Внимание на пресс: упражнения, которые вы можете выполнять в офисе

Разогрев для мышц

Отличное упражнение, которое поможет разогнать застоявшуюся кровь. Садимся на край стула, кладем руки на колени. Держа спину прямо, мягко откидываемся назад, слегка касаясь спинки стула. Не спеша возвращаемся в исходное положение. Выполняем упражнение 8—10 раз.

Прорабатываем косые мышцы

Садимся на стул и выпрямляем спину. Согнутые руки помещаем за голову, затем поворачиваем корпус вправо. Ноги и бедра при этом удерживаем на месте, не давая разворачиваться. Удерживаем тело в таком положении примерно пять секунд, после чего повторяем поворот влево. Выполняем упражнение по пять раз в каждую сторону.

Наклоны

Также несложное упражнение, призванное помочь укрепить пресс. Кладем руки за голову и зажимаем пальцы. Медленно наклоняемся вперед, после чего медленно возвращаемся в исходное положение. Следите за тем, чтобы руки не помогали вам наклоняться — вся нагрузка должна лежать на мышцах живота. Повторяем упражнение 10 раз.

Ноги