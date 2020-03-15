Коронавирус и бесплодие: предположения ученых

Во всем мире, по состоянию на 13 марта 2020 года, заболели более 128 тысяч человек, более 68 тысяч выздоровели, а 4720 погибли.

К тому же, стало известно, что коронавирус может стать причиной бесплодия у мужчин. К такому выводу пришли ученые из Центра репродуктивной медицины больницы Тунцзи в городе Ухань. Об этом сообщает издание South China Moring Post.

Врачи считают, что пандемия коронавируса вдвойне опасна и для фертильности. Заболевание может привести к нарушению иммунного гомеостаза в семенниках, а это ведет и к орхиту (воспалению яичек), который и снижает количество сперматозоидов и иногда ведет к бесплодию.

Орхит - это осложнение таких заболеваний как:

паротит;

грипп;

гонорея;

хламидиоз;

тиф;

туберкулез.

В 60% случаев острый орхит вызван гонореей или хламидиозом, на 30% случаев приходятся обычные уропатогены кишечная палочка, энтероккок, клебсиела, и.т.д. Орхит так же может быть осложнением хронического или острого простатита, или эпидидимита.