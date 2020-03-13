Крепкие, блестящие, твои. Как надо мыть волосы для улучшения их здоровья

Есть определенные правила мытья волос, о которых многие просто не в курсе. В результате локоны пересушиваются, становятся ломкими и непослушными. При этом правила, которые надо соблюдать, чтобы волосы всегда выглядели роскошными и здоровыми, не так сложны, как может показаться, пишут «Аргументы и факты».
Правила мытья
Мыть волосы надо по мере их загрязнения. Думать, что пусть придется походить подольше с грязными волосами, но зато они привыкнут и будут жирниться меньше — ошибка. Наоборот, секрет сала, который скапливается на поверхности волоса — отличная питательная среда для бактерий, которые мешают дышать коже головы. В итоге получается замкнутый круг — волосы не получают нужных питательных веществ, ломаются, обменные процессы, рост замедляется.
Мытье головы начинается с подготовки волос — для начала их следует хорошенько расчесать. Связано это с тем, что волосы спутываются, могут соединяться в узелки. И если намочить волосы сразу, не разобрав их, есть риск, что такие узелки станут плотнее, а при расчесывании после мытья они будут вырываться расческой.
Для достижения лучшего результата эти режимы можно комбинировать. Например, намочить волосы теплой водой, нанести средство, сделать легкий массаж головы, а смывать его уже прохладной. По окончании мытья можно ополоснуть волосы совсем холодной, чтобы чешуйки на поверхности волоса прижались, и волос выглядел более здоровым и блестящим.
Промывать голову, особенно если в повседневной жизни приходится пользоваться различными средствами для укладки, фиксаторами, гелями и прочими вариантами, надо два раза. И оба — с нанесением шампуня. Первый раз смывается все основное загрязнение с волос, во второй уже происходит непосредственно мытье головы.
Наносить на волосы шампунь тоже нужно правильно — тут главное и не перестараться, и не взять слишком много. В идеале схема должна работать так: на ладонь выливается нужное количество средства, дальше оно растирается в руках, а уже после распределяется по волосам. Это связано с тем, что растирание шампуня непосредственно по волосам повреждает их. Ведь в процессе мытья волос распаривается, чешуйки по его поверхности поднимаются, а если по ним еще начинать тереть, то волосы будут спутываться и ломаться.
Важное значение имеет и зональность. Так, считается, что самые крепкие волосы на затылке — отсюда и следует начинать. Самые тонкие и нередко слабые волоски находятся в области висков — их стоит обрабатывать в последнюю очередь.
Правильная последовательность
Многие люди часто не знают, какие именно средства по уходу за волосами надо иметь дома. Есть и те, кто предпочитают варианты два, а то и три в одном. Такой подход в корне неверен, отмечают специалисты.
Схема мытья в стандартных условиях выглядит следующим образом: сначала шампунь, затем обязательно смываемый уход в виде бальзама или кондиционера. И эта схема обязательно должна соблюдаться по простой причине — шампунь приподнимает чешуйки кутикулы (верхнего слоя волоса), чтобы вымыть из него максимально глубоко загрязнения, а кондиционер их закрывает. Если ограничиться одним только шампунем, чешуйки после мытья останутся открытыми, вздыбленными и волос будет выглядеть неоднородным, посеченным.
На этом фоне становится понятно, почему не стоит выбирать средства два в одном: ведь не могут два препарата с разным действием сочетаться в одном флаконе.
Раз-два в неделю надо добавлять в свой уход маску для волос. Причем использовать ее надо между шампунем и кондиционером. Заменять же маской кондиционер нельзя, потому что у них разные функции.
Чтобы волосы после таких процедур выглядели чистыми и свежими, наносить уходовые средства надо не от корня — больше сконцентрироваться следует на длине и кончиках. Нанесенные на корни такие средства рискуют оказаться не промытыми, будут ухудшать состояние головы, утяжелят волосы и создадут эффект невымытых волос.
Выбор шампуня
Обязательным условием здоровья волос является правильный выбор шампуня. Специалисты рекомендуют использовать средства для мытья одного производителя и из одной серии. В этом случае может быть гарантирован заявленный эффект, так как все компоненты средств будут подобраны так, чтобы оптимально работать вместе.
Подбирать шампунь стоит не по привычным надписям «для жирных волос», «для сухих волос»- средства для мытья так не делятся. При покупке шампуня следует смотреть на те варианты, которые определяются по типу кожи. То есть шампунь для жирной кожи головы или шампунь для жирной кожи головы и волос с посеченными кончиками. Ведь сами волосы не могут быть сухими или жирными — этот параметр зависит от состояния именно кожи головы.
Сегодня специалисты рекомендуют отдавать предпочтение шампуням без сульфатов. Такие средства являются гипоаллергенными и способны сохранять целостной защитную оболочку каждой волосинки, не повреждает фолликулы и могут восстанавливать структурные повреждения прядей.
Конечно, у них есть и ряд недостатков — они не очищают волосы от силиконов, которые могут входить в средства для укладки, не избавляет от проявлений перхоти, не дает пены и снижает объем шевелюры.
После мытья
Непосредственно после мытья процедура не заканчивается. Волосы не надо тереть полотенцем. намокнув, они становятся очень хрупкими. Тереть их не стоит, чтобы не сломать, следует только аккуратно промакивать.
Нельзя после мытья оставлять полотенце на голове надолго — максимум минут на 10-15. Создается парниковый эффект и растет риск развития перхоти. Дальше надо переходить к сушке волос и делать это тоже нужно правильно.