ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Романтика, котики, нежность: показ мод ANGelNG прошел с оглушительным успехом

Показ мод ANGelNG прошел накануне 8 марта и порадовал всех посетителей торгового центра Nautica и приглашенных гостей.
Дефиле профессиональных моделей, чарующие мелодии виолончелистов коллектива C-Jame, лучшие музыкальные треки на трех языках - таким шоу можно было наслаждаться несколько часов. Детскую коллекцию показала Tondiraba huvikool, а фурор произвела коллекция КОТ'Э, возникшая от утверждения, что все любят котиков. А ещё все любят, чтобы было удобно, не нужно было часто стирать и совсем не нужно гладить. Не вся коллекция, но большая ее часть соответствует этим принципам, плюс - доступные цены.
Лучшей моделью ANGelNG стала Виктория Титова, она получила потрясающий приз от Sea Adventure - двухчасовую поездку на яхте для восьми человек. Все модели получили подарки от ресторана Argentiina, а ресторан Mejocosi организовал зажигательную вечеринку для всех участников мероприятия.
Приглашаем для участия в следующем мероприятии талантливых людей (танцы, музыка) и начинающих дизайнеров. Инфо по имейлу: Angelng.design@gmail.com