«Джен Энистон должна быть убита»: Харви Вайнштейн хотел избавиться от актрисы

Верховный суд Манхэттена изучил электронную переписку Вайнштейна за 2017 год. В одном из писем Харви эмоционально отреагировал на планы американского таблоида National Enquire. Издание хотело выпустить материал о его домогательствах к звезде сериала «Друзья». Это вызвало у Вайнштейна порыв ярости. «Джен Энистон должна быть убита», — ответил бывший киномагнат своему помощнику Салли Хофмайстеру.

Редакция газеты намеревалась опубликовать материал о том, что продюсер приставал к артистке во время съемок фильма «Цена измены». По информации инсайдеров издания, Вайнштейн был влюблен в Дженнифер, он восхищался ее сексуальным телом и часто заглядывался на ее бюст.

В итоге журналистское расследование так и не вышло в свет. Помощница Энистон опровергла заявления о харассменте со стороны продюсера. «Вайнштейн никогда не подходил к ней достаточно близко, чтобы прикоснуться к ней. Она не была с ним наедине», — с уверенностью заявила Стивен Хьювен в интервью New York Times.

Сама Энистон нелестно отзывалась о поведении Вайнштейна. «Я помню, что сидела за обеденным столом с Клайвом [Оуэном], наши продюсеры и мой друг сидели со мной. Вайнштейн буквально подошел к столу и сказал моему другу: „Вставай!« И я сказала: „Что за черт возьми?» И вот мой друг встал и ушел, а Харви сел», — процитировали актрису в Variety.

Среди писем Вайнштейна также нашли обращение его брата Боба. Мужчина выразил свое отвращение к кинодеятелю. «Ты заслуживаешь пожизненную награду за дикость, безнравственность и бесчеловечность своих действий… У тебя сексуальная зависимость. Ад — место, которому ты по-настоящему принадлежишь», — написал Боб продюсеру.

В конце февраля Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и домогательствах. Сейчас ему грозит до 29 лет лишения свободы. После того, как Харви узнал решение суда, ему стало плохо. Вайнштейн почувствовал острую боль в груди.