Визажист Гоар Аветисян рассекретила пол будущего ребенка

Отметим, что на видео Гоар также впервые показала своего мужа, который ранее избегал камер и предпочитал не сниматься вместе с возлюбленной, но для такого важного события все же сделал исключение.

Напомним, что о беременности 26-летней Аветисян стало известно в начале этого года, тогда еще недавно похудевшая Гоар показала округлившийся живот. Аветисян отмечала, что хоть ее живот и растет, пока что по килограммам она не поправилась. Гоар продолжает работать, но все же стала больше отдыхать и теперь с нетерпением ждет рождения ребенка.