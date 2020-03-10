Вт, 10.03.2020

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ! ⟩ Куриный рулет с яблоками

Куриные рулетики. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Сочетание курицы и яблок уже давно не вызывает удивления, достаточно только вспомнить огромное множество рецептов салатов, где эти два ингредиента прекрасно соседствуют рядом. А оригинальный рулетик из куриного филе с яблоками, рецепт которого предлагает «Домашний Очаг» , достойно может занять свое место на праздничном столе. Рулет получается очень вкусным, сочным и аппетитным.

Количество порций - 4

Время приготовления - 1ч 25 мин

Ингредиенты

Курица (фарш из окорочков) - 450 г

Яблоки гольден - 4 штуки

Лук репчатый - 1 штука

Яйцо крупное - 1 штука

Хлеб белый - 1 кусок

Молоко - 1/4 стакана

Петрушка - 1/2 пучка

Фенхель или укроп (семена) - 1,5 чайные ложки

Масло растительное - 1 столовая ложка

Джем яблочный - 1/4 стакана

Горчица дижонская с зернами - 1 столовая ложка

Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления

Лук очистите и мелко нарежьте. Петрушку порубите. Яйцо взбейте.

Разогрейте духовку до 230 градусов. В комбайне измельчите хлеб, выложите в чашу, залейте молоком.

Вымойте яблоки. Разрежьте 1 яблоко пополам и натрите одну половинку на крупной терке. Остальные яблоки и половинку нарежьте на дольки, удалив сердцевину.

В чашу с хлебом добавьте куриный фарш, лук, тертое яблоко, яйцо, петрушку, 1/2 ч. л. семян фенхеля, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте руками.

Разделите фарш на 4 части, сформируйте овальные рулетики, выложите на противень на большом расстоянии друг от друга.

Смешайте дольки яблок, 1 чайную ложку семян фенхеля, выложите на противень вокруг рулетов.

Поставьте противень в духовку, запекайте 10 минут.

Смешайте яблочный джем с горчицей. Выньте противень из духовки и смажьте мясные рулетики этой глазурью. Запекайте еще 10–15 минут до образования румяной корочки.

Выложите рулетики и печеные яблоки на тарелки. В качестве гарнира по желанию можно подать отварную стручковую фасоль.

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