Экспресс-метод Лены Летучей: как похудеть за три дня

Первое — это нужно выспаться! Второе — мы зашиваем рот (смеется), то есть пьем много воды, а после 18 вообще не едим. И, конечно, в эти дни нужно «упростить» пищу, чтобы она была максимально полезной. Я, например, перед съемками ем геркулес на воде без соли и сахара. Сначала думала, что это отвратительно, но потом привыкла, потому что, когда ты видишь эффект в зеркале, поверьте мне, ложка сама залетает. Третье — если я не могу пойти к косметологу, то выбираю домашний уход. Как бы сильно ни устала, каждый вечер обязательно делаю маску для лица, а перед душем — для волос,