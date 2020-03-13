ФОТО И ВИДЕО ⟩ Смотрите, сколько в Таллинне стоит самое дорогое кольцо с бриллиантом

Самые известные и вожделенные драгоценные камни – это бриллианты. Они навсегда. Из-за них совершаются подвиги и кражи, они преподносятся как самый желанный подарок и становятся героями легенд и преданий, семейными талисманами и родовыми проклятиями. Они манят, и мимо их совершенного блеска пройти сложно - к такому выводу пришли гостьи вечеринки. И все оценили роскошное кольцо с бриллиантом за 35 000 евро.