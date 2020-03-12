Новая диета: правило вилки

Многим не дают покоя фигуры француженок Карлы Бруни, Марион Котийяр и Ванессы Паради. Как они могут есть сыры, жирные соусы, калорийные круассаны, пить красное вино и при этом не весить сто килограммов?!

Французы сами раскрывают свои секреты – в книге Dîne avec une fourchette! Диета Le Forking, или Fork It! Это не диета, а способ поедания пищи. Правило такое: есть нужно три раза в день. Но на ужин (до 6 вечера) можно съесть только то, что удастся подцепить на вилку. Плюс надо помнить французскую поговорку: завтракай как король, обедай как принц, а ужинай как бедняк.

Правила Le Forking

Три приема пищи в день – важно, чтобы завтрак и обед не превращались в пир.

За ужином можно пользоваться только вилкой – никаких ножей, ложек, рук и других предметов! Еда также должна быть приготовлена с помощью вилки.

Меню ужина: паста, бобовые, злаки, рыба и почти все виды овощей. В более щадящей версии – салат, кусочки белого куриного филе, морепродукты (мидии, устрицы, улитки, моллюски), яйца (вареные, пашот, омлет).

Вечером категорически запрещено есть орехи, чипсы, сосиски, пиццу, пирожки, суп, полусырые яйца, авокадо, холодное мясо, хумус, паштет, сэндвичи, бургеры, стейк, колбасу, жареное и тушеное мясо.

Ужин должен быть без десерта: печенья, шоколада, мороженого, желе, блинов и вафель, и даже без свежих и сушеных фруктов, йогурта.

За ужином придется обойтись без хлеба, соусов, масла, сыра, горчицы и кетчупа.

Правило Вилки касается только ужина – создатели настаивают, что в остальные (два) приема пищи без этого можно обойтись. Потому что самое сложное во всех диетах – это ограничения, и чем их больше, тем сложнее продержаться достаточно долго. А тут вроде как нужно следить только за ужином, что должно быть не так мучительно.

Если вечером не можете без десерта, книга советует сразу после ужина почистить зубы какой-нибудь вкусной фруктовой пастой (с ароматом мяты, клубники), а если даже паста не дала чувства сытости, нужно заварить себе чайник чая – травяного, фруктового – и пить его без сахара, меда и варенья.