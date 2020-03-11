Брошки, платки, клипсы: что еще можно достать из бабушкиного сундука в 2020

Наконец-то в городе скоро будет тепло, и мы сможем одеваться не только для коллег, но и для людей на улице и в общественном транспорте, пишет tochka.net.
Мода циклична, а значит и в этом сезоне не обойдется без громкого возвращения давно любимых трендов. В прошлом сезоне весна-лето мы охотились за модными сумками из 90-х и вспоминали, как было приятно носить панамки (не было). Теперь же внимание стоит сфокусировать на аксессуарах из бабушкиного сундучка.
Модные аксессуары 2020 на весну и лето можно искать не только в масс-маркете, но и на барахолках. Обязательно сходи на местные рынки, если собираешься в путешествие по Европе (и не боишься коронавируса).
Все трендовые аксессуары на сезон весна-лето 2020 можно легко сочетать с базовыми вещами, которые не выходят из моды. Помни о том, что базовый гардероб может служить тебе вечно, если научиться дополнять его яркими элементами, в виде аксессуаров.
Аксессуары 2020: платок
Не только на голову, но и на шею. Платок делает автоматически романтичным любой офисный образ, положив его в сумку ты сможешь отправиться на свидание прямо после работы.
Аксессуары 2020: брошь
Брошки в 2020 стоит носить не по одной, а сразу несколько. Брошь может освежить пальто с прошлого сезона и сделать гораздо интереснее любой свитерок.
Аксессуары 2020: клипсы
Нет ничего удобнее, чем клипсы. Во-первых, не обязательно прокалывать уши, чтобы носить их. А во-вторых, модные нынче тяжелые сережки точно будут растягивать проколотые уши, а вот клипсы - нет.