Все тайное когда-то становится явным: смотрите, что творилось на лекции об архитектуре!

В ресторане iO Restoran & Lounge прошла интереснейшая лекция на тему «Самые любопытные и невероятные факты в мире архитектуры» искусствоведа Эвелины Ведом.
Гости виртуально совершили увлекательное путешествие и заглянули в самые необыкновенные и прекрасные здания, когда-либо созданные людьми! Эвелина Ведом рассказала о великолепных древних дворцах и храмах Японии и Китая, о мечети пророка Мухаммеда, о величественных готических соборах периода «пламенеющей готики» и охотничьих дворцах французских королей, о секретах зодчих древнего Рима и эпохи Ренессанса, а также обсудили самые-самые − высокие, затратные и необычные сооружения в мире!
По традиции, в конце мероприятия прошла масштабная лотерея от партнеров мероприятия. Maitsev Kimp разыграл несколько оригинальных букетов, составленных из фруктов, конфет и цветов. Итальянский шоколадный бренд премиум класса Venchi подарил победителям вкуснейшие конфеты. А салон MilMil Beauty Center осчастливил обладательницу выигрышного билета дорогостоящей процедурой Green Peel Classic от немецкого бренда Dr.med.Christine Schrammek.
Наша следующая встреча с искусствоведом и коллекционером старинного фарфора Эвелиной Ведом будет посвящена императорскому фарфоровому заводу: «Императорский фарфор: от царской роскоши к повседневности».
Дата мероприятия: 9 апреля (18.00- 21.30)
Место проведения лекции: ресторан iO Restoran & Lounge
Стоимость билета: 49€ с включенным ужином.
Регистрация на лекцию обязательна по имейлу: showcaseprproject@gmail.com
Дополнительная информация по телефонам: +372 512 90 57; +372 50 58 143