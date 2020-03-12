Пять принципов воспитания из СССР, которые ломают жизнь ребенку

Воспитывать надо так, чтобы ребенок «вырос человеком»

Стараться вырастить ребенка «человеком» — часть советской традиции. Люди считали, что детям «пока еще рано» и начинать проявлять самостоятельность стоит только «когда подрастет». Но на деле эти принципы идут вразрез с современными устоями и стремлением к развитию общества.

Ребенок, которого растили согласно подобным методам, будет не приспособлен к жизни. Помимо этого, он будет обижен на родителей за то, что ему «не давали жить», а все время пытались чему-то научить, не беря в расчет его желания. Современные психологи считают, что любой, даже самый маленький ребенок — изначально личность. И он начинает «жить» с момента рождения. Если не относиться к нему, как к себе, не уважать его взгляды, велика вероятность, что в будущем он не сможет принимать самостоятельные решения и всю жизнь будет зависеть от чьего-то мнения.

Учиться надо только на «пятерки»

Раньше было принято ругать не только за «двойки» , но и за «тройки». Более того, родителям искренне было стыдно, если ребенок учился не так, как положено. Но сейчас все изменилось. Стало ясно, что человек не может быть успешен во всех областях, но при этом способен обладать какими-то уникальными навыками, которые важно найти и развить.

Именно поэтому сегодня так распространены различные методики раннего развития, которые призваны обнаружить таланты у самых маленьких детей. А что касается школьного образования, то можно смело утверждать — никакие оценки не гарантируют счастья или благосостояния в будущей жизни.

Старших надо слушать беспрекословно

В советское время учили, что самое важное — это уважать взрослых и выполнять все их наказы без лишних разговоров. Выражение собственного мнения было не в почете. Ведь тогда у родителей не было времени на долгие объяснения и прения. Но сегодня логика «ты начальник — я дурак» не подходит для современной жизни. Ведь любой человек может ошибаться, в том числе и руководитель. И мама с папой, умеющие признавать свои ошибки и неправоту, воспитают своего ребенка более сильным, успешным и независимым членом общества, нежели те родители, которые требуют слепого подчинения.

Подзатыльник и ремень — это норма

«Надавать ремнем» за любую провинность считалось в порядке вещей. Никто и подумать не мог о том, что сейчас за подобное можно понести уголовную ответственность или получить яростное замечание от прохожих. Ведь воспитание строилось на страхе, а не уважении.

Конечно, ни к чему хорошему такие методы не приводят. Любой человек, которого били в детстве, получил психологическую травму. И даже если он отрицает, что подобное поведение родителей как-то повлияло на его дальнейшую жизнь, это не может быть так. Физическое насилие над ребенком приводит к его агрессии, депрессиям и суицидальным наклонностям в будущем. И это уже доказано не одним исследованием.

Секс — это стыдно