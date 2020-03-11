Эти пять вещей женщина не должна позволять даже горячо любимому мужчине

Однако далеко не все мужчины в восторге от «подобной жертвенности». Зачастую таких женщин не уважают. Следовательно, ни о какой любви здесь не может быть и речи. В любом случае милые дамы не должны забывать о самоуважении.

Что нельзя позволять даже любимому

1. Недопустимы матерные слова и оскорбления в свой адрес

Прощать можно, когда это произошло в первый раз и случайно. Если же «вошло в систему», повторяется изо дня в день, то с таким партнером лучше расстаться навсегда.

2. Измены

Они равносильны предательству. Произошедшее однажды по случайности еще возможно оставить под сомнением, но регулярные походы налево — это уже перебор, которому не существует оправданий.

3. Подчинение во всем

Нельзя допускать полное подчинение партнеру. Вряд ли кто-то это оценит. Человек, который не способен высказать свое мнение, заглядывая в глаза, как преданная собачонка, способен быстро надоесть. Им просто будут пользоваться. Должно быть личное пространство и собственные интересы.

4. Недопустимо любое физическое насилие, даже пощечина

Настоящий мужчина никогда не ударит женщину (может постучать кулаком по столу, разбить посуду). На рукоприкладство способен только слабый и ненадежный партнер. Ни в коем случае не становитесь «боксерской грушей», и не ищите сочувствия у окружающих.

5. Содержание мужчины

Женщина не обязана постоянно обеспечивать своего мужчину. Такое возможно, когда человек на время потерял трудоспособность из-за болезни, состоит на бирже труда в поисках работы. Если партнер вполне здоров и не пытается заработать деньги даже на продукты, днями проводит у телевизора (ноутбука), то он просто сидит на шее и является обычным альфонсом. Любящий человек не позволит женщине постоянно самой заботиться о «завтрашнем дне»: покупках, оплатах счетов и так далее.

И напоследок — некоторые из представителей сильного пола способны во всем обвинить женщину: в любых бедах и несчастьях, даже в собственных ошибках. Нельзя извиняться за то, в чем не чувствуете вины. Никогда не стоит унижаться даже перед любимыми.