Крабовый салат: три лучших рецепта

Салат из крабов – традиционное праздничное блюдо, появившееся в начале XX века в США. Marie Claire делится тремя оригинальными рецептами.
История крабового салата берет свое начало в 1900-х годах на берегах Тихого океана в США. Тогда знаменитое сегодня блюдо назвалось салат Луи – в честь американского актера Луи Дэвенпорта. Позже рецепт распространялся по всему континенту, приобретая все новые и новые штрихи, однако сохраняя главное – в качестве основного ингредиента выступало мясо крабов.
Салат с крабом и авокадо
Ингредиенты
Мясо краба консервированное 100 г
Авокадо 1 штука
Помидоры черри 6 штук
Оливковое масло 2 столовые ложки
Лайм 1 штука
Перец
Соль
Способ приготовления
Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать мякоть небольшими брусочками. Отправить в глубокую емкость и заправить смесью сока лайма и оливкового масла. Далее помидоры черри порезать пополам и отправить к авокадо.
После добавить в салат мясо краба и аккуратно перемешать. Посолить, поперчить. При желании готовое блюдо можно украсить веточкой свежей кинзы или мелко порубленным зеленым луком.
Салат с мясом краба и пряной рукколой
Ингредиенты
Мясо краба 200 г
Помидоры черри 15 штук
Руккола 70 г
Кедровые орехи 10 г
Чеснок 1 зубчик
Оливковое масло 3 столовые ложки
Соль
Перец
Способ приготовления
В разогретую сковороду с оливковым маслом выложить чеснок и обжарить около минуты, затем добавить туда же крабовое мясо, жарить на небольшом огне около четырех минут.
Далее порезать помидоры черри, кедровые орехи раскалить на сковороде без масла. В глубокую миску выложить рукколу, помидоры и мясо краба, аккуратно перемешать и добавить орехи. Посолить и поперчить по вкусу.
Салат с креветками, крабом и красной икрой
Ингредиенты
Мясо краба консервированное 150 г
Тигровые креветки 150 г
Яйцо перепелиное 7 штук
Красная икра 70 г
Майонез для заправки
Способ приготовления
Креветки отварить и очистить от панциря, выложить в миску. Туда же добавить мясо краба. Отварить перепелиные яйца, порезать их пополам и отправить в емкость с креветками и крабом. Добавить майонез и красную икру, аккуратно перемешать. При желании можно украсить веточкой свежей зелени, например, петрушки.