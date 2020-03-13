Не успеваю сварить суп, он тут же скисает: пять причин, почему быстро портится суп

Современной женщине некогда ежедневно готовить супы. Но первые блюда обязательно должны присутствовать на обеденном столе каждой хорошей хозяйки. Поэтому большинство предпочитает готовить супы на несколько дней вперед. Но бывают ситуации, когда блюдо портится уже через сутки после приготовления, пишет zen.yandex.ru.
Для этого есть объективные причины. Если знать о них и избегать, то удается сохранить свежесть супа надолго.
Некипяченая вода
Если в готовый суп окунуть мокрую ложку, в скором времени блюдо испортится. Казалось бы, на ложке остается всего несколько капель воды, но даже они, попадая в суп, значительно сокращают срок его годности. С чем это связано — неизвестно, но факт остается фактом, и многие хозяйки подтверждают это.
Неправильное хранение
Все готовые блюда должны храниться в холодильнике при правильном температурном режиме. Если вовремя не поставить суп в холодильник, в нем начинают развиваться бактерии. Со временем их численность возрастает, как и количество выделяемых ими продуктов жизнедеятельности. Именно эти вещества провоцируют процессы брожения, и суп закисает.
Подпорченные ингредиенты
Чаще всего это немного подгнившие овощи. Если продукт немного подпортился, это не всегда бывает заметно. Но в таких овощах уже размножаются бактерии. И если подобный подгнивший ингредиент использовать для приготовления супа, надолго сохранить свежесть блюда не удастся.
Свежая зелень
Если в процессе приготовления добавлять в суп свежую нарубленную зелень, например, укроп, суп быстро прокиснет. Поэтому рекомендуется добавлять ее уже непосредственно в тарелки при подаче на стол.
Недостаточное количество соли
Приверженцы здорового питания предпочитают ограничивать употребление соли. При этом если ее содержится в супе недостаточно, он быстро прокисает. Ведь соль — природный консервант предотвращающий развитие бактерий. И если в блюде ее нет, или недостаточно, эти патогенные микроорганизмы размножаются быстрее, что и приводит к преждевременной порче блюда.