Экспресс-метод Лены Летучей: как похудеть за три дня

Елена Летучая — образцовый пример для подражания, идеально сочетающий в себе утонченную женственность и стальной характер. Таких, как она, называют self made woman, ведь уроженка Ярославля действительно смогла сделать себя сама, положив российский телемир к своим ногам, пишет Wday.
Восхищаются поклонники не только профессионализмом телеведущей, которая выводит на чистую воду недобросовестных бизнесменов в сфере услуг, но и ее внешним видом. В свой 41 год Елена выглядит роскошно, что позволяет Летучей без стеснения носить самые облегающие наряды, радуя зрителей своим появлением на светских вечеринках и ковровых дорожках.
В интервью Летучая не раз говорила о том, что старается следить за питанием и вести активный образ жизни: звезда занимается серфингом, йогой, верховой ездой, бегом, а также катается на роликовых коньках и на горных лыжах. Но что делать, если неожиданно возникает важное мероприятие, которое состоится со дня на день?!
Первое — это нужно выспаться! Второе — мы зашиваем рот (смеется), то есть пьем много воды, а после 18 вообще не едим. И, конечно, в эти дни нужно «упростить» пищу, чтобы она была максимально полезной. Я, например, перед съемками ем геркулес на воде без соли и сахара. Сначала думала, что это отвратительно, но потом привыкла, потому что, когда ты видишь эффект в зеркале, поверьте мне, ложка сама залетает. Третье — если я не могу пойти к косметологу, то выбираю домашний уход. Как бы сильно ни устала, каждый вечер обязательно делаю маску для лица, а перед душем — для волос,
— поделилась Летучая.
Телеведущая признала, что времени на занятия в спортивном зале у нее нет, поэтому каждое утро Летучей начинается с зарядки, приседаний, планки на руках и нескольких асан.
Если вы видите ухоженную женщину 35+, то будьте уверены, что это работа. В 18 лет я не занималась спортом и лопала что хотела, при этом я выглядела просто шикарно, потому что это молодость, но после 35 лет все процессы работают для всех одинаково и вы выглядите так, как вы едите, например. Если любите фастфуд, газировку, сладкое, все это будет у вас на лице в прямом и переносном смысле,
— рассказала Летучая.
По словам Елены, с детства она является жуткой сладкоежкой, поэтому ограничения в сахаре даются ей невероятно трудно. За последние 2 года у звезды было три срыва, когда она позволила себе запрещенные десерты. Теперь же булочки и шоколадки Летучая заменяет финиками, иногда «обманывая» организм, делая желе на агар-агаре с ягодами. Кроме того, знаменитость уверена, что на внешний вид любой девушки влияет ее ментальное состояние, поэтому еще один совет телеведущей — найти дело, которое будет приносить не только доход, но и удовольствие.