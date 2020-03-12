У МЕНЯ ВНУТРИ ПАРАЗИТ ⟩ Жительница Таллинна рассказала, почему решила сделать аборт

Для девятилетних людей, которые считают, что дети появляются по щелчку пальцев, что дети — это миленькие-маленькие крошечки, создания, все их хотят. И они абсолютно никак не мешают твоей жизни. Родил, что там, в шкаф положил, он же сколько места занимает, боже мой... Щелкнул пальцами — он уже в Оксфорд пошел. Красота, да и только! А сколько великих людей родилось. Да вообще не важно, что маньяков всяких больше, чем хороших людей. Это вообще не важно, абсолютно. А вы знали, что мама Гитлера хотела сделать аборт? А? Ой, а ее отговорили! Такой прекрасный человек родился, вау!

Не знаю, каким нужно местом думать, чтобы не знать, как зарождаются дети, как вынашивать ребенка, сколько от этого проблем со здоровьем. А сколько в итоге достанется ребенку, который абсолютно никому не нужен? Родила и полюбила, это, знаете, вообще не рабочая схема. Сколько девушек просто оставляли детей, кидали их в помойку, случайно где-то на батарее их забывали? Я рада за тех, кто хочет и планирует детей, и они у них появляются. В любом другом случае, когда ты не хочешь и не можешь содержать ребенка, просто пойти и вернуть свои месячные — это нормально.

У этого зародыша, у плода, еще не сформировалась нервная система, не бьется сердце. Вообще, я считаю, что ребенок внутри тебя считается ребенком только уже тогда, когда он начинает пинаться. Пока не подаешь признаков жизни — тебя вообще не существует.