Женский гороскоп на неделю с 16 по 22 марта

Звезды подскажут, что середина марта приготовила для представительниц прекрасного пола. В разгар весны эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам астрологов, чтобы не упустить успех и счастье.
Наступила середина марта. И несмотря на то что женские праздники остались позади, грядущая неделя сложится в пользу женщин. Представительницам разных знаков Зодиака повезет в любых начинаниях. Везде, где мужчины будут противостоять женщинам, представителям сильного пола придется несладко. Мы советуем воспользоваться этой привилегией и начать путь к счастью.
На неделе с 16 по 22 марта среди всех знаков Овны лидируют по количеству сложных ситуаций, которые осложнят жизнь. Звезды дают ценный совет: не торопиться. Любое решение нужно как следует обдумать и взвесить. Лучше не рассказывать о своих планах окружающим. Текущее положение планет говорит о том, что успех уже не за горами. Осталось лишь сделать правильный выбор.
Женщина-Телец
Ближайшие 7 дней представительницы Тельца рискуют провести в погоне за недостижимым. Астрологи советуют оставить прошлое в прошлом, иначе оно захватит все мысли. Очень важно акцентировать свое внимание на настоящем, слушать голос собственной интуиции и не ориентироваться на чужое мнение и советы. Окунаться с головой можно только в те темы, которые предложит внутреннее Я.
Астровлияния указывают на то, что в начале неделе женщины-Близнецы могут ощутить упадок сил и прилив бессилия. Это нормальное состояние, которое лишь указывает на то, что срочно требуется свежая энергия. Чтобы ее получить, следует навести порядок в своей жизни: сдать отчеты, побыть с семьей, разобрать завалы, попробовать что-то новое. По прогнозам астрологов, Близнецы с легкостью оставят за бортом все, что мешает жить и ставит палки в колеса.
Женщина-Рак
В жизни представительниц Рака складываются благоприятные обстоятельства, что откроет перед ними интересные возможности. Звезды советуют быть внимательнее, не доверять свои дела и планы посторонним: на этой неделе не стоит рассказывать о чем-либо незнакомцам. События недели принесут спонтанные звонки, неожиданные знакомства, внезапные предложения. Что-то из перечисленного обязательно прорвется в жизнь в виде шанса на успех.
Женщина-Лев
В середине марта Вселенная протянет представительницам Льва счастливый билет, главное — распознать этот шанс в суете бытовых дел. Дар предвидения особенно пригодится в начале недели. Это будут очень непростые дни, которые потребуют полной концентрации внимания на собственной жизни и происходящем вокруг. Звезды предупреждают: с 16 по 19 марта Львицам предстоит принять подарок судьбы.
Женщинам, рожденным под знаком Девы, на этой неделе стоит прислушаться к подсказкам интуиции. Чтобы не оказаться в проигрыше, можно всю неделю посвятить упражнениям, развивающим интуицию. Но ждать, что жизнь измениться сама собой, не стоит: дела потребуют усилий. По словам астрологов, в силах Дев привлечь счастливые перемены именно сейчас. Откладывать на потом нет смысла.
Женщина-Весы
Звезды пророчат женщинам-Весам событие, в которое они погрузятся всей душой и сердцем. Оно принесет массу положительных эмоций, впечатлений, а также будет иметь продолжительные позитивные последствия. Правда, достижение поставленных целей и исполнение планов потребует повышенной активности. Вполне возможно, что это вызовет напряжение и психологический дискомфорт, которые получится снизить путем медитации для снятия стресса.
Женщина-Скорпион
Стабильное влияние планет на этой неделе принесет Скорпионам интересные перемены. С 16 по 22 марта представительниц знака ждут удачные предложения и решение назревших проблем. Но астрологи предупреждают, что гордость может сильно испортить планы. Если в чем-то потребуется помощь со стороны, нет ничего постыдного в том, чтобы о ней попросить. Гораздо хуже, если получится так, что из-за гордости вы останетесь ни с чем.
Женщина-Стрелец
В марте рожденные под эгидой Стрельца будут готовы поражать и удивлять. Гармоничное расположение планет прибавит им активности, смелости, инициативы, целеустремленности. Астрологи советуют следовать голосу сердца и стремиться к высоким идеалам. Предстоящая неделя обещает большие победы, если цели будут благородны и конкретны. Поэтому есть смысл поработать над своими планами, составить список или карту желаний.
В середине марта горизонт прояснится, и женщины-Козероги смогут рассчитывать на хорошие перспективы. Эта неделя подарит несколько счастливых моментов, когда для достижения желаемого сложатся все обстоятельства. Проблемы могут принести неуверенность в себе и пустая трата сил. Астрологи советуют поработать над собой и укрепить энергетику.
Женщина-Водолей
На этой неделе женщины-Водолеи будут склонны к случайным озарениям. Они дадут подсказку в самых сложных ситуациях, поэтому очень важно прислушиваться к голосу интуиции. Перемены в жизни будут связаны в первую очередь со сферами карьеры и отношений. Событий будет больше, чем обычно, и все они заставят задуматься над серьезными вопросами. По словам астрологов, Водолеи смогут пересмотреть жизненные приоритеты и понять, как можно преуспеть в жизни.
Женщина-Рыбы
Вселенная предупреждает: неделя пройдет под управлением Меркурия. Такое положение обещает простоту в общении, а также успех в работе с информацией. Вместе с тем жизнь потребует полного контроля: Рыб может поджидать неожиданный сюрприз. Астрологи советуют обратить внимание на проблемы любимого человека, детей или родителей и предложить им свою помощь. Главный козырь сейчас — поддержка близких.