри галерею!