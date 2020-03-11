Постный пирог с капустой

Отсутствие в постном меню яиц - не повод отказать себе и домашним во вкусном и полезном пироге с капустой! Рецепт пирога из дрожжевого или бездрожжевого теста от журнала «Домашний Очаг» поможет приготовить его так, чтобы семья попросила повторить. И не один раз.
Время подготовки - 40 мин
Время приготовления - 25 мин
Общее время приготовления - 1 ч 5 мин
Бездрожжевое тесто для постного пирога
Мука - 400 г
Капуста - 500 г
Вода - 100 мл
Оливковое масло - 2 столовые ложки
Соль - 1 щепотка
Яблочный уксус - 1 чайная ложка
Дрожжевое тесто (дополнительно взять)
Дрожжи - 5 г
Сахар - 2 столовые ложки
Способ приготовления
Смешайте просеянную муку с водой, солью, оливковым маслом и яблочным уксусом. Если готовите дрожжевое тесто, сначала смешайте дрожжи с водой и сахаром, через 10-15 минут добавьте муку, масло и соль (в этом случае уксус не нужен).
Оставьте тесто на полчаса (дрожжевое - на 2 часа).
Приготовьте начинку: мелко нашинкуйте капусту, обжарьте в масле в течение 8-10 минут до золотистого цвета.
Возьмите чуть больше половины теста, раскатайте и выложите в форму на бумагу для выпечки.
Выложите сверху начинку, накройте второй частью теста, защепив края, чтобы капуста не рвалась наружу.
Выпекайте пирог с капустой в духовке, разогретой до 190 градусов, в течение 20-25 минут, до золотистой корочки.