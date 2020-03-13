Визажист Гоар Аветисян рассекретила пол будущего ребенка

Накануне звездный визажист Гоар Аветисян закатила вечеринку для своих родственников и друзей. Компания отмечала не только прошедшее 8 Марта. Во время праздника Гоар и ее муж узнали пол будущего малыша, пишет Экспресс газета.
Аветисян вместе с мужем, стоя в центре зала, лопнули черный шарик, из которого посыпались синие блестки - пара ждет мальчика.
Теперь еще больше жду встречи с тобой, моя любовь,
– подписала трогательное видео Аветисян и начала принимать поздравления от поклонников.
Отметим, что на видео Гоар также впервые показала своего мужа, который ранее избегал камер и предпочитал не сниматься вместе с возлюбленной, но для такого важного события все же сделал исключение.
Напомним, что о беременности 26-летней Аветисян стало известно в начале этого года, тогда еще недавно похудевшая Гоар показала округлившийся живот. Аветисян отмечала, что хоть ее живот и растет, пока что по килограммам она не поправилась. Гоар продолжает работать, но все же стала больше отдыхать и теперь с нетерпением ждет рождения ребенка.