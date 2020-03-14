Вкусный и полезный завтрак: яблочные оладьи с морковью и черносливом от Юлии Высоцкой

Хочется на завтрак чего-нибудь необычного? Вкусного и полезного? Оладьи с яблоками, морковью и черносливом по рецепту Юлии Высоцкой станут отличным блюдом для начала дня, пишет Joinfo.ua.
Российская актриса и кулинар имеет огромное множество рецептов. Недавно Юлия Высоцкая раскрыла секрет приготовления идеальных оладий из баклажанов, а теперь предложила другой рецепт их приготовления – с яблоками, морковью и черносливом.
Ингредиенты:
- 3 столовой ложки манной крупы
- 1 зеленое яблоко
- 2 небольшие морковины
- 100 грамм сметаны
- 1 горсть чернослива без косточек
- 1 куриное яйцо
- 3 столовые ложки кефира
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 столовая ложка сахарного песка
- 1/2 чайной ложки разрыхлителя
Способ приготовления:
- Яблоко с кожурой и очищенную морковь натираем на мелкой терке в одну миску.
- Добавляем яйцо, манную крупу, сахар, разрыхлитель, кефир и перемешиваем.
- Мелко нарезанный чернослив добавляем в тесто.
- Разогреваем в тяжелой сковороде оливковое масло, выкладываем ложкой оладьи и обжариваем с двух сторон.
- Подаем теплыми со сметаной.
Приятного аппетита!