Интима не будет: пять причин, по которым партнер потерял к тебе интерес

Если ты замечаешь, что в вашей совместной жизни становится все меньше секса, это повод забить тревогу и выяснить причины ситуации.
Мужчины теряют интерес к женщинам по разным причинам. Это может произойти в самом начале отношений — раз, и человек бесследно исчезает, не отвечает на сообщения, игнорирует звонки.
Интерес можно потерять и спустя множество лет брака: с радаров благоверный, конечно не исчезнет, все-таки вас кое-что связывает, но вот вести себя почти как посторонний вполне может.
Это логичное объяснение, когда мужчина избегает продолжения отношений после первых свиданий. Он хочет того, что ты ему физически дать не можешь.
Женщин тоже периодически разочаровывают кавалеры, но они готовы притворяться ради какой-то высшей цели (например, выйти замуж). На самом деле, в данном случае лучше действовать как мужчины — не затягивать, если партнер тебя в сексе не устраивает. Нужно понимать, чего ты хочешь и искать партнера, который тебя может удовлетворить. В противном случае из этих отношений все равно ничего хорошего не получится. Расставание будет неизбежным.
Секс — лучший тест на совместимость. Притирки, компромиссы и прочие психологические штучки в интимных вопросах не работают. Если есть разница в темпераментах, желаниях, потребностях, то обманывать себя или пытаться обмануть партнера (имитировать то, чего нет) не стоит. Если не нравится, нужно прощаться — это честно.
У вас были разные приоритеты
Ты хотела жить долго и счастливо, а он — скоротать пару вечеров. Отношения изначально не входили в его планы, и это стоит признать. Зацикливаться на том, что тебя не очень красиво отшили, не нужно. Его исчезновение и есть ответ на все вопросы: он отношений с тобой не планировал и не планирует.
Сюда можно отнести истории про мужчин, которые заводят разовые отношения ради секса, удовлетворяют свою похоть под воздействием паров алкоголя или мимолетного влечения. Это все проходит под грифом «несерьезно». К такому сексу нужно и относится как удовлетворению потребностей, ничего себе в голове не планировать и не строить. Да и обижаться тут не на что, мы же не в 19 веке, когда секс подразумевал срочную женитьбу.
Отношения выстраиваются постепенно. И поведение мужчины после первого секса – хороший показатель того, чего можно от него ждать дальше: продолжения или прощания. В современном мире, когда женщина зарабатывает не меньше мужчины, занимает руководящие посты, строит карьеру, к сексу тоже стоит относится более спокойно. Не стоит принимать исчезновение такого мужчины как плевок в душу или нанесение личной обиды. Тем более, нет никакой необходимости его искать, разоблачать или возвращать.
Снижение либидо
Частая причина отсутствия секса в парах с многолетним стажем. Бывает так, что у одного из партнеров происходит снижение физиологических потребностей. В этом случае можно обратиться к специалисту — сексологу или психотерапевту. Возможно, ситуация поправима. Или по крайней мере с ней можно мириться, если между партнерами остаются, несмотря ни на что, близкие и доверительные отношения.
Сохранить былую страсть в отношениях на протяжении большого количества лет действительно сложно, но при желании можно попытаться ее реанимировать, если уделять партнеру внимание. Психологи говорят, самое главное, чтобы в отношениях были тактильный контакт и общение. На этом базируется ваш брак.
Роман на стороне
Бывает, что о наличии соперницы женщина узнает только потому, что интим из их совместной жизни с мужем вдруг исчезает. Есть мужчины, которые имея отношения на стороне, отлично изображают страсть и дома. Но внезапно встретив ту самую, особенно, если проблемы с сексом наблюдались в браке и раньше, мужчина не испытывает больше влечения к своей благоверной.
Как поступить в подобном случае, решай сама. Кто-то закрывает глаза в надежде, что муж через какое-то время вернется в лоно семьи. Это, конечно, не гарантирует, что вместе с ним вернется интим. Другие женщины подают на развод: если мужа случилась любовь, почему она должна жить с этим знанием, да еще и без секса.
Любовь прошла
Банально, но факт: приходится признать, что партнер тебя больше не хочет. Это не значит, что он жаждет развода. Ситуация, когда партнеры сохраняют видимость брака, но при этом каждый живет своей жизнью, не такая уж и редкость в наше время. И удивляться тому, что интим в подобных парах отсутствует, наверное, не стоит. Зато есть много других полезных вещей — общая недвижимость, бизнес. Это полностью компенсирует отсутствие интима. Тем более, что эта проблема решаемая.