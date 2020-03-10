НЕ ТОЛЬКО ОВОЩИ И ФРУКТЫ ⟩ Топ продуктов, в которых много антиоксидантов

Зелень и травы

Щавель богат витаминами А, С, Е. А значит, необходим для зрения, кожного покрова, костной системы. Кроме того, витамины участвуют в укреплении сосудов, дезинтоксикации, влияют на репродуктивную функцию. От токсичных веществ избавляет и другой антиоксидант — изотиоционат, который в большом количестве содержится в руколе. Шпинат, петрушка, мята, укроп и сельдерей показаны при избыточном весе, так как помогают нормализовать обмен веществ. А еще эти растения полезны для работы нервной системы.

Темный шоколад

Богат на минеральные элементы и химические соединения, которые благоприятно сказываются на самочувствии. Например, в темном шоколаде много флавоноидов — антиоксидантов, которые помогают сохранить эластичность сосудов, и танина — натурального дубильного соединения, улучшающего заживляемость ран, участвующего в противоопухолевой защите. Но есть нюанс: флавоноиды дают плитке горький вкус, поэтому производители уменьшают его количество. Так что выбирайте качественный продукт с содержанием какао свыше 75%.

Орехи

Все знают, что в здоровом рационе должны присутствовать орехи — как питательный и полезный продукт. Так вот, ко всем прочим достоинствам добавим их антиокислительную деятельность. Миндаль, фундук, фисташки, грецкие орехи, арахис замечательно справляются с функцией очищения организма от свободных радикалов. В их составе редкий элемент коэнзим Q10, который не вырабатывается в организме и который предотвращает развитие атеросклероза, диабета и болезни Паркинсона. Аминокислоты необходимы для построение белковых структур. Самый полезный орех — пекан, в нем полезных веществ на порядок выше.

Специи

Мощные натуральные антиоксиданты с массой полезных свойств — они активизируют метаболизм, очищают, способствуют регенерации кожных покровов. Пряности известны с давних времен как противовоспалительное и бактерицидное средство, ими лечили самые разные недуги. Лучшим антиоксидантом считается имбирь. Он известен как иммуноукрепляющее средство, борется с отеками, воспалениями и улучшает тонус кожи. Среди лидеров по антиокислительной работе — гвоздика, душица, розмарин, тимьян, льняное семя, корица, куркума, шалфей, мускатный орех, горчица, анис.

Ламинария

Уникальная морская водоросль, которую еще называют морской капустой, настолько уникальный продукт, что можно долго перечислять ее полезные качества. Остановимся только на том, что ламинария — рекордсмен по количеству йода и прочих минералов и микроэлементов. Это не может не сказываться благоприятным образом на состоянии организма, а именно — функционирование щитовидной железы, кровеносной и сердечно-сосудистой систем. Морская капуста обладает противовоспалительным действием, является профилактикой атеросклероза, очищает организм от шлаков. За антиокислительную функцию ламинарии отвечают химические соединения лигнаны.

Какао

Известны полезные свойства зеленого чая и натурального кофе. А вот о том, что хорошим антиоксидантом является какао, мало кто знает. А между тем, его смело можно причислять к списку диетических напитков для молодости и красоты. Какао-порошок — настоящий кладезь микроэлементов и витаминов. Он нужен для работы сердечно-сосудистой системы. В отличие от кофе, какао снижает давление, уменьшает уровень холестерина и нормализует обмен веществ.

Сухофрукты

Не зря на Востоке, известном своими долгожителями, изюм, чернослив и другие вяленые и сушеные дары природы входят в состав не только десертов, но и основных блюд. Чернослив содержит столько полезных для здоровья элементов, что в двух словах и не расскажешь, и, конечно, в нем много антиоксидантов, участвующих в процессах очищения организма. Это хорошая профилактика онкозаболеваний. А еще он укрепляет иммунитет, благотворно влияет на пищеварительную, кровеносную, сердечно-сосудистую системы.

Другой известный антиоксидант, изюм, помогает при анемии, авитаминозе, проблемах с ЖКТ. В финиках есть несколько химических соединений, которые эффективно очищают организм от свободных радикалов — флавоноиды, каротиноиды, фенолокислоты. А в инжире за антиоксидантную активность отвечают витамины A, C, E, минералы селен и цинк. Сухофрукты, несомненно, изысканное и полезное лакомство, но при этом обладают высокой калорийностью.

Грибы