Ср, 11.03.2020

Как перестать есть на автомате: пять способов

Еда. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Уберечь себя (и фигуру) от жевания «на автопилоте» легче, чем ты думаешь, уверяет lisa.ru.

Есть, когда не голодна, — одна из главных проблем в борьбе с лишними килограммами. Смотреть фильм без чипсов или попкорна скучно, ты планируешь съесть всего чуть-чуть, но не замечаешь, как упаковка пустеет. У тебя остается лишь чувство вины. Как и в случае с остатками еды на тарелке, которые ты уже не хочешь, но ешь, либо на автомате, либо потому что просто жалко. А потом опять недовольна собой. Рассказываем, как решить эту проблему.

Почему мы едим лишнее: три главные причины

1. Все заложено «с молоком»

Привычка заедать стресс лежит в нашем подсознании с младенчества и периода кормления. Ребенок знает, когда его что-то беспокоит, мама всегда прижмет к себе и покормит молоком. Мозг формирует связь «еда — это успокоение», которая идет с нами по жизни.

2. Воспитание

«Пака не доешь, не выйдешь из-за стола», «Доедай, осталась самая сила». Знакомые фразы? Раньше родители буквально заставляли детей оставлять тарелку чистой. Постепенно это становится привычкой, а заодно и причиной лишнего веса. Ты просто не понимаешь, как это — не доесть, жалко продукты, да и перед другими неудобно (особенно в гостях).

К счастью, сегодня педиатры и психологи активно противостоят тому, чтобы от ребенка требовали съедать все, что ему дали.

3. Общение

Почему-то большинство встреч с друзьями назначается в кафе — конечно, за чашкой кофе и десертом приятнее обсудить последние новости. Свидания тоже проходят за ужином в ресторане. Мы просто привыкли много есть.

Как питаться осознанно

1. Перекладывай еду из упаковки

Так ты будешь точно видеть, сколько съешь, и сможешь контролировать размер порции. Особенно актуально во время просмотров кино, когда ты практически не смотришь на еду, но продолжаешь жевать.

2. Правило одной минуты

Когда ты уже села за стол, потерпи минуту. Оцени еду визуально, представь, какая она на вкус. Сделай пару глубоких вдохов-выдохов и настройся на позитив.

Все дело в осознанности и успокоении. Ведь когда ты прибегаешь домой, например, после работы уставшая, порой на эмоциях, ты вполне способна буквально смести со стола что угодно, независимо от объемов.

3. Фокус на еде

Выключи телевизор, убери телефон, закрой журнал или книгу. Сосредоточься только на еде. Когда мы отвлекаемся на что-то, мозг не фиксирует получение удовольствия от еды и не дает насыщения. Во-первых, ты вероятнее всего, переешь. Во-вторых, тебя очень скоро снова потянет к холодильнику.

Если ты не можешь есть в полной тишине и при отсутствии дополнительного занятия, включи легкую, расслабляющую музыку.

4. Жуй медленно

Очень часто мы едим не только на автомате, но и быстро. Организм не успевает понять, что его накормили. А ты не пережевываешь пищу как следует, что чревато не только перееданием, но и тяжестью в желудке.

Заведи правило: жуй каждый кусочек не менее 20 раз.

5. Получай удовольствие

Еду нужно любить. Тем более на диете. Ощущай каждый кусочек (хотя бы 3 первых — они самые действенные), внешний вид, вкус, запах. С таким вдумчивым жеванием ты почувствуешь себя сытой гораздо быстрее.

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