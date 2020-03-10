ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ! ⟩ Куриный рулет с яблоками

Сочетание курицы и яблок уже давно не вызывает удивления, достаточно только вспомнить огромное множество рецептов салатов, где эти два ингредиента прекрасно соседствуют рядом. А оригинальный рулетик из куриного филе с яблоками, рецепт которого предлагает «Домашний Очаг» , достойно может занять свое место на праздничном столе. Рулет получается очень вкусным, сочным и аппетитным.
Время приготовления - 1ч 25 мин
Ингредиенты
Курица (фарш из окорочков) - 450 г
Яблоки гольден - 4 штуки
Лук репчатый - 1 штука
Яйцо крупное - 1 штука
Хлеб белый - 1 кусок
Молоко - 1/4 стакана
Петрушка - 1/2 пучка
Фенхель или укроп (семена) - 1,5 чайные ложки
Масло растительное - 1 столовая ложка
Джем яблочный - 1/4 стакана
Горчица дижонская с зернами - 1 столовая ложка
Соль, перец - по вкусу
Способ приготовления
Лук очистите и мелко нарежьте. Петрушку порубите. Яйцо взбейте.
Разогрейте духовку до 230 градусов. В комбайне измельчите хлеб, выложите в чашу, залейте молоком.
Вымойте яблоки. Разрежьте 1 яблоко пополам и натрите одну половинку на крупной терке. Остальные яблоки и половинку нарежьте на дольки, удалив сердцевину.
В чашу с хлебом добавьте куриный фарш, лук, тертое яблоко, яйцо, петрушку, 1/2 ч. л. семян фенхеля, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте руками.
Разделите фарш на 4 части, сформируйте овальные рулетики, выложите на противень на большом расстоянии друг от друга.
Смешайте дольки яблок, 1 чайную ложку семян фенхеля, выложите на противень вокруг рулетов.
Поставьте противень в духовку, запекайте 10 минут.
Смешайте яблочный джем с горчицей. Выньте противень из духовки и смажьте мясные рулетики этой глазурью. Запекайте еще 10–15 минут до образования румяной корочки.
Выложите рулетики и печеные яблоки на тарелки. В качестве гарнира по желанию можно подать отварную стручковую фасоль.