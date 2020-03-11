Постный пирог с капустой

Отсутствие в постном меню яиц - не повод отказать себе и домашним во вкусном и полезном пироге с капустой! Рецепт пирога из дрожжевого или бездрожжевого теста от журнала «Домашний Очаг» поможет приготовить его так, чтобы семья попросила повторить. И не один раз.