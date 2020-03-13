Пт, 13.03.2020

ПО-ЦАРСКИ! ⟩ Как приготовить салат цезарь: три самых крутых рецепта

Салат цезарь с курицей. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

«Лиза» показывает простые и очень вкусные варианты любимого салата - получится не хуже, чем в ресторане, будьте уверены!

Простой рецепт цезаря с курицей

Показываем простой рецепт цезаря с курицей в домашних условиях, которые получается не хуже, чем у шеф-повара. Главный секрет — в правильной последовательности действий и заправке, которую можно приготовить самой. Процесс не отнимет больше 20 минут, вкусное блюдо на обед или ужин будет готово.

Ингредиенты

1 пучок листьев салата романо

50-70 г сыра пармезан

400 г куриной грудки

100 г томатов черри

50-100 г сухарей из багета

соль по вкусу

Для соуса

2 куриных яйца

1 ч .л. сока лимона

50 мл оливкового масла

2 ч. л. дижонской горчицы

1 зубчик чеснока

свежемолотый перец по вкусу

Приготовление

Чтобы приготовить классический салат цезарь с курицей, помой листья романо, порви их руками и положи в глубокую миску. Сверху насыпь сухарей.

Соус для салата лучше сделать самой, а не покупать в магазине (так вкус будет насыщеннее, а блюдо - полезнее). Опусти яйца на 1 минуту в кипяток, потом остуди их - это будет основа соуса. Взбей остальные ингредиенты венчиком или миксером, добавь зубчик чеснока и перец. 

Выложи соус на листья салата и сухари, тщательно перемешай. Можешь сделать это руками, но не забудь надеть перчатки.

Выложи листья с сухарями и соусом в тарелку, в которой будешь подавать блюдо, укрась томатами, посыпь тертым пармезаном.

Промой куриное филе, разрежь на средние кусочки, посыпь смесью итальянских трав. Хорошо разогрей сковородку, поджарь филе с двух сторон до золотистой корочки.

Выложи курицу сверху на салатные листья. 

Видеорецепт можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Цезарь с курицей, грибами и беконом

Ингредиенты

400 г шампиньонов

60 мл оливкового масла

2 ст. л. красного винного уксуса

1 ч. л. дижонской горчицы

2 ч.л. сахарной пудры

3 яйца

3 ломтика бекона

курица целиком (готовь в духовке или на гриле)

1 кочан салата романо

100 г сухариков

80-90 мл заправки

50-100 г тертого пармезана

соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежь грибы и положи в глубокую миску.

Смешай сахарную пудру, горчицу, соль, перец, уксус и масло. Залей грибы смесью. Оставь мариноваться на 30 минут.

Свари яйца, разрежь на дольки.

Нарежь бекон, обжарь на сковороде до румяной корочки.

Нарежь курицу.

Порви листья салата, положи в отдельную миску. В нее добавь грибы, курицу, яйца, сухарики. Сверху выложи бекон. Полей салатной заправкой.

Посыпь сверху тертым пармезаном и подавай к столу.

Цезарь с курицей, редисом и огурцом по рецепту Джейми Оливера 

Ингредиенты

целая курица

1 ст. л. оливкового масла

400 г хлеба

1 головка чеснока

50 г анчоусов в масле

1 пучок петрушки

2 свежих красных перца чили

2 лимона

50 г пармезана

1 ч. л. английской горчицы

2 ч. л. вустерского соуса

250 г греческого йогурта

9 ст. л. оливкового масла

4 кочана салата романо

150 г редиса

1 огурец

половина пучка зеленого лука

4 ст. л. черного перца горошком

4 ст. л. семян фенхеля

2 л яблочного сока

100 г соли

половина пучка тимьяна

12 лавровых листьев

6 сушеных красных перцев чили

Приготовление

Для маринада обжарь семена фенхеля и перец. Влей яблочный сок, добавь лавровые листья, тимьян и соль. Покроши чили, доведи до кипения. Сними сковородку с плиты, добавь 1 л холодной воды, поставь остывать.

Нарежь курицу, положи в маринад и поставь в холодильник на 12 часов.

Разогрей духовку до 200°C, смажь курицу оливковым маслом, положи на решетку. Готовь 30 минут, потом убавь температуру до 160 °C.

Достань поднос с курицей, на свободное пространство положи хлеб (его нужно предварительно нарезать) и чеснок, чтобы они впитали остатки маринада и масла. Готовь еще 60 минут, пока курица не покроется румяной корочкой. Периодически помешивай сухарики, чтобы они не пригорели. 

Остуди курицу, потом нарежь.

Открой анчоусы, в отдельную емкость вылей масло. Разрежь рыбу пополам, выложи на тарелку крем-накрест. 

Нашинкуй стебли петрушки и чили, смешай, посыпь анчоусы. Смешай половину ложки оливкового масла и масла рыбы, сбрызни смесью петрушку и рыбу. Полей половиной сока целого лимона и оставь мариноваться. 

Для заправки натри пармезан, добавь вустерский соус, йогурт и горчицу, перемешай. Полей соком лимона, добавь масло, перемешай. По вкусу можно добавить специи.

Очисти огурец от кожуры, нарежь его и редис. Листья салата порви, листья петрушки и лук нашинкуй. Сложи все ингредиенты основы в миску, перемешай.

Добавь половину сухарей, залей половиной заправки. Перемешай, укрась ломтиками пармезана. Сверху положи курицу, оставшиеся сухарики. Укрась анчоусами, полей остатками соуса.

Цезарь с авокадо

Ингредиенты

120 г  чиабатты

2 куриные грудки

1 ст. л. чесночного порошка

2 ст. л. сушеной петрушки

200 г бекона

2 вареных яйца

2 маленьких кочана салата романо

1 авокадо

200 г пармезана

120-130 мл греческого йогурта

1 ст. л. оливкового масла

2 зубчика чеснока

1 филе анчоуса

половина лимона

соль, перец по вкусу

Приготовление

Чтобы сделать заправку, нарежь анчоус, измельчи чеснок, выдави сок. Смешай ингредиенты, добавь пармезан, греческий йогурт, соль и перец, еще раз перемешай.

Разогрей духовку до 180°C. Выложи ломтики чиабатты, сбрызни оливковым маслом, запекай до хрустящей корочки (все время следи, чтобы хлеб не подгорел). 

Вымой грудки, разрежь, натри чесночным порошком, петрушкой и солью.

Нагрей сковородку, смажь маслом, обжаривай филе до румяной корочки.

Разрежь бекон, обжарь на сковродке.

Порежь или порви салат романо, выложи в тарелку. Сверху положи курицу, бекон, яйца, ломтики авокадо, гренки. Добавь заправку, посыпь тертым пармезаном.

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