Четыре способа быстро поставить свекровь на место, когда она нагло лезет в вашу семейную жизнь

Испокон веков отношения невестки с матерью мужа отличались драматизмом. Про тещ народная молва сочиняла частушки и анекдоты, но не про свекровь — потому что это совсем не смешно. Времена давно изменились, но этот конфликт вечен. Рассказываем, что делать, когда свекровь ведет себя вызывающе.

Игнорировать и молчать

Этот метод требует стальных нервов. Но если вы открыто конфликтуете, то попробуй вести себя максимально отстраненно. Как говорится, на войне все средства хороши.

Если ты применишь тактику равнодушного молчания на все выпады и придирки, со временем она привыкнет к этому беззвучному протесту и перестанет лезть со своими советами и претензиями. Это медленно, но верно научит назойливую свекровь соблюдать дистанцию.

Прямолинейно отказывать

Лаконичное «нет» часто недооценивают. А ведь это простое слово — главный помощник в попытках отстоять свои границы. На непрошеный совет, рекомендацию, предложение свекрови нужно прямо и категорично ответить «нет».

Конечно, можно выбрать более интеллигентный вариант и начать со слов «спасибо за ваше мнение, оно очень ценно для меня...». Но на самом деле, чем четче и спокойнее ты говоришь о том, что в советах не нуждаешься, тем быстрее до человека это дойдет.

Есть, конечно, такая категория свекровей, которые ни с первого, ни со второго раза смысла не улавливают. Если мама твоего мужа относится к таким непонятливым, придется каждый раз ее выслушивать, но в итоге говорить «Нет!». Когда-нибудь до нее дойдет (будем на это надеяться).

Скажи, что не можешь говорить

Прием, который, как оказывается, работает безотказно. Свекровь просит о чем-то, раздает непрошенные советы, брюзжит, а ты ей в ответ: «Не смогу, не получится, не понимаю, голова болит. Мне плохо, пойду полежу». Что можно ответить на такие аргументы? Голова болит у человека, что прикажешь делать?

За такое поведение к тебе будут относиться, как к Меган Маркл — осуждать и обсуждать круглосуточно. А ты не сдавайся и веди себя как Меган — будь хорошей женой, люби мужа и пусть голова болит только когда его мама пытается вынести тебе мозги, советует «Лиза».

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