У МЕНЯ ВНУТРИ ПАРАЗИТ ⟩ Жительница Таллинна рассказала, почему решила сделать аборт

Автор популярного блога на платформе Youtube Лилит Линдлей опубликовала на своем канале свежее видео, в котором рассказала о своем недавном опыте. Жительница Таллинна, о которой мы уже писали ранее, крайне откровенно объяснила свое решение, а также описала процесс аборта на раннем сроке.
Как рассказала девушка в начале ролика, о своей беременности она начала догадываться практически сразу, а подтвердилось все во время короткой поездки в Санкт-Петербург. Не дожидаясь возвращения на родину, Лилит позвонила в таллиннскую клинику и записалась на прием к врачу.
Для девятилетних людей, которые считают, что дети появляются по щелчку пальцев, что дети — это миленькие-маленькие крошечки, создания, все их хотят. И они абсолютно никак не мешают твоей жизни. Родил, что там, в шкаф положил, он же сколько места занимает, боже мой... Щелкнул пальцами — он уже в Оксфорд пошел. Красота, да и только! А сколько великих людей родилось. Да вообще не важно, что маньяков всяких больше, чем хороших людей. Это вообще не важно, абсолютно. А вы знали, что мама Гитлера хотела сделать аборт? А? Ой, а ее отговорили! Такой прекрасный человек родился, вау!
Не знаю, каким нужно местом думать, чтобы не знать, как зарождаются дети, как вынашивать ребенка, сколько от этого проблем со здоровьем. А сколько в итоге достанется ребенку, который абсолютно никому не нужен? Родила и полюбила, это, знаете, вообще не рабочая схема. Сколько девушек просто оставляли детей, кидали их в помойку, случайно где-то на батарее их забывали? Я рада за тех, кто хочет и планирует детей, и они у них появляются. В любом другом случае, когда ты не хочешь и не можешь содержать ребенка, просто пойти и вернуть свои месячные — это нормально.
У этого зародыша, у плода, еще не сформировалась нервная система, не бьется сердце. Вообще, я считаю, что ребенок внутри тебя считается ребенком только уже тогда, когда он начинает пинаться. Пока не подаешь признаков жизни — тебя вообще не существует.
Тем не менее, девушка откровенно призналась, что делать аборт ей было действительно страшно. Вернувшись домой она решила сделать еще несколько тестов, чтобы быть точно уверенной в результате. Один из тестов она даже показала матери. Далее в ролике Лилит описала процесс аборта на раннем сроке, который заключался в приеме нескольких препаратов.
Новость и само видео вызвало бурную реакцию среди поклонников блогера. Один из подписчиков девушки в Instagram в комментариях спросил, как Лилит может считать, что дети — это геморрой, при этом имея собаку и убирая за ней во время прогулок.
Собака сама ходит на улицу уже через полгода. Ребенок ср*т под себя до трех лет минимум!!! Ребенок нормально говорит и живет с 12 лет. Собака не пачкает два-три подгузника в день. Не орет по ночам, не ломает вещи, не кидает камни в стекла людям. Не становится наркоманом или еще кем. Н**** детей, с ними еще куууча проблем. От их болячек и ора в поликлинике, до их подросткогого «Я тебя ненавижу, чтоб ты сдохла»,
— ответила блогер.
Смотри видео!