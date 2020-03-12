Все тайное когда-то становится явным: смотрите, что творилось на лекции об архитектуре!

Гости виртуально совершили увлекательное путешествие и заглянули в самые необыкновенные и прекрасные здания, когда-либо созданные людьми! Эвелина Ведом рассказала о великолепных древних дворцах и храмах Японии и Китая, о мечети пророка Мухаммеда, о величественных готических соборах периода «пламенеющей готики» и охотничьих дворцах французских королей, о секретах зодчих древнего Рима и эпохи Ренессанса, а также обсудили самые-самые − высокие, затратные и необычные сооружения в мире!