Модель рlus-size Эшли Грэм поделилась эмоциональным фото во время родов

Более того, Эшли на днях поделилась эмоциональным кадром, который был сделан прямо во время родов.

На своей странице в Instagram Эшли Грэм поделилась истинной эмоцией, которую она испытала во время появления на свет своего первенца. По словам модели рlus-size, самую сильную боль в жизни она испытала во время родов, но одновременно для нее это стало самым главным достижением.