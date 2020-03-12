Новая диета: правило вилки

Действительно ли модная диета Le Forking, которая разрешает есть только то, что можно наколоть на вилку, так эффективна, как уверяют ее создатели?Журналистка Marie Claire попробовала ее в действии и дает подробный отчет.
Многим не дают покоя фигуры француженок Карлы Бруни, Марион Котийяр и Ванессы Паради. Как они могут есть сыры, жирные соусы, калорийные круассаны, пить красное вино и при этом не весить сто килограммов?!
Французы сами раскрывают свои секреты – в книге Dîne avec une fourchette! Диета Le Forking, или Fork It! Это не диета, а способ поедания пищи. Правило такое: есть нужно три раза в день. Но на ужин (до 6 вечера) можно съесть только то, что удастся подцепить на вилку. Плюс надо помнить французскую поговорку: завтракай как король, обедай как принц, а ужинай как бедняк.
Правила Le Forking
Три приема пищи в день – важно, чтобы завтрак и обед не превращались в пир.
За ужином можно пользоваться только вилкой – никаких ножей, ложек, рук и других предметов! Еда также должна быть приготовлена с помощью вилки.
Меню ужина: паста, бобовые, злаки, рыба и почти все виды овощей. В более щадящей версии – салат, кусочки белого куриного филе, морепродукты (мидии, устрицы, улитки, моллюски), яйца (вареные, пашот, омлет).
Вечером категорически запрещено есть орехи, чипсы, сосиски, пиццу, пирожки, суп, полусырые яйца, авокадо, холодное мясо, хумус, паштет, сэндвичи, бургеры, стейк, колбасу, жареное и тушеное мясо.
Ужин должен быть без десерта: печенья, шоколада, мороженого, желе, блинов и вафель, и даже без свежих и сушеных фруктов, йогурта.
За ужином придется обойтись без хлеба, соусов, масла, сыра, горчицы и кетчупа.
Правило Вилки касается только ужина – создатели настаивают, что в остальные (два) приема пищи без этого можно обойтись. Потому что самое сложное во всех диетах – это ограничения, и чем их больше, тем сложнее продержаться достаточно долго. А тут вроде как нужно следить только за ужином, что должно быть не так мучительно.
Если вечером не можете без десерта, книга советует сразу после ужина почистить зубы какой-нибудь вкусной фруктовой пастой (с ароматом мяты, клубники), а если даже паста не дала чувства сытости, нужно заварить себе чайник чая – травяного, фруктового – и пить его без сахара, меда и варенья.
На эту диету я решила сесть сразу после поездки в Техас, где гамбургеры, пиццы и стейки на наколешь ни на вилку, ни даже на сельскохозяйственные вилы. В мой первый вилочный ужин мне достался лосось (его пришлось ковырять вилкой – ножом ведь пользоваться нельзя) и миска зеленого салата. Кстати, последовательные адепты этой диеты настаивают, что ужин должен быть приготовлен вилкой – никаких ножей, половников и скалок! В общем-то я и без диеты так обычно ужинаю – с той лишь разницей, что теперь во всем этом появилась какая-то идея... К тому же никакого по ходу схваченного сыра или яблока – я же теперь живу по правилам.
На следующий день утром и во время обеда я уже активно орудовала ложкой и ножом, но все-таки старалась придерживаться рекомендаций диеты Le Forking. На завтрак – яичница из двух яиц и чай с медом. На обед – суп минестроне и вегетарианский буррито. На десерт – фруктовый салат. С ужином вышла ошибка – я съела его в девять, а не в шесть, потому что в пять-шесть у меня обычно обед. Почему мне теперь нельзя есть артишоки, авокадо, редис и тыкву, я понимаю (без ножа и рук с ними не справиться), но принять не могу. Они же полезные!
Действенна ли она? Конечно. Как и любая другая диета – особенно на первых порах. Плюс есть контроль, имя которому «вилка». Но главное – не перекусывать! Поэтому орехи, шоколадки, сухофрукты остаются за бортом. Плюс вечером никакого алкоголя. Даже бокал вина нельзя, потому что в красном, например, 80 ккал! (Хотя, если ужинать одним вином, вряд ли станешь очень толстой...) На вечеринки я теперь не хожу, потому что не пью. Вообще все диетологи ругают алкоголь, они говорят, что он сводит наши усилия на нет. (Добры ко мне только немцы, которые придумали винную диету.)
У вилочной диеты есть одно «но» – нужно быть честной с собой и действительно есть за ужином только то, что в приличном обществе допустимо есть вилкой без ножа (правила Букингемского дворца не в счет!). Да, можно наколоть на нее и целого цыпленка, и отбивную – будет выглядеть по-свински, но когда хочется есть, можно этим пренебречь...
Основатели этой диеты Иван Гаврилофф и Софи Трофф. Иван – не диетолог, а директор консалтинговой фирмы. Он растолстел, и пришлось придумывать способ худеть. Он собрал все, что наработал за годы личной борьбы, и его заключение о пользе вилочной диеты нашло благоприятный отклик среди диетологов. Софи к диетологии отношения тоже не имеет – она пишет песни и составляет кроссворды для женских журналов. Зато они обещают, что с помощью их Вилки вы за месяц потеряете два с половиной килограмма. Немного, но в последующие месяцы вес будет таять с большей скоростью.