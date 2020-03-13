Крепкие, блестящие, твои. Как надо мыть волосы для улучшения их здоровья

Правила мытья

Мыть волосы надо по мере их загрязнения. Думать, что пусть придется походить подольше с грязными волосами, но зато они привыкнут и будут жирниться меньше — ошибка. Наоборот, секрет сала, который скапливается на поверхности волоса — отличная питательная среда для бактерий, которые мешают дышать коже головы. В итоге получается замкнутый круг — волосы не получают нужных питательных веществ, ломаются, обменные процессы, рост замедляется.

Мытье головы начинается с подготовки волос — для начала их следует хорошенько расчесать. Связано это с тем, что волосы спутываются, могут соединяться в узелки. И если намочить волосы сразу, не разобрав их, есть риск, что такие узелки станут плотнее, а при расчесывании после мытья они будут вырываться расческой.

Отдельное внимание надо уделить температуре воды. Чтобы волосы были блестящими и живыми, их не надо варить в горячей воде. Трихологи определяют три температурных режима, которые лучше использовать для мытья головы. Комфортным называют цифры от 30 до 37 градусов, как максимально близкие к температуре тела человека, пониженный — 26-30 градуса, низкий — меньше 20 градусов.

Для достижения лучшего результата эти режимы можно комбинировать. Например, намочить волосы теплой водой, нанести средство, сделать легкий массаж головы, а смывать его уже прохладной. По окончании мытья можно ополоснуть волосы совсем холодной, чтобы чешуйки на поверхности волоса прижались, и волос выглядел более здоровым и блестящим.

Промывать голову, особенно если в повседневной жизни приходится пользоваться различными средствами для укладки, фиксаторами, гелями и прочими вариантами, надо два раза. И оба — с нанесением шампуня. Первый раз смывается все основное загрязнение с волос, во второй уже происходит непосредственно мытье головы.

Наносить на волосы шампунь тоже нужно правильно — тут главное и не перестараться, и не взять слишком много. В идеале схема должна работать так: на ладонь выливается нужное количество средства, дальше оно растирается в руках, а уже после распределяется по волосам. Это связано с тем, что растирание шампуня непосредственно по волосам повреждает их. Ведь в процессе мытья волос распаривается, чешуйки по его поверхности поднимаются, а если по ним еще начинать тереть, то волосы будут спутываться и ломаться.

Важное значение имеет и зональность. Так, считается, что самые крепкие волосы на затылке — отсюда и следует начинать. Самые тонкие и нередко слабые волоски находятся в области висков — их стоит обрабатывать в последнюю очередь.

Правильная последовательность

Многие люди часто не знают, какие именно средства по уходу за волосами надо иметь дома. Есть и те, кто предпочитают варианты два, а то и три в одном. Такой подход в корне неверен, отмечают специалисты.