Брошки, платки, клипсы: что еще можно достать из бабушкиного сундука в 2020

На весну и лето 2020 мы советуем запастись платками, клипсами и брошками. Каждый из этих аксессуаров может придать образу совершенно неожиданного настроения, превратив тебя в героиню хорошего сопливого фильма о любви.

Выбирая актуальные в 2020 году аксессуары, советуем обращать внимание на аутентичность и особенность ярких элементов гардероба. Скучными такие аксессуары точно быть не должны.