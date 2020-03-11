Как перестать есть на автомате: пять способов

Есть, когда не голодна, — одна из главных проблем в борьбе с лишними килограммами. Смотреть фильм без чипсов или попкорна скучно, ты планируешь съесть всего чуть-чуть, но не замечаешь, как упаковка пустеет. У тебя остается лишь чувство вины. Как и в случае с остатками еды на тарелке, которые ты уже не хочешь, но ешь, либо на автомате, либо потому что просто жалко. А потом опять недовольна собой. Рассказываем, как решить эту проблему.

Почему мы едим лишнее: три главные причины

1. Все заложено «с молоком»

Привычка заедать стресс лежит в нашем подсознании с младенчества и периода кормления. Ребенок знает, когда его что-то беспокоит, мама всегда прижмет к себе и покормит молоком. Мозг формирует связь «еда — это успокоение», которая идет с нами по жизни.

2. Воспитание

«Пака не доешь, не выйдешь из-за стола», «Доедай, осталась самая сила». Знакомые фразы? Раньше родители буквально заставляли детей оставлять тарелку чистой. Постепенно это становится привычкой, а заодно и причиной лишнего веса. Ты просто не понимаешь, как это — не доесть, жалко продукты, да и перед другими неудобно (особенно в гостях).

К счастью, сегодня педиатры и психологи активно противостоят тому, чтобы от ребенка требовали съедать все, что ему дали.

3. Общение

Почему-то большинство встреч с друзьями назначается в кафе — конечно, за чашкой кофе и десертом приятнее обсудить последние новости. Свидания тоже проходят за ужином в ресторане. Мы просто привыкли много есть.

Как питаться осознанно

1. Перекладывай еду из упаковки