ФОТО И ВИДЕО ⟩ Смотрите, сколько в Таллинне стоит самое дорогое кольцо с бриллиантом

12 марта отмечается День драгоценных камней. Ювелирный бутик Hearts Fine Jewellery решил отметить этот праздник и пригласил своих клиентов на вечеринку.
Самые известные и вожделенные драгоценные камни – это бриллианты. Они навсегда. Из-за них совершаются подвиги и кражи, они преподносятся как самый желанный подарок и становятся героями легенд и преданий, семейными талисманами и родовыми проклятиями. Они манят, и мимо их совершенного блеска пройти сложно - к такому выводу пришли гостьи вечеринки. И все оценили роскошное кольцо с бриллиантом за 35 000 евро.
Если у вас есть драгоценности, достаньте из футляров украшения с камнями и насладитесь их красотой, огранкой, прозрачностью. И проверьте-ка мировые ценовые индексы на драгоценности: вдруг в вашей шкатулке уже целое состояние?
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