ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ! ⟩ Куриный рулет с яблоками

Сочетание курицы и яблок уже давно не вызывает удивления, достаточно только вспомнить огромное множество рецептов салатов, где эти два ингредиента прекрасно соседствуют рядом. А оригинальный рулетик из куриного филе с яблоками, рецепт которого предлагает «Домашний Очаг» , достойно может занять свое место на праздничном столе. Рулет получается очень вкусным, сочным и аппетитным.