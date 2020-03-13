Женский гороскоп на неделю с 16 по 22 марта

Наступила середина марта. И несмотря на то что женские праздники остались позади, грядущая неделя сложится в пользу женщин. Представительницам разных знаков Зодиака повезет в любых начинаниях. Везде, где мужчины будут противостоять женщинам, представителям сильного пола придется несладко. Мы советуем воспользоваться этой привилегией и начать путь к счастью.

Женщина-Овен

На неделе с 16 по 22 марта среди всех знаков Овны лидируют по количеству сложных ситуаций, которые осложнят жизнь. Звезды дают ценный совет: не торопиться. Любое решение нужно как следует обдумать и взвесить. Лучше не рассказывать о своих планах окружающим. Текущее положение планет говорит о том, что успех уже не за горами. Осталось лишь сделать правильный выбор.

Женщина-Телец

Ближайшие 7 дней представительницы Тельца рискуют провести в погоне за недостижимым. Астрологи советуют оставить прошлое в прошлом, иначе оно захватит все мысли. Очень важно акцентировать свое внимание на настоящем, слушать голос собственной интуиции и не ориентироваться на чужое мнение и советы. Окунаться с головой можно только в те темы, которые предложит внутреннее Я.

Женщина-Близнецы

Астровлияния указывают на то, что в начале неделе женщины-Близнецы могут ощутить упадок сил и прилив бессилия. Это нормальное состояние, которое лишь указывает на то, что срочно требуется свежая энергия. Чтобы ее получить, следует навести порядок в своей жизни: сдать отчеты, побыть с семьей, разобрать завалы, попробовать что-то новое. По прогнозам астрологов, Близнецы с легкостью оставят за бортом все, что мешает жить и ставит палки в колеса.

Женщина-Рак

В жизни представительниц Рака складываются благоприятные обстоятельства, что откроет перед ними интересные возможности. Звезды советуют быть внимательнее, не доверять свои дела и планы посторонним: на этой неделе не стоит рассказывать о чем-либо незнакомцам. События недели принесут спонтанные звонки, неожиданные знакомства, внезапные предложения. Что-то из перечисленного обязательно прорвется в жизнь в виде шанса на успех.

Женщина-Лев

В середине марта Вселенная протянет представительницам Льва счастливый билет, главное — распознать этот шанс в суете бытовых дел. Дар предвидения особенно пригодится в начале недели. Это будут очень непростые дни, которые потребуют полной концентрации внимания на собственной жизни и происходящем вокруг. Звезды предупреждают: с 16 по 19 марта Львицам предстоит принять подарок судьбы.

Женщина-Дева

Женщинам, рожденным под знаком Девы, на этой неделе стоит прислушаться к подсказкам интуиции. Чтобы не оказаться в проигрыше, можно всю неделю посвятить упражнениям, развивающим интуицию. Но ждать, что жизнь измениться сама собой, не стоит: дела потребуют усилий. По словам астрологов, в силах Дев привлечь счастливые перемены именно сейчас. Откладывать на потом нет смысла.

Женщина-Весы