Как перестать есть на автомате: пять способов

Есть, когда не голодна, — одна из главных проблем в борьбе с лишними килограммами. Смотреть фильм без чипсов или попкорна скучно, ты планируешь съесть всего чуть-чуть, но не замечаешь, как упаковка пустеет. У тебя остается лишь чувство вины. Как и в случае с остатками еды на тарелке, которые ты уже не хочешь, но ешь, либо на автомате, либо потому что просто жалко. А потом опять недовольна собой. Рассказываем, как решить эту проблему.
Почему мы едим лишнее: три главные причины
1. Все заложено «с молоком»
2. Воспитание
«Пака не доешь, не выйдешь из-за стола», «Доедай, осталась самая сила». Знакомые фразы? Раньше родители буквально заставляли детей оставлять тарелку чистой. Постепенно это становится привычкой, а заодно и причиной лишнего веса. Ты просто не понимаешь, как это — не доесть, жалко продукты, да и перед другими неудобно (особенно в гостях).
К счастью, сегодня педиатры и психологи активно противостоят тому, чтобы от ребенка требовали съедать все, что ему дали.
3. Общение
Почему-то большинство встреч с друзьями назначается в кафе — конечно, за чашкой кофе и десертом приятнее обсудить последние новости. Свидания тоже проходят за ужином в ресторане. Мы просто привыкли много есть.
Как питаться осознанно
1. Перекладывай еду из упаковки
2. Правило одной минуты
Когда ты уже села за стол, потерпи минуту. Оцени еду визуально, представь, какая она на вкус. Сделай пару глубоких вдохов-выдохов и настройся на позитив.
Все дело в осознанности и успокоении. Ведь когда ты прибегаешь домой, например, после работы уставшая, порой на эмоциях, ты вполне способна буквально смести со стола что угодно, независимо от объемов.
3. Фокус на еде
Выключи телевизор, убери телефон, закрой журнал или книгу. Сосредоточься только на еде.
Если ты не можешь есть в полной тишине и при отсутствии дополнительного занятия, включи легкую, расслабляющую музыку.
4. Жуй медленно
Очень часто мы едим не только на автомате, но и быстро. Организм не успевает понять, что его накормили. А ты не пережевываешь пищу как следует, что чревато не только перееданием, но и тяжестью в желудке.
5. Получай удовольствие
Еду нужно любить. Тем более на диете. Ощущай каждый кусочек (хотя бы 3 первых — они самые действенные), внешний вид, вкус, запах. С таким вдумчивым жеванием ты почувствуешь себя сытой гораздо быстрее.