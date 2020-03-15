Коронавирус и бесплодие: предположения ученых

Коронавирус может стать причиной отмененного путешествия в страны, с которыми прекратили авиасообщение, потери огромного количества денег предприятиями, во время карантина и развития фобии. Но это все ерунда, по сравнению с тем, насколько опасным является вирус COVID-19 для здоровья, пишет Lady.tochka.net.
Во всем мире, по состоянию на 13 марта 2020 года, заболели более 128 тысяч человек, более 68 тысяч выздоровели, а 4720 погибли.
К тому же, стало известно, что коронавирус может стать причиной бесплодия у мужчин. К такому выводу пришли ученые из Центра репродуктивной медицины больницы Тунцзи в городе Ухань. Об этом сообщает издание South China Moring Post.
Врачи считают, что пандемия коронавируса вдвойне опасна и для фертильности. Заболевание может привести к нарушению иммунного гомеостаза в семенниках, а это ведет и к орхиту (воспалению яичек), который и снижает количество сперматозоидов и иногда ведет к бесплодию.
Орхит - это осложнение таких заболеваний как:
- паротит;
- грипп;
- гонорея;
- хламидиоз;
- тиф;
- туберкулез.
В 60% случаев острый орхит вызван гонореей или хламидиозом, на 30% случаев приходятся обычные уропатогены кишечная палочка, энтероккок, клебсиела, и.т.д. Орхит так же может быть осложнением хронического или острого простатита, или эпидидимита.
Врачи настоятельно рекомендуют больным обязательно сдать тест на фертильность (спермограмму) и следить за состоянием здоровья.