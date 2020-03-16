ДЕСЕРТ ИЗ ДЕТСТВА ⟩ Запеченные яблоки в слоеном тесте с орехами

Яблоки в мешочках – это печеные яблоки в слоеном тесте, с начинкой из меда, изюма и орехов. Такой десерт готовится очень просто и быстро. Отличным дополнением к нему станет шарик сливочного мороженого.
Тесто можно взять как пресное, так и дрожжевое – все зависит от ваших предпочтений. Если вы не едите мед, его можно заменить вареньем, сахаром или кленовым сиропом.
Яблоки в тесте с орехами и изюмом
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 220 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г слоеного теста
- 2 средних яблока
- 25 г грецких орехов
- 10 г миндаля
- 30 г изюма
- 1 ч. л. меда
- Корица, сахар, лимон – по вкусу
Способ приготовления:
- Орехи измельчить в блендере. Добавить к ним мед, изюм, корицу и хорошо перемешать.
- Яблоки почистить, аккуратно срезать верхнюю часть и удалить сердцевину. Стенки должны быть толщиной около сантиметра. Сбрызнуть их соком лимона, чтобы они не потемнели.
- К орехово-медовой массе добавить измельченную мякоть из вырезанных серединок яблок.
- Слоеное тесто раскатать и нарезать полосками шириной 2-3 см.
- В яблоки положить начинку и накрыть отрезанными от них верхушками. Обвалять фрукты в сахаре и плотно обмотать полосками теста. Дно также должно быть полностью закрыто тестом. Как вариант – вы можете сделать мешочек из теста и закрепить его сверху кулинарным шпагатом.
- Смазать яблоки взбитым желтком и отправить запекаться в духовку примерно на 20 минут при 200 ºС.
Полезный совет
Чтобы десерт был похож на настоящее яблоко, можно перед выпечкой вырезать из теста листочки и прикрепить сверху.