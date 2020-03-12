Комплексная подготовка тела к лету: встречаем теплый сезон во всеоружии

В преддверии лета предлагаем взять курс на здоровый образ жизни (если вы еще не). Начинаем подготовку к лету правильно!
Весной многие девушки вступают в борьбу за идеальную фигуру, которую можно будет с гордостью показать на пляже. Cosmo предлагает пересмотреть приоритеты и следовать нашему плану комплексной подготовки тела к лету-2020.
Мониторинг организма
Весной мы часто сталкиваемся с дефицитом витаминов, слабостью, апатией. Всё это последствия нехватки солнечного света, от которого организм страдал зимой, неправильного питания, малоподвижного образа жизни.
Чтобы определить свои «болевые точки», посетите врача, пройдите необходимые исследования и сдайте анализы. Это поможет сделать вывод, требуется ли вам корректировать вес, пропить курс витаминов, заняться спортом или пересмотреть питание. Кроме того, вы сможете выявить возможные заболевания и вовремя заняться их лечением. Начинайте со здоровья — это ключ к грамотной подготовке тела к лету.
План питания
С результатами анализов вы можете обратиться к диетологу, который подберёт оптимальный план питания для комплексной подготовки тела к лету. Если вы хотите составить схему диеты самостоятельно, базовое требование — следить за соотношением нутриентов в пище.
Для рациона в 2000 ккал оптимальное содержание белков, жиров и углеводов составляет 91, 65 и 271 соответственно. Рекомендуемая пропорция — 30%, 30% и 40%. В зависимости от ваших целей (похудеть или нарастить мышечную массу) это соотношение корректируется.
Вы также можете использовать формулу Миффлина-Сан Жеора: 6,25*Р + 10*М — 4,92*В — 161, где Р — рост, М — желаемая масса и В — возраст. Результат вычислений покажет рекомендуемое вам суточное количество калорий.
Отличные результаты показывает проверенный метод дробного питания, который позволяет избежать приступов голода и переедания. Если у вас налажен хороший контакт с телом, можете попробовать практиковать принципы осознанного питания.
Похудение
Для девушек подготовка к лету часто означает похудение. Если ваша цель — похудеть, необходимо включить в спортивный график качественное кардио. Для похудения особенно эффективен сайклинг, интервальные тренировки, бег, шейпинг, танцы и табата. На первых порах ваш вес может даже увеличиться — это нормально, поскольку мышцы укрепляются и тяжелеют. Во время занятия важно контролировать пульс и обращать внимание на самочувствие, тогда ваша комплексная подготовка тела к лету пройдёт успешно и безопасно.
Для увеличения массы рекомендуются силовые анаэробные нагрузки, которые выполняются при более высокой частоте пульса, чем во время кардио. В результате таких тренировок мышцы растут и приобретают желаемый рельеф. Для подготовки тела к лету девушкам силовые занятия помогают подтянуть фигуру, придав ей привлекательные очертания, избавиться от жировых отложений и даже повысить тонус кожи.
Одними из самых эффективных видов для набора мышечной массы являются пауэрлифтинг и бодибилдинг. Это достаточно тяжёлые, интенсивные тренировки, которые выполняются с утяжелением. Если у вас есть противопоказания к подъёму тяжестей, займитесь шейпингом. Результат от него будет не столько впечатляющим, но сила мышц точно возрасет.
Баланс и гармония
Зима повергает организм в стресс, от которого он пытается оправиться весной. Если вы замечаете у себя апатию, упадок сил, сниженное настроение, необходимо уделить внимание своему психическому состоянию.
Проводя комплексную подготовку тела к лету-2020, не стоит исключать и духовное равновесие. Его достижение поможет вам вступить в новый сезон бодрой и полной энергии. Попробуйте дыхательные практики, например гимнастику бодифлекс, кундалини-йогу, медитации. Если у вас бессонница, воспользуйтесь нашим руководством о том, как восстановить режим.