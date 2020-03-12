ТЫ БУДЕШЬ КРАСОТКОЙ ⟩ Восемь модных причесок весны и лета 2020

В материале Marie Claire собраны самые удачные hairstyle-тренды SS20, которые готовятся стать хитами сезона.

Пикси

Пикси – идеальный вариант стрижки на лето: с ней волосы не будут мешаться и липнуть к коже в жаркие дни, а расчесать их после купания в море не составит никакого труда. Для сезона SS20 стилисты Недель моды предложили нам довольно драматичные варианты этой стрижки, которые будут особенно эффектно смотреться на волосах темных оттенков.

Стрижка пикси ФОТО: Shutterstock

Отличные новости для обладательниц вьющихся волос: этой весной и летом пикси на кудряшках будет последним hairstyle-писком, поэтому спешим забить место в любимом салоне красоты уже в ближайшее время.

Стрижка пикси на кудряшках. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Прямые с зачесом назад

Тренд на эффект мокрых волос никак не хочет сходить на нет, но в наступившем теплом сезоне он фигурирует в куда более минималистичной вариации: теперь мы не стараемся обработать волосы гелем по всей длине волос, а аккуратно наносим его на зачесанные назад передние пряди для фиксации.

Боб

Как и в случае с пикси, стилисты Недель моды выделили стрижку боб в безраздельное владение волос темных оттенков, но это совсем не значит, что его не стоит пробовать носительницам блонда или, например, шатенового. На подиумах показов SS20 боб появлялся как на совсем коротких, так и на длинных волосах, поэтому смело пробуем его в любом приглянувшемся варианте (читайте также: «Вот это шевелюра! Выбираем «длинный боб» вслед за Кейт Миддлтон и Беллой Хадид»).

Стрижка боб. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Косой пробор

Девушки с прямыми волосами и прямым пробором – вы будете оставаться в тренде еще не один сезон. Эта прическа выигрывает своей универсальностью, о которой прекрасно знают профессионалы. Но в этом весенне-летнем сезоне у нее появился серьезный конкурент – прямые волосы с косым пробором. Конечно, о сильной разнице говорить не приходится, но перебросить пару прядей влево или вправо все-таки придется.

Начес на макушке

60-е врываются в сезон SS20 и добавляют в наш тренд-лист всевозможные прически с начесом. Конечно, перевоплощаться в Брижит Бардо совсем необязательно, но если очень захочется, вы будете иметь на это все законные права.

Косы

Этой весной вспоминаем, как плести косы. К счастью, мудрить с этим не придется, потому что в тренде будет самый простой вариант плетения.

Каре

Каре в этом сезоне идет рука под руку с пикси, так что устоять перед соблазном состричь волосы будет почти невозможно. В тренде – самые разные вариации стрижки: с подкрученными вперед концами, идеально прямая и даже чуть кудрявая, так что тут каждый найдет hairstyle-решение на свой вкус.

Впрочем, если волосы по плечо или чуть ниже вас вполне устраивают, вы можете смело пробовать каре без уменьшения длины – такие варианты стрижки стилисты также признали трендовыми.

Максимально небрежно

Если вы пренебрегаете регулярным расчесыванием шевелюры и часто страдаете от спутавшихся прядей, то в ближайшие месяцы вам не придется стесняться, когда очередной клубок волос не развяжется и вам придется выпорхнуть с такой «красотой» на публику. В тренде – максимально небрежные укладки, порой доходящие в своей неопрятности до абсурда. К последнему стремиться все же не стоит, но давайте признаемся: быть перфекционистом в сезоне SS20 – это точно не стильно.