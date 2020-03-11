Ср, 11.03.2020

Постный пирог с капустой

Пирог с капустой. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Отсутствие в постном меню яиц - не повод отказать себе и домашним во вкусном и полезном пироге с капустой! Рецепт пирога из дрожжевого или бездрожжевого теста от журнала «Домашний Очаг» поможет приготовить его так, чтобы семья попросила повторить. И не один раз.

Количество порций - 4

Время подготовки - 40 мин

Время приготовления - 25 мин

Общее время приготовления - 1 ч 5 мин

Бездрожжевое тесто для постного пирога

Мука - 400 г

Капуста - 500 г

Вода - 100 мл

Оливковое масло - 2 столовые ложки

Соль - 1 щепотка

Яблочный уксус - 1 чайная ложка

Дрожжевое тесто (дополнительно взять)

Дрожжи - 5 г

Сахар - 2 столовые ложки

Способ приготовления

Смешайте просеянную муку с водой, солью, оливковым маслом и яблочным уксусом. Если готовите дрожжевое тесто, сначала смешайте дрожжи с водой и сахаром, через 10-15 минут добавьте муку, масло и соль (в этом случае уксус не нужен).

Оставьте тесто на полчаса (дрожжевое - на 2 часа).

Приготовьте начинку: мелко нашинкуйте капусту, обжарьте в масле в течение 8-10 минут до золотистого цвета.

Возьмите чуть больше половины теста, раскатайте и выложите в форму на бумагу для выпечки.

Выложите сверху начинку, накройте второй частью теста, защепив края, чтобы капуста не рвалась наружу.

Выпекайте пирог с капустой в духовке, разогретой до 190 градусов, в течение 20-25 минут, до золотистой корочки.

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