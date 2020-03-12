Интима не будет: пять причин, по которым партнер потерял к тебе интерес

Мужчины теряют интерес к женщинам по разным причинам. Это может произойти в самом начале отношений — раз, и человек бесследно исчезает, не отвечает на сообщения, игнорирует звонки.

Интерес можно потерять и спустя множество лет брака: с радаров благоверный, конечно не исчезнет, все-таки вас кое-что связывает, но вот вести себя почти как посторонний вполне может.

И если в первом случае к исчезновению любовника стоит отнестись спокойно, поняв, что вам не по пути, то во втором, когда за плечами ни один год отношений, — это действительно очень обидно.

Сексуальная несовместимость

Это логичное объяснение, когда мужчина избегает продолжения отношений после первых свиданий. Он хочет того, что ты ему физически дать не можешь.

Женщин тоже периодически разочаровывают кавалеры, но они готовы притворяться ради какой-то высшей цели (например, выйти замуж). На самом деле, в данном случае лучше действовать как мужчины — не затягивать, если партнер тебя в сексе не устраивает. Нужно понимать, чего ты хочешь и искать партнера, который тебя может удовлетворить. В противном случае из этих отношений все равно ничего хорошего не получится. Расставание будет неизбежным.

Секс — лучший тест на совместимость. Притирки, компромиссы и прочие психологические штучки в интимных вопросах не работают. Если есть разница в темпераментах, желаниях, потребностях, то обманывать себя или пытаться обмануть партнера (имитировать то, чего нет) не стоит. Если не нравится, нужно прощаться — это честно.

У вас были разные приоритеты

Ты хотела жить долго и счастливо, а он — скоротать пару вечеров. Отношения изначально не входили в его планы, и это стоит признать. Зацикливаться на том, что тебя не очень красиво отшили, не нужно. Его исчезновение и есть ответ на все вопросы: он отношений с тобой не планировал и не планирует.

Сюда можно отнести истории про мужчин, которые заводят разовые отношения ради секса, удовлетворяют свою похоть под воздействием паров алкоголя или мимолетного влечения. Это все проходит под грифом «несерьезно». К такому сексу нужно и относится как удовлетворению потребностей, ничего себе в голове не планировать и не строить. Да и обижаться тут не на что, мы же не в 19 веке, когда секс подразумевал срочную женитьбу.

Отношения выстраиваются постепенно. И поведение мужчины после первого секса – хороший показатель того, чего можно от него ждать дальше: продолжения или прощания. В современном мире, когда женщина зарабатывает не меньше мужчины, занимает руководящие посты, строит карьеру, к сексу тоже стоит относится более спокойно. Не стоит принимать исчезновение такого мужчины как плевок в душу или нанесение личной обиды. Тем более, нет никакой необходимости его искать, разоблачать или возвращать.

Снижение либидо