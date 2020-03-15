Я накупила кучу гречки. Что с ней делать?

Латвийцы, как и эстонцы, стали массово скупать гречневую крупу (спрос вырос на 99%). Но неужели есть одну пустую кашу вкусно? Вряд ли, пишет Rus.tvnet. Предлагаем вашему вниманию несколько способов того, что можно приготовить из гречки!
А как её правильно варить?
Гречка любит точность. Правильное соотношение при приготовлении составляет 1:2.
На один стакан гречки в кастрюле приходится два стакана воды.
Не забудьте добавить щепотку соли, накройте крышкой и варите. После того как вода закипит, убавьте огонь и варите гречку ещё 10 минут. Затем снимите с огня и дайте ей настояться 10-15 минут.
Тёплый гречневый салат
Ингредиенты:
- 1 пакетик гречки (125 граммов);
- 1 красная паприка;
- 1 головка красного лука;
- 100 граммов сыра фета;
- масло;
- вода;
- соль.
Приготовление:
- Отварите гречку в подсоленной воде.
- Перец запекайте в духовке при 220 градусах примерно 15 минут. Затем ещё тёплую паприку нарежьте маленькими кусочками.
- Нарежьте мелко лук и слегка обжарьте его.
- Нарежьте сыр кусочками.
- Выложите гречку в тарелку, добавьте тёплую паприку, лук и сыр. Если необходимо, можно добавить соль. Всё перемешать.
Пикантный плов из гречки
Ингредиенты:
- 150-200 граммов гречки;
- 250-300 граммов свинины;
- 2-3 морковки;
- 1 большая луковица;
- 1 средний зубчик чеснока;
- масло;
- соль;
- зернистый перец;
- специи по вкусу;
- горячая вода.
Приготовление
- Берём сковороду, если есть непригораемый котёл - тогда его. Обжариваем нарезанные мясо и морковь. Затем добавляем нарезанный лук и половинку зубчика чеснока.
- Добавляем соль. Если есть какие-нибудь пикантные специи - добавляем.
- После всех этих шагов поместить содержимое в котёл (если, конечно, готовите ещё не в котле). Добавляем лавровый лист и перец.
- Выравниваем и высыпаем сверху гречку, её также выравниваем. Заливаем всё горячей водой. Варим на медленном огне, пока вода не закипит (15-20 минут).
- Пока всё варится, мелко рубим (как можно мельче, но не натираем) оставшуюся половинку чеснока. Когда всё готово - добавляем, перемешиваем и оставляем на 10-15 минут настояться.
Гречневые блины с малосольным лососем
Ингредиенты:
- 125 граммов отварной гречки;
- 1 яйцо;
- щепотка соли;
- молоко или кефир;
- мука.
Для подачи:
- малосольный лосось;
- красный лук;
- сметана.
Приготовление:
- Добавляем в гречку яйцо, соль и всё это размешиваем.
- Когда перемешали - добавляем молоко или кефир и столько муки, чтобы образовалась густая однородная масса.
- Разогреть на сковороде растительное масло, выложить тесто в виде оладий. Жарить до появления румяной корочки.
- На готовые, слегка остывшие блины выкладываем чайную ложку сметаны, порезанный красный лук и кусочки лосося.
Фаршированный перец с гречкой
Ингредиенты:
- 1 килограмм паприки;
- 1 стакан гречки;
- 500 граммов фарша;
- 3 помидора;
- 2 столовые ложки сметаны;
- соль;
- перец;
- укроп;
- вода.
Приготовление:
- Варим гречку и даём ей остыть.
- Перемешиваем гречку с фаршем, добавляем соль и перец по вкусу, а также сметану.
- Срезаем с перца "колпачок" (сохраняем его). Чистим, моем и замачиваем в кипящей воде. Фаршируем. Возвращаем "колпачок".
- Помещаем в форму для запекания шляпками вверх. Рядом распределяем нарезанные помидоры, заливаем всё кипятком, посыпаем укропом и запекаем в духовке при температуре 200° C в течение 40 минут.
Крученики с грибами и гречкой
Ингредиенты:
- филе говядины - 1 килограмм;
- гречка - 60 граммов;
- сушеные грибы - 30 граммов;
- яйцо - 1 шт.;
- сливочное масло - 2 ст. л.;
- мука - 1 ст. л.;
- сметана - 3/4 стакана, лук - 1 шт.;
- морковь - 1 шт.;
- корень петрушки - 1 шт.;
- лавровый лист - 1 шт.;
- картофель - 1,5 кг;
- масло для жарки картофеля по вкусу, соль по вкусу.
Приготовление:
1. Грибы отварить, мелко порезать и смешать с половиной рубленого и обжаренного лука.
2. Отварить гречку и смешать с грибами, луком и рубленым вареным яйцом.
3. Мясо нарезать тонкими ломтиками, слегка отбить, выложить по ложке начинки.
4. Свернуть рулетики, обвязать ниткой, обжарить в жире до румяного цвета, положить в сотейник, добавить лавровый лист и вторую половину лука. Залить грибным отваром и тушить до готовности, затем снять нитки.
5. Муку слегка поджарить в сотейнике на масле, влить сок, в котором тушились крученики, добавить сметану, проварить процедить и довести до кипения.
6. Готовые крученики полить приготовленной подливой и подать с жареным картофелем.
Холодный салат из гречки, свеклы, копченого лосося и укропного соуса
Ингредиенты (на 2 порции):
- 100 граммов гречки;
- 1 ст. л. майонеза;
- 80 граммов греческого йогурта;
- 1 зубчик чеснока;
- небольшой пучок укропа;
- 40 граммов рукколы или другого листового салата;
- 120 граммов копченого лосося или другой рыбы;
- 200 граммов вареной свеклы;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
1. В кастрюлю влить 400 мл воды и довести ее до кипения, добавить щепотку соли, всыпать гречку и варить 15 минут. Готовой гречке дать остыть.
2. Приготовить соус: смешать йогурт с майонезом, добавить раздавленный чеснок, измельченный укроп, соль и перец по вкусу.
3. Вареную свеклу нарезать кубиками, лосось разделить на маленькие кусочки.
В две средней величины баночки выложить составные части салата в следующем порядке: соус, листья салата, гречка, лосось, свекла.
Банки с закручивающимися крышками хранить в холодильнике. Перед подачей баночку встряхнуть - перемешать ее содержимое, чтобы соус покрыл весь салат.