Пт, 13.03.2020

Анна Седокова похудела на 4 кг после того, как стала по‑другому пить вино

Анна Седокова

ФОТО: Stanislav Krasilnikov/TASS

37-летняя Анна Седокова похвасталась результатом похудения. Артистка рассказала Cosmo, что ей помогло избавиться от лишних килограммов.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» подвела итог своего марафона похудения. Звезда заявила, что поменяла пищевые привычки, изменила образ жизни и обрела уверенность в себе.

«На сегодняшний день мой вес составляет 64 килограмма, на весах минус 4 килограмма. Я не знаю, сколько он продержится, но в любом случае культура питания у меня уже выработалась. Моя жизнь полностью изменилась и стала другой. Надеюсь, она такой и останется. И дело не в весе, а в той уверенности, которую я чувствую, начав избавляться от того, что мне было не нужно», — заверила Седокова.

Анна Седокова похудела на 4 килограмма
 
 
Анна призналась, как ей удалось похудеть. Певица заявила, что для снижения веса нужно отказаться от регулярного употребления алкоголя. «Один бокал за ужином каждый день не приведет тебя к стройности. Лучше два бокала, но раз в неделю, зато ты будешь ждать этого дня как праздника», — с иронией отметила звезда в Instagram.

Артистка также перестала есть яйца и молоко. По словам Анны, это дисциплинирует и приводит к отказу от булочек.

Поп-звезда отметила, что ей понравилось интервальное голодание 8/16 (8 часов в сутки можно есть, 16 — нельзя). Это способ похудения популярен среди российских знаменитостей.

Седокова добавила, что важно забыть о воде за три часа до сна, чтобы просыпаться без отеков. Но звезда рекомендует выпивать за день не меньше двух литров воды. Певица также считает важным расчет КБЖУ — соотношение калорий, белков, жиров и углеводов в пище.
 
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