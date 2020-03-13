ПО-ЦАРСКИ! ⟩ Как приготовить салат цезарь: три самых крутых рецепта

Простой рецепт цезаря с курицей

Показываем простой рецепт цезаря с курицей в домашних условиях, которые получается не хуже, чем у шеф-повара. Главный секрет — в правильной последовательности действий и заправке, которую можно приготовить самой. Процесс не отнимет больше 20 минут, вкусное блюдо на обед или ужин будет готово.

Ингредиенты

1 пучок листьев салата романо

50-70 г сыра пармезан

400 г куриной грудки

100 г томатов черри

50-100 г сухарей из багета

соль по вкусу

Для соуса

2 куриных яйца

1 ч .л. сока лимона

50 мл оливкового масла

2 ч. л. дижонской горчицы

1 зубчик чеснока

свежемолотый перец по вкусу

Приготовление

Чтобы приготовить классический салат цезарь с курицей, помой листья романо, порви их руками и положи в глубокую миску. Сверху насыпь сухарей.

Соус для салата лучше сделать самой, а не покупать в магазине (так вкус будет насыщеннее, а блюдо - полезнее). Опусти яйца на 1 минуту в кипяток, потом остуди их - это будет основа соуса. Взбей остальные ингредиенты венчиком или миксером, добавь зубчик чеснока и перец.

Выложи соус на листья салата и сухари, тщательно перемешай. Можешь сделать это руками, но не забудь надеть перчатки.

Выложи листья с сухарями и соусом в тарелку, в которой будешь подавать блюдо, укрась томатами, посыпь тертым пармезаном.

Промой куриное филе, разрежь на средние кусочки, посыпь смесью итальянских трав. Хорошо разогрей сковородку, поджарь филе с двух сторон до золотистой корочки.

Выложи курицу сверху на салатные листья.

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Цезарь с курицей, грибами и беконом

Ингредиенты

400 г шампиньонов

60 мл оливкового масла

2 ст. л. красного винного уксуса

1 ч. л. дижонской горчицы

2 ч.л. сахарной пудры

3 яйца

3 ломтика бекона

курица целиком (готовь в духовке или на гриле)

1 кочан салата романо

100 г сухариков

80-90 мл заправки

50-100 г тертого пармезана

соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежь грибы и положи в глубокую миску.

Смешай сахарную пудру, горчицу, соль, перец, уксус и масло. Залей грибы смесью. Оставь мариноваться на 30 минут.

Свари яйца, разрежь на дольки.

Нарежь бекон, обжарь на сковороде до румяной корочки.

Нарежь курицу.

Порви листья салата, положи в отдельную миску. В нее добавь грибы, курицу, яйца, сухарики. Сверху выложи бекон. Полей салатной заправкой.

Посыпь сверху тертым пармезаном и подавай к столу.

Цезарь с курицей, редисом и огурцом по рецепту Джейми Оливера

Ингредиенты

целая курица

1 ст. л. оливкового масла

400 г хлеба

1 головка чеснока

50 г анчоусов в масле

1 пучок петрушки

2 свежих красных перца чили

2 лимона

50 г пармезана

1 ч. л. английской горчицы

2 ч. л. вустерского соуса

250 г греческого йогурта

9 ст. л. оливкового масла

4 кочана салата романо

150 г редиса

1 огурец

половина пучка зеленого лука