Оргазм в деталях: всё, что нужно знать о высшей точке наслаждения

Основные сведения

Оргазм — это чувство интенсивного сексуального наслаждения, которое появляется во время сексуальной активности. Так его описывает научная литература. Говоря простыми словами, это 8−12 стереотипных (похожих) мышечных сокращений. Между первым и вторым проходит в среднем 0,8 секунды, потом разрыв увеличивается. Сокращения происходят в области таза, у женщин их можно наблюдать в вагине и анусе, у мужчин — сзади.

Эти сокращения и есть оргазм?

Да, но это понятие несколько шире, ведь сами по себе мышечные сокращения приносят столько же удовольствия, сколько и хождение в туалет. Во время секса вся область, которую стимулируют, возбуждается и чувствительность повышается. Сокращения помогают оттоку крови от гениталий, поэтому оргазм не причина выброса гормонов удовольствия, а скорее следствие.

Почему он происходит?

В этой области проведено не так много исследований. Ученые пока не могут установить, что именно вызывает оргазм, но теорий очень много. Некоторые считают его чем-то сродни приступу, когда в один момент задето много нервов, что вызывает рефлекторные движения. В обычной жизни мозг не позволяет организму так делать, потому что это рискованно. Значит, оргазм — это уникальное состояние!

Какую роль в оргазме играет мозг?

Исследования были проведены с участием мужчин, которых попросили включить вибратор и описать ощущения. Обычно они говорили, что чувствуют себя странно и не могут добиться эрекции. И только после просмотра порно возбуждались и могли получить оргазм. Что это означает?

В первую очередь то, что важно, чтобы мозг тоже хотел секса. Даже с прямой генитальной стимуляцией без участия мозга ничего не получится. Аналогичного исследования с женщинами не проводилось.

Каковы основные мифы об оргазме?

А точнее теории, которые пока не удалось доказать.

Говорят, что мужчины не могут получить мультиоргазм. Некоторые ученые сомневаются и в женщинах: то, что они принимают за множественные оргазмы, скорее похоже на какое-то приятное переживание, а не на физические мышечные сокращения. Кроме того, если оргазмы наступают через 5−10 минут, их стоит считать отдельными событиями. Следовательно, такого понятия как мультиоргазм вообще может не быть, пишет Cosmo.