ПО-ЦАРСКИ! ⟩ Как приготовить салат цезарь: три самых крутых рецепта

«Лиза» показывает простые и очень вкусные варианты любимого салата - получится не хуже, чем в ресторане, будьте уверены!
Простой рецепт цезаря с курицей
Показываем простой рецепт цезаря с курицей в домашних условиях, которые получается не хуже, чем у шеф-повара. Главный секрет — в правильной последовательности действий и заправке, которую можно приготовить самой. Процесс не отнимет больше 20 минут, вкусное блюдо на обед или ужин будет готово.
Ингредиенты
1 пучок листьев салата романо
50-70 г сыра пармезан
400 г куриной грудки
100 г томатов черри
50-100 г сухарей из багета
соль по вкусу
Для соуса
2 куриных яйца
1 ч .л. сока лимона
50 мл оливкового масла
2 ч. л. дижонской горчицы
1 зубчик чеснока
свежемолотый перец по вкусу
Приготовление
Чтобы приготовить классический салат цезарь с курицей, помой листья романо, порви их руками и положи в глубокую миску. Сверху насыпь сухарей.
Соус для салата лучше сделать самой, а не покупать в магазине (так вкус будет насыщеннее, а блюдо - полезнее). Опусти яйца на 1 минуту в кипяток, потом остуди их - это будет основа соуса. Взбей остальные ингредиенты венчиком или миксером, добавь зубчик чеснока и перец.
Выложи соус на листья салата и сухари, тщательно перемешай. Можешь сделать это руками, но не забудь надеть перчатки.
Выложи листья с сухарями и соусом в тарелку, в которой будешь подавать блюдо, укрась томатами, посыпь тертым пармезаном.
Промой куриное филе, разрежь на средние кусочки, посыпь смесью итальянских трав. Хорошо разогрей сковородку, поджарь филе с двух сторон до золотистой корочки.
Выложи курицу сверху на салатные листья.
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Цезарь с курицей, грибами и беконом
Ингредиенты
400 г шампиньонов
60 мл оливкового масла
2 ст. л. красного винного уксуса
1 ч. л. дижонской горчицы
2 ч.л. сахарной пудры
3 яйца
3 ломтика бекона
курица целиком (готовь в духовке или на гриле)
1 кочан салата романо
100 г сухариков
80-90 мл заправки
50-100 г тертого пармезана
соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Нарежь грибы и положи в глубокую миску.
Смешай сахарную пудру, горчицу, соль, перец, уксус и масло. Залей грибы смесью. Оставь мариноваться на 30 минут.
Свари яйца, разрежь на дольки.
Нарежь бекон, обжарь на сковороде до румяной корочки.
Нарежь курицу.
Порви листья салата, положи в отдельную миску. В нее добавь грибы, курицу, яйца, сухарики. Сверху выложи бекон. Полей салатной заправкой.
Посыпь сверху тертым пармезаном и подавай к столу.
Цезарь с курицей, редисом и огурцом по рецепту Джейми Оливера
Ингредиенты
целая курица
1 ст. л. оливкового масла
400 г хлеба
1 головка чеснока
50 г анчоусов в масле
1 пучок петрушки
2 свежих красных перца чили
2 лимона
50 г пармезана
1 ч. л. английской горчицы
2 ч. л. вустерского соуса
250 г греческого йогурта
9 ст. л. оливкового масла
4 кочана салата романо
150 г редиса
1 огурец
половина пучка зеленого лука
4 ст. л. черного перца горошком
4 ст. л. семян фенхеля
2 л яблочного сока
100 г соли
половина пучка тимьяна
12 лавровых листьев
6 сушеных красных перцев чили
Приготовление
Для маринада обжарь семена фенхеля и перец. Влей яблочный сок, добавь лавровые листья, тимьян и соль. Покроши чили, доведи до кипения. Сними сковородку с плиты, добавь 1 л холодной воды, поставь остывать.
Нарежь курицу, положи в маринад и поставь в холодильник на 12 часов.
Разогрей духовку до 200°C, смажь курицу оливковым маслом, положи на решетку. Готовь 30 минут, потом убавь температуру до 160 °C.
Достань поднос с курицей, на свободное пространство положи хлеб (его нужно предварительно нарезать) и чеснок, чтобы они впитали остатки маринада и масла. Готовь еще 60 минут, пока курица не покроется румяной корочкой. Периодически помешивай сухарики, чтобы они не пригорели.
Остуди курицу, потом нарежь.
Открой анчоусы, в отдельную емкость вылей масло. Разрежь рыбу пополам, выложи на тарелку крем-накрест.
Нашинкуй стебли петрушки и чили, смешай, посыпь анчоусы. Смешай половину ложки оливкового масла и масла рыбы, сбрызни смесью петрушку и рыбу. Полей половиной сока целого лимона и оставь мариноваться.
Для заправки натри пармезан, добавь вустерский соус, йогурт и горчицу, перемешай. Полей соком лимона, добавь масло, перемешай. По вкусу можно добавить специи.
Очисти огурец от кожуры, нарежь его и редис. Листья салата порви, листья петрушки и лук нашинкуй. Сложи все ингредиенты основы в миску, перемешай.
Добавь половину сухарей, залей половиной заправки. Перемешай, укрась ломтиками пармезана. Сверху положи курицу, оставшиеся сухарики. Укрась анчоусами, полей остатками соуса.
Цезарь с авокадо
Ингредиенты
120 г чиабатты
2 куриные грудки
1 ст. л. чесночного порошка
2 ст. л. сушеной петрушки
200 г бекона
2 вареных яйца
2 маленьких кочана салата романо
1 авокадо
200 г пармезана
120-130 мл греческого йогурта
1 ст. л. оливкового масла
2 зубчика чеснока
1 филе анчоуса
половина лимона
соль, перец по вкусу
Приготовление
Чтобы сделать заправку, нарежь анчоус, измельчи чеснок, выдави сок. Смешай ингредиенты, добавь пармезан, греческий йогурт, соль и перец, еще раз перемешай.
Разогрей духовку до 180°C. Выложи ломтики чиабатты, сбрызни оливковым маслом, запекай до хрустящей корочки (все время следи, чтобы хлеб не подгорел).
Вымой грудки, разрежь, натри чесночным порошком, петрушкой и солью.
Нагрей сковородку, смажь маслом, обжаривай филе до румяной корочки.
Разрежь бекон, обжарь на сковродке.
Порежь или порви салат романо, выложи в тарелку. Сверху положи курицу, бекон, яйца, ломтики авокадо, гренки. Добавь заправку, посыпь тертым пармезаном.