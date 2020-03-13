ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Романтика, котики, нежность: показ мод ANGelNG прошел с оглушительным успехом

Дефиле профессиональных моделей, чарующие мелодии виолончелистов коллектива C-Jame, лучшие музыкальные треки на трех языках - таким шоу можно было наслаждаться несколько часов. Детскую коллекцию показала Tondiraba huvikool, а фурор произвела коллекция КОТ'Э, возникшая от утверждения, что все любят котиков. А ещё все любят, чтобы было удобно, не нужно было часто стирать и совсем не нужно гладить. Не вся коллекция, но большая ее часть соответствует этим принципам, плюс - доступные цены.