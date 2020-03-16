Пн, 16.03.2020

ДЕСЕРТ ИЗ ДЕТСТВА ⟩ Запеченные яблоки в слоеном тесте с орехами

Фото иллюстративное

ФОТО: Shutterstock

Яблоки в мешочках – это печеные яблоки в слоеном тесте, с начинкой из меда, изюма и орехов. Такой десерт готовится очень просто и быстро. Отличным дополнением к нему станет шарик сливочного мороженого.

Тесто можно взять как пресное, так и дрожжевое – все зависит от ваших предпочтений. Если вы не едите мед, его можно заменить вареньем, сахаром или кленовым сиропом.

Яблоки в тесте с орехами и изюмом

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 220 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г слоеного теста
  • 2 средних яблока
  • 25 г грецких орехов
  • 10 г миндаля
  • 30 г изюма
  • 1 ч. л. меда
  • Корица, сахар, лимон – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Орехи измельчить в блендере. Добавить к ним мед, изюм, корицу и хорошо перемешать.
  2. Яблоки почистить, аккуратно срезать верхнюю часть и удалить сердцевину. Стенки должны быть толщиной около сантиметра. Сбрызнуть их соком лимона, чтобы они не потемнели.
  3. К орехово-медовой массе добавить измельченную мякоть из вырезанных серединок яблок.
  4. Слоеное тесто раскатать и нарезать полосками шириной 2-3 см.
  5. В яблоки положить начинку и накрыть отрезанными от них верхушками. Обвалять фрукты в сахаре и плотно обмотать полосками теста. Дно также должно быть полностью закрыто тестом. Как вариант – вы можете сделать мешочек из теста и закрепить его сверху кулинарным шпагатом.
  6. Смазать яблоки взбитым желтком и отправить запекаться в духовку примерно на 20 минут при 200 ºС.

Полезный совет

Чтобы десерт был похож на настоящее яблоко, можно перед выпечкой вырезать из теста листочки и прикрепить сверху.

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