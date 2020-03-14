Сб, 14.03.2020

Пальчики оближешь! Как испечь простой пирог с грушами и шоколадом

Пирог «Королевская ватрушка»

ФОТО: скриншот с youtube.com

Рецепт быстрой выпечки к чаю!

Груши и шоколад – беспроигрышное кулинарное сочетание. Осенний пирог с кусочками груши и черного шоколада готовится максимально просто, но всегда радует своим вкусом.

Такой десерт хорош как в теплом, так и в холодном виде. К нему можно подать бокал глитвейна с фруктами.

Простой грушевый пирог с шоколадом

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

239 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки
  • 1/2 стакана растительного масла без запаха
  • 3 яйца
  • 1 стакан сахара
  • Ванилин
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 3 груши
  • 1 горсть тертого или рубленого горького шоколада

Способ приготовления:

  1. Взбить миксером в миске растительное масло и одно яйцо.
  2. Два оставшихся яйца взбить с сахаром, ванилином на больших оборотах миксера до густой белой пены. Соединить с яично-масляной смесью.
  3. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и перемешать ложкой снизу вверх. Выложить тесто в форму.
  4. Для начинки очистить груши от кожуры, нарезать кубиками. Добавить в тесто. Туда же добавить горсть шоколада.
  5. Выпекать пирог в разогретой духовке при 180 ºС до готовности. Это займет примерно 30-40 минут.
  6. Секреты приготовления пирога с грушами
  7. Вместо растительного масла вы можете использовать растопленное сливочное;
  8. Шоколад для кекса должен быть горьким;
  9. В тесто можно добавить столовую ложку какао-порошка, а также специи – корицу и ваниль;
  10. Вместо груш можно добавить другие фрукты или ягоды: яблоки, сливы, малину, персики.

Приятного аппетита!

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