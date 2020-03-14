Вот что сделает с вашим телом всего один день голодания!

Оказалось, что 24-часовая голодовка заметно влияет на восстановление этих важнейших клеток у мышей — как старых, так и молодых.

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в научном издании «Cell Stem Cell», учёные изучали влияние питания на кишечные клетки старых и молодых мышей. Они обнаружили, что после суточного голодания поведение клеток резко менялось.

Вместо того, чтобы сжигать углеводы, они начинали сжигать жиры. Причём как только клетки начинали сжигать жирные кислоты, их работа заметно улучшалась.

Руководитель исследования профессор Омер Йильмаз говорит:

Кишечные стволовые клетки — это труженики кишечника, которые порождают новые стволовые клетки и все прочие виды клеток в кишечнике. По мере старения функция клеток снижается, что подрывает способность кишечника восстанавливаться после нанесённого вреда. В данном исследовании нас интересовало, как 24-часовое голодание улучшает работу молодых и старых стволовых клеток кишечника.

Оказалось, что в ходе голодовки у мышей активировались определённые факторы транскрипции — то есть белки, которые преобразуют ДНК в РНК. Они называются РАПП — рецепторы, активируемые пероксисомными пролифераторами. Когда эти рецепторы выключены, клетки не могут сжигать жирные кислоты и способствовать восстановлению.

И наоборот: когда учёные активировали РАПП у мышей, которые не голодали, это всё равно дало положительный эффект.

«Это нас очень удивило, — говорит соавтор Чиа-Вэй Чэн. — Активации всего одного метаболического пути достаточно для того, чтобы обратить вспять определённые возрастные фенотипы».

Это очень важное открытие. То, что голодание помогает кишечнику восстановиться, — уже само по себе интересно, но если прибавить к этому потенциальную возможность добиваться того же эффекта с помощью лекарственных препаратов, то эта область исследований становится ключевой для учёных и медиков.

Например, это может быть полезно для восстановления после химиотерапии или желудочно-кишечных инфекций.