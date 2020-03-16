Как сохранять здоровый сон: советы специалиста

Это метод коррекции остановок дыхания во время сна, суть которого в создании постоянного положительного давления в дыхательных путях. Его проводят с помощью компактных программируемых аппаратов с миниатюрным компрессором, который подает больному воздух под повышенным давлением. Для комфорта часто используется увлажнитель. Это просто и эффективно, а еще снижает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Вы самостоятельно надеваете и снимаете маску, что дает возможность в любой момент отсоединиться от аппарата, также его легко брать с собой в поездку,