Модель рlus-size Эшли Грэм поделилась эмоциональным фото во время родов

Американская известная рlus-size модель Эшли Грэм не перестает удивлять поклонниками откровениями. Во время и после беременности знаменитость показывала, как менялось ее тело и не чувствовала никакого смущения, пишет Сегодня.
Более того, Эшли на днях поделилась эмоциональным кадром, который был сделан прямо во время родов.
На своей странице в Instagram Эшли Грэм поделилась истинной эмоцией, которую она испытала во время появления на свет своего первенца. По словам модели рlus-size, самую сильную боль в жизни она испытала во время родов, но одновременно для нее это стало самым главным достижением.
Вот такой вид имеет моя сила. Роды – это самая сильная боль, которую я когда-либо испытывала, и мое главное достижение...Поймите, что, несмотря на все страдания и испытания, которые мы, женщины, чувствуем, мы сильны, могущественны и способны достичь большого,
– написала новоиспеченная мать.
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