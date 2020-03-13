Не успеваю сварить суп, он тут же скисает: пять причин, почему быстро портится суп

Для этого есть объективные причины. Если знать о них и избегать, то удается сохранить свежесть супа надолго.

Некипяченая вода

Если в готовый суп окунуть мокрую ложку, в скором времени блюдо испортится. Казалось бы, на ложке остается всего несколько капель воды, но даже они, попадая в суп, значительно сокращают срок его годности. С чем это связано — неизвестно, но факт остается фактом, и многие хозяйки подтверждают это.

Неправильное хранение

Все готовые блюда должны храниться в холодильнике при правильном температурном режиме. Если вовремя не поставить суп в холодильник, в нем начинают развиваться бактерии. Со временем их численность возрастает, как и количество выделяемых ими продуктов жизнедеятельности. Именно эти вещества провоцируют процессы брожения, и суп закисает.

Подпорченные ингредиенты

Чаще всего это немного подгнившие овощи. Если продукт немного подпортился, это не всегда бывает заметно. Но в таких овощах уже размножаются бактерии. И если подобный подгнивший ингредиент использовать для приготовления супа, надолго сохранить свежесть блюда не удастся.

Свежая зелень

Если в процессе приготовления добавлять в суп свежую нарубленную зелень, например, укроп, суп быстро прокиснет. Поэтому рекомендуется добавлять ее уже непосредственно в тарелки при подаче на стол.

Недостаточное количество соли