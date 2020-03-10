Оргазм в деталях: всё, что нужно знать о высшей точке наслаждения

Оргазм можно описать по‑разному. У одного человека он может выглядеть как череда слабых электрических разрядов, у другого — как круговерть приятных ощущений… Все знают, как его достичь, но что это вообще такое — оргазм, какова его природа? Спросим об этом ученых!
Основные сведения
Оргазм — это чувство интенсивного сексуального наслаждения, которое появляется во время сексуальной активности. Так его описывает научная литература. Говоря простыми словами, это 8−12 стереотипных (похожих) мышечных сокращений. Между первым и вторым проходит в среднем 0,8 секунды, потом разрыв увеличивается. Сокращения происходят в области таза, у женщин их можно наблюдать в вагине и анусе, у мужчин — сзади.
Эти сокращения и есть оргазм?
Да, но это понятие несколько шире, ведь сами по себе мышечные сокращения приносят столько же удовольствия, сколько и хождение в туалет. Во время секса вся область, которую стимулируют, возбуждается и чувствительность повышается. Сокращения помогают оттоку крови от гениталий, поэтому оргазм не причина выброса гормонов удовольствия, а скорее следствие.
Почему он происходит?
В этой области проведено не так много исследований. Ученые пока не могут установить, что именно вызывает оргазм, но теорий очень много. Некоторые считают его чем-то сродни приступу, когда в один момент задето много нервов, что вызывает рефлекторные движения. В обычной жизни мозг не позволяет организму так делать, потому что это рискованно. Значит, оргазм — это уникальное состояние!
Какую роль в оргазме играет мозг?
Исследования были проведены с участием мужчин, которых попросили включить вибратор и описать ощущения. Обычно они говорили, что чувствуют себя странно и не могут добиться эрекции. И только после просмотра порно возбуждались и могли получить оргазм. Что это означает?
В первую очередь то, что важно, чтобы мозг тоже хотел секса. Даже с прямой генитальной стимуляцией без участия мозга ничего не получится. Аналогичного исследования с женщинами не проводилось.
Каковы основные мифы об оргазме?
А точнее теории, которые пока не удалось доказать.
Говорят, что мужчины не могут получить мультиоргазм. Некоторые ученые сомневаются и в женщинах: то, что они принимают за множественные оргазмы, скорее похоже на какое-то приятное переживание, а не на физические мышечные сокращения. Кроме того, если оргазмы наступают через 5−10 минут, их стоит считать отдельными событиями. Следовательно, такого понятия как мультиоргазм вообще может не быть, пишет Cosmo.
Другой миф — вагинальный и клиторальный оргазмы. Нельзя с полной уверенностью сказать, где зародился каждый конкретный оргазм! При вагинальном сексе без стимуляции клитора тот все равно получает свою порцию удовольствия, только опосредованно. Во время исследований ученые не нашли разницы между характером и типом сокращений в разных вариантах оргазма, и, с научной точки зрения, они представляют собой одно и то же. Однако исследования продолжаются, и еще неизвестно, что будет обнаружено в дальнейшем.