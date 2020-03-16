ДЕСЕРТ ИЗ ДЕТСТВА ⟩ Запеченные яблоки в слоеном тесте с орехами

Тесто можно взять как пресное, так и дрожжевое – все зависит от ваших предпочтений. Если вы не едите мед, его можно заменить вареньем, сахаром или кленовым сиропом.

Яблоки в тесте с орехами и изюмом

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

220 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г слоеного теста

2 средних яблока

25 г грецких орехов

10 г миндаля

30 г изюма

1 ч. л. меда

Корица, сахар, лимон – по вкусу

Способ приготовления:

Орехи измельчить в блендере. Добавить к ним мед, изюм, корицу и хорошо перемешать. Яблоки почистить, аккуратно срезать верхнюю часть и удалить сердцевину. Стенки должны быть толщиной около сантиметра. Сбрызнуть их соком лимона, чтобы они не потемнели. К орехово-медовой массе добавить измельченную мякоть из вырезанных серединок яблок. Слоеное тесто раскатать и нарезать полосками шириной 2-3 см. В яблоки положить начинку и накрыть отрезанными от них верхушками. Обвалять фрукты в сахаре и плотно обмотать полосками теста. Дно также должно быть полностью закрыто тестом. Как вариант – вы можете сделать мешочек из теста и закрепить его сверху кулинарным шпагатом. Смазать яблоки взбитым желтком и отправить запекаться в духовку примерно на 20 минут при 200 ºС.

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