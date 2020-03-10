Манипуляция детьми, как способ эмоционального насилия над женщиной: как выбраться из ловушки абьюзера

Но иногда поведение партнеров может указывать на эмоциональное насилие внутри пары. Эмоциональный абьюз может варьироваться от частых "милых" насмешек до пренебрежения и изоляции партнера.

Не последнюю роль в таких отношениях играют манипуляции, говорит врач-психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии Анна Яцушко. Она рассказала, почему мужчины используют манипуляции детьми и как правильно себя вести женщине, которая подвергается эмоциональному насилию со стороны мужчины.

Бытует мнение, что интриги и игры используют в основном женщины. Тем не менее, в семейных конфликтах мужчины нередко прибегают к манипуляции детьми и разводом, взывая к страху супруги их потерять. К сожалению, дети становятся инструментом в руках абьюзера, что негативно сказывается на их дальнейшей жизни,

– говорит специалист.

В данной ситуации могут использоваться такие упреки, как шантаж: "Я заберу детей", "Дети не должны жить с такой матерью", "Что ты им можешь дать?".

Причины подобного поведения со стороны мужчины кроются в следующем:

низкая самооценка, или способ самоутвердиться;

выплеск негативных эмоций на партнера, ответная реакция на насилие над собой;

насилие, как способ поддержание порядка в семье, где манипулятор – главнокомандующий и все должны "играть по его правилам".

Как женщине выбраться из ловушки манипулятора?

Существуют так называемые превентивные меры, которые помогают не попасть в ловушку манипулятора:

не прибегать самой к манипуляциям в общении;

четко определить и соблюдать свои личные границы: "хочу", "могу" и "буду";

не оправдываться: чувство вины, страха и жалости – излюбленные пути воздействия манипулятора;

нивелировать страхи, боязнь одиночества.

Что делать женщине-жертве эмоционального насилия со стороны мужчины: