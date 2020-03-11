Весы - обольстительницы, а Скорпионы - секс-целительницы: любовные таланты знаков Зодиака

Овен

Ты смела и прекрасна. Под управлением Марса Овны частенько берут инициативу в спальне в свои руки. Они легки на подъем и всегда готовы откликнуться, если предложение им по душе.

Телец

Ты медлительна и обстоятельна. Любовницы Тельцы любят свечи, шелк, мягкие и нежные прикосновения, они предпочитают, чтобы все было неторопливо и нежно.

Близнецы

Психологические гимнастки. Близнецы — мастерицы секстинга. Они знают все о фантазиях и ролевых играх. Близнецы никогда не останавливаются перед dirty talk и не стесняются заявлять о своих желаниях.

Рак

С Раками даже секс на одну ночь кажется полноценным романом. Раки — интуиты и тонко чувствующие натуры, они очень эмпатичны. Настолько, что их партнеры оглянуться не успевают, как оказываются влюбленными по уши.

Лев

Звезды эротических фильмов: фото, видео на грани фола, красивое нижнее белье, изумительное освещение. Львы всегда знают, как появиться в выгодном свете.

Дева

Не дай самому слову «Дева» обмануть тебя. Девами управляет Меркурий — планета разума и коммуникации, так что они не переносят скуку. Любят ролевые игры, сценарии и грязные разговорчики. Всё, чтобы только не скучать.

Весы

Тут балом правит Венера, а это значит, что Весы — буквально прирожденные обольстительницы. Они еще удивительно гибкие (во всех смыслах): это значит, что они охотно занимают как доминирующую, так и «нижнюю» позицию.

Скорпион

Сексуальные целительницы. Секс со Скорпионом воспринимается как нечто дикое, глубокое и «грязное» (в хорошем сысле этого слова). Скорпионы любят игры на краю: секс на публике при помощи вибраторов с дистанционным управлением, к примеру.

Стрелец

Секс со Стрельцами — путешествие, а не пункт назначения. Они обожают эксперименты и не боятся приключений, поэтому от них могут поступить и весьма неожиданные предложения вроде группового секса.

Козерог

Босс. Козероги никогда не отдают контроль, они предпочитают управлять ситуацией на 100%. Это здорово, если ты любишь побыть снизу и расслабиться.

Водолей

Водолеи всегда впереди планеты всей. Они любят эксперименты, но только те, которые никому до них и в голову не приходили. Водолеи с удовольствием читают статьи о новых трендах в сексе (да, такие бывают) и сразу предлагают попробовать.

Рыбы