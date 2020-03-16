Как сохранять здоровый сон: советы специалиста

Продолжительность сна человека – вопрос дискуссионный. Все потому, что кому-то для восстановления необходимо поспать 8 часов, тогда как другим вполне хватает пяти-шести. Однако когда говорим о Сонной математике, забывать нельзя и о ее фазах, которых есть несколько.
Отвечает лор-сомнолог Захар Чушак
Во сне человек проводит почти треть своей жизни, поэтому этой части стоит уделять пристальное внимание. Ведь от качества времени, которое проводим в постели ночью, зависит то, как наш организм будет функционировать на протяжении светового дня. А правильный сон – источник прекрасного настроения, хорошего самочувствия и, конечно, красоты.
Сколько фаз имеет наш сон?
Это бодрствование, то есть время перед сном, дремота, легкий сон, а затем глубокий и сновидения. Средняя продолжительность цикла в период поздней ночи составляет 90-110 минут, тогда как другие короче и достигают 70-100. Если вы спите в среднем по 8 часов, то как раз полноценно проходите эти пять стадий,
– рассказал специалист.
Почему количество производимого мелатонина важно?
Мелатонин – это гормон, продуцирующий человеческий мозг (эпифиз) в темноте, его называют еще "гормоном красоты". Именно он формирует циркадность нашего сна, достигая своего пика после полуночи.
Ему вредит чрезмерное количество света, которое подавляет выработку мелатонина, происходит блокада. Поэтому чем больше этого вещества будет вырабатывать организм, тем качественнее будет наш сон, поэтому продуктивнее работать днем и лучше себя чувствовать. Недостаток же гормона приводит к бессоннице, усталости, подавленному настроению, дряблости кожи, набору веса.
Самые распространенные расстройства сна и их профилактика
Согласно статистике, почти половина взрослого населения имеют проблемы со сном, а 10% страдают от хронической бессонницы. По словам лора-сомнолога, заметить у себя признаки инсомнии можно тогда, когда по тем или иным причинам вы не можете засыпать в течение месяца или по несколько раз просыпаетесь ночью.
Причинами этого становятся стресс, гормональные изменения, употребление алкоголя или наркотиков, а еще некомфортный сон, например, при свете. Есть несколько советов для профилактики бодрствования: ложитесь в одно и то же время, не наедайтесь на ночь и создайте удобное место для сна!
Также он отмечает: бессонница может вызвать и другие заболевания, в частности апноэ во сне – временное прекращение дыхательных движений, что обусловлено торможением дыхательного центра. Для его лечения применяют терапию CPAP (Constant Positive Airpress Pressure).
Это метод коррекции остановок дыхания во время сна, суть которого в создании постоянного положительного давления в дыхательных путях. Его проводят с помощью компактных программируемых аппаратов с миниатюрным компрессором, который подает больному воздух под повышенным давлением. Для комфорта часто используется увлажнитель. Это просто и эффективно, а еще снижает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Вы самостоятельно надеваете и снимаете маску, что дает возможность в любой момент отсоединиться от аппарата, также его легко брать с собой в поездку,
– рассказывает Захар Чушак.