Анна Седокова похудела на 4 кг после того, как стала по‑другому пить вино

37-летняя Анна Седокова похвасталась результатом похудения. Артистка рассказала Cosmo, что ей помогло избавиться от лишних килограммов.
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» подвела итог своего марафона похудения. Звезда заявила, что поменяла пищевые привычки, изменила образ жизни и обрела уверенность в себе.
«На сегодняшний день мой вес составляет 64 килограмма, на весах минус 4 килограмма. Я не знаю, сколько он продержится, но в любом случае культура питания у меня уже выработалась. Моя жизнь полностью изменилась и стала другой. Надеюсь, она такой и останется. И дело не в весе, а в той уверенности, которую я чувствую, начав избавляться от того, что мне было не нужно», — заверила Седокова.
Артистка также перестала есть яйца и молоко. По словам Анны, это дисциплинирует и приводит к отказу от булочек.
Поп-звезда отметила, что ей понравилось интервальное голодание 8/16 (8 часов в сутки можно есть, 16 — нельзя). Это способ похудения популярен среди российских знаменитостей.