Вт, 10.03.2020

Манипуляция детьми, как способ эмоционального насилия над женщиной: как выбраться из ловушки абьюзера

Ребенок в ужасе. Иллюстративное фото.

ФОТО: Luis Louro / PantherMedia / Luis Louro

Практически в каждой паре случаются ссоры. Как правило, они имеют конструктивный характер, помогают озвучить ценности и чувства друг друга, сверить шкалы потребностей, пишет Сегодня.

Но иногда поведение партнеров может указывать на эмоциональное насилие внутри пары. Эмоциональный абьюз может варьироваться от частых "милых" насмешек до пренебрежения и изоляции партнера.

Не последнюю роль в таких отношениях играют манипуляции, говорит врач-психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии Анна Яцушко. Она рассказала, почему мужчины используют манипуляции детьми и как правильно себя вести женщине, которая подвергается эмоциональному насилию со стороны мужчины.

Бытует мнение, что интриги и игры используют в основном женщины. Тем не менее, в семейных конфликтах мужчины нередко прибегают к манипуляции детьми и разводом, взывая к страху супруги их потерять. К сожалению, дети становятся инструментом в руках абьюзера, что негативно сказывается на их дальнейшей жизни,

– говорит специалист.

В данной ситуации могут использоваться такие упреки, как шантаж: "Я заберу детей", "Дети не должны жить с такой матерью", "Что ты им можешь дать?".

Причины подобного поведения со стороны мужчины кроются в следующем:

  • низкая самооценка, или способ самоутвердиться;
  • выплеск негативных эмоций на партнера, ответная реакция на насилие над собой;
  • насилие, как способ поддержание порядка в семье, где манипулятор – главнокомандующий и все должны "играть по его правилам".

Как женщине выбраться из ловушки манипулятора?

Существуют так называемые превентивные меры, которые помогают не попасть в ловушку манипулятора:

  • не прибегать самой к манипуляциям в общении;
  • четко определить и соблюдать свои личные границы: "хочу", "могу" и "буду";
  • не оправдываться: чувство вины, страха и жалости – излюбленные пути воздействия манипулятора;
  • нивелировать страхи, боязнь одиночества.

Что делать женщине-жертве эмоционального насилия со стороны мужчины:

  • Осознать, что вами манипулируют.
  • Определить страх, через который на вас воздействуют. Любая манипуляция опирается на "слабое место" внутри нас. В данной ситуации, как рычаг давления манипулятор использует потребность женщины общаться с детьми, быть хорошей матерью.
  • Задать себе вопрос: что произойдет, если не сделать того, что ожидает манипулятор? Действительно ли это грозит потерей детей? Важно прийти к выводу, что абьюзер навязал эти страхи.
  • Придумать план отступления и заручиться поддержкой близких. Представьте, что разорвали эмоционально нездоровые отношения. Вдохновитесь мыслью, что можно жить без ощущения страха и вины. Кто может помочь вам на новом этапе жизненного пути?
  • Разорвать привычный сценарий манипулятора. Самый непростой шаг. Озвучьте манипулятору ваше понимание сути его действий. Например: "Ты угрожаешь мне забрать детей, потому что хочешь привязать меня к себе".
  • Отстраниться. После раскрытия карт манипулятора, он непременно взорвется. Важно не принимать этот эмоциональный всплеск на себя. Лучше сразу уйти, поощрив себя за огромную работу приятным отдыхом.
  • Работать над своей самооценкой. Обратиться за помощью к психологу/воспользоваться помощью горячих телефонных линий. Специалист поможет вам справиться с негативными переживаниями и рассмотреть дальнейшие шаги разрешения ситуации.
НАВЕРХ