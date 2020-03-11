Весенняя легкость: четыре способа улучшить самочувствие после долгой зимы

Контрастный душ по утрам

Это отличный способ быстро проснуться! Чередование прохладных и теплых потоков воды тренирует сосуды и стимулирует иммунитет. Есть у этой процедуры и выраженный косметический эффект подтяжки кожи и уменьшения признаков целлюлита.

После контрастного душа улучшается настроение и уходят утренние отеки. Для закрепления результата после душа выпей стакан воды с несколькими каплями лимонного сока и только после этого готовь завтрак.

Больше полезной еды

К слову о завтраке: откажись от бутербродов, выпечки и бекона. Если не можешь отказаться от любимых вредных продуктов, то к привычному рациону добавь овощей, зелени и фруктов.

В привычный омлет добавь шпинат, на бутерброд с паштетом положи ломтики огурца, а вместо кофе выпей яблочный сок с сельдереем — вкусно и очень полезно, пишет журнал «Лиза».

Не забывай о фруктах и овощах днем — салат, заправленный оливковым маслом холодного отжима, поможет долго не чувствовать голод, а также насытит организм необходимыми минералами и витаминами.

Пешие прогулки

На улице становится теплее, все чаще выглядывает робкое весеннее солнце, световой день увеличивается с каждым днем. И это хороший повод гулять чаще!

Утром по пути на работу откажись от транспорта — пройдись пешком пару остановок. Во время обеденного перерыва прогуляйся 15 минут, чтобы подышать свежим воздухом и получить от солнца немного энергии и витамина D. Короткая вечерняя пробежка поможет скинуть пару лишних килограммов и устранит проблему бессонницы.

Ароматерапия

Запахи влияют на настроение и самочувствие. Поставь аромалампу дома, а на рабочем месте можешь пользоваться ватным диском, смоченным в эфирном масле.

Выбирая запах, ориентируйся не только на заявленные свойства, но и на собственные ощущения. Если тебе не нравится аромат лаванды, но хочется быть спокойнее и наладить сон, присмотрись к эфирному маслу кедра, иланг-иланга и мяты.

Ученые доказали, что ароматерапия эффективна для коррекции психоэмоционального состояния.

Аир подходит для устранения хандры и хронической усталости.

Апельсин улучшает настроение.

Бергамот помогает сконцентрироваться и снижает уровень тревоги.