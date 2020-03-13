Анна Седокова похудела на 4 кг после того, как стала по‑другому пить вино

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» подвела итог своего марафона похудения. Звезда заявила, что поменяла пищевые привычки, изменила образ жизни и обрела уверенность в себе.

«На сегодняшний день мой вес составляет 64 килограмма, на весах минус 4 килограмма. Я не знаю, сколько он продержится, но в любом случае культура питания у меня уже выработалась. Моя жизнь полностью изменилась и стала другой. Надеюсь, она такой и останется. И дело не в весе, а в той уверенности, которую я чувствую, начав избавляться от того, что мне было не нужно», — заверила Седокова.

Анна призналась, как ей удалось похудеть. Певица заявила, что для снижения веса нужно отказаться от регулярного употребления алкоголя. «Один бокал за ужином каждый день не приведет тебя к стройности. Лучше два бокала, но раз в неделю, зато ты будешь ждать этого дня как праздника», — с иронией отметила звезда в Instagram.

Артистка также перестала есть яйца и молоко. По словам Анны, это дисциплинирует и приводит к отказу от булочек.

Поп-звезда отметила, что ей понравилось интервальное голодание 8/16 (8 часов в сутки можно есть, 16 — нельзя). Это способ похудения популярен среди российских знаменитостей.