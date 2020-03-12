Крабовый салат: три лучших рецепта

История крабового салата берет свое начало в 1900-х годах на берегах Тихого океана в США. Тогда знаменитое сегодня блюдо назвалось салат Луи – в честь американского актера Луи Дэвенпорта. Позже рецепт распространялся по всему континенту, приобретая все новые и новые штрихи, однако сохраняя главное – в качестве основного ингредиента выступало мясо крабов.

Салат с крабом и авокадо

Ингредиенты

Мясо краба консервированное 100 г

Авокадо 1 штука

Помидоры черри 6 штук

Оливковое масло 2 столовые ложки

Лайм 1 штука

Перец

Соль

Способ приготовления

Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать мякоть небольшими брусочками. Отправить в глубокую емкость и заправить смесью сока лайма и оливкового масла. Далее помидоры черри порезать пополам и отправить к авокадо.

После добавить в салат мясо краба и аккуратно перемешать. Посолить, поперчить. При желании готовое блюдо можно украсить веточкой свежей кинзы или мелко порубленным зеленым луком.

Салат с мясом краба и пряной рукколой

Ингредиенты

Мясо краба 200 г

Помидоры черри 15 штук

Руккола 70 г

Кедровые орехи 10 г

Чеснок 1 зубчик

Оливковое масло 3 столовые ложки

Соль

Перец

Способ приготовления

В разогретую сковороду с оливковым маслом выложить чеснок и обжарить около минуты, затем добавить туда же крабовое мясо, жарить на небольшом огне около четырех минут.

Далее порезать помидоры черри, кедровые орехи раскалить на сковороде без масла. В глубокую миску выложить рукколу, помидоры и мясо краба, аккуратно перемешать и добавить орехи. Посолить и поперчить по вкусу.

Салат с креветками, крабом и красной икрой

Ингредиенты

Мясо краба консервированное 150 г

Тигровые креветки 150 г

Яйцо перепелиное 7 штук

Красная икра 70 г

Майонез для заправки

Способ приготовления